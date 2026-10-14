VSMCamp & CSMOSummit 2026: Khi AI tham gia quyền lựa chọn

Phát biểu tại họp báo, ông Lê Quốc Vinh - Chủ tịch Le Bros, Trưởng ban tổ chức cho biết đây là năm thứ 10 VSMCamp & CSMOSummit được tổ chức, tạo diễn đàn để các chuyên gia, doanh nghiệp thảo luận về tương lai của ngành marketing, bán hàng, quảng cáo, truyền thông.

Trong suốt hành trình đó, VSMCamp & CSMOSummit không chỉ cập nhật xu hướng mới mà còn kiên trì đặt ra những vấn đề mà người làm nghề cần đối diện, kết nối góc nhìn từ doanh nghiệp, công nghệ, sáng tạo, nghiên cứu và đào tạo để cùng thảo luận về tương lai ngành.

Lần thứ 10 VSMCamp & CSMOSummit được tổ chức, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình của một diễn đàn nghề nghiệp dành cho cộng đồng Sales & Marketing Việt Nam. Ảnh: BTC

Năm nay, chủ đề được lựa chọn là "The agentic marketplace - Khi AI tham gia quyền lựa chọn". Theo ông Vinh, một thị trường mới đang hình thành, nơi lựa chọn không chỉ do con người quyết định, mà ngày càng được định hình bởi nền tảng, dữ liệu và các AI agent.

Trước đây, trong lĩnh vực marketing, AI chỉ là một công cụ giúp phân tích dữ liệu, viết nội dung, tạo hình ảnh, tối ưu quảng cáo, dự báo hành vi khách hàng… Nhưng hiện nay, Agentic AI (trí tuệ nhân tạo hành động độc lập) đã khiến thị trường marketing, bán hàng có sự thay đổi đáng kể.

Qua 10 kỳ tổ chức, VSMCamp & CSMOSummit đã trở thành không gian nghề nghiệp, nơi bàn thảo các vấn đề mới của marketing, sales, công nghệ và thị trường.

Năm nay, chương trình sẽ tập trung vào các nhóm nội dung chính bao gồm: khi con người bắt đầu ủy quyền một phần quá trình lựa chọn cho AI; làm thế nào để thương hiệu được AI tìm thấy, hiểu đúng, xác thực và đề xuất; cuộc cạnh tranh mới giữa thương hiệu, nền tảng, dữ liệu và thuật toán; từ những chiến dịch rời rạc đến hệ thống tăng trưởng liên tục.

Diễn đàn cũng bàn về nội dung khi marketing, bán hàng, thương mại và chăm sóc khách hàng ngày càng hội tụ; điều gì trở nên giá trị hơn khi AI ngày càng phổ biến và niềm tin, trách nhiệm và khả năng kiểm chứng trong thị trường mới.

VSMCamp & CSMOSummit 2026 sẽ được tổ chức tại Hà Nội trong hai ngày 19 và 20/11.

Theo kế hoạch, ngày 19/11, VSMCamp - Đại hội Sales & Marketing toàn quốc - sẽ dành không gian cho cộng đồng marketing, bán hàng, truyền thông, sáng tạo, công nghệ, nghiên cứu và đào tạo.

Ngày 20/11, CSMOSummit tập trung vào các bài toán chiến lược dành cho lãnh đạo doanh nghiệp và những người chịu trách nhiệm về tăng trưởng.

Chương trình dự kiến thảo luận về việc con người ủy quyền một phần quá trình lựa chọn cho AI, cách để thương hiệu được hệ thống AI nhận diện và đề xuất, vai trò của niềm tin trong thị trường có sự tham gia của các tác nhân thông minh, cùng những giá trị riêng của con người khi công nghệ ngày càng phổ biến.

Sau 10 kỳ tổ chức, VSMCamp & CSMOSummit tiếp tục đặt trọng tâm vào việc kết nối tri thức với thực tiễn kinh doanh. Giá trị của diễn đàn không chỉ nằm ở việc giới thiệu xu hướng mới, mà còn ở khả năng gợi mở những câu hỏi giúp doanh nghiệp nhìn lại cách tổ chức và vận hành hoạt động tăng trưởng.

Với doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, việc thích ứng không nhất thiết bắt đầu bằng những khoản đầu tư công nghệ lớn. Những bước đi thiết thực có thể là chuẩn hóa dữ liệu, cải thiện chất lượng thông tin trên môi trường số, ứng dụng AI vào các công việc phù hợp, nâng cao năng lực đội ngũ và thiết lập cơ chế kiểm tra kết quả do AI tạo ra.

Khi AI tham gia sâu hơn vào quá trình tìm kiếm và lựa chọn, lợi thế cạnh tranh sẽ không chỉ được quyết định bởi doanh nghiệp nói gì về mình, mà còn bởi chất lượng thực tế mà khách hàng có thể kiểm chứng. Công nghệ có thể giúp thương hiệu tiến gần hơn đến người mua, nhưng để giữ được khách hàng, doanh nghiệp vẫn phải trả lời câu hỏi căn bản nhất: Vì sao người tiêu dùng nên tin tưởng và lựa chọn mình.

VSMCamp & CSMOSummit được sáng lập từ năm 2016 bởi CSMO Vietnam (thuộc VACD), với Le Bros là đơn vị thực hiện. Qua 10 kỳ tổ chức, sự kiện đã trở thành không gian nghề nghiệp đặc biệt, nơi những vấn đề mới của marketing, sales, công nghệ và thị trường được thảo luận trong bối cảnh Việt Nam.

Giá trị của sự kiện không nằm ở số lượng người tham dự, mà ở khả năng đặt vấn đề cho thị trường: phát hiện chuyển dịch mới, đưa vào thảo luận đủ sớm và giúp cộng đồng có thêm góc nhìn, phương pháp hoặc câu hỏi mới để xem lại điều tưởng đã biết.