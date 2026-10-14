Châu Âu học được gì từ xe điện Trung Quốc?

Tại triển lãm Paris Motor Show 2026, 2 tập đoàn ôtô lớn của châu Âu là Volkswagen và Stellantis thể hiện sự tự tin ngày càng tăng đối với xe điện. Tuy nhiên, để cạnh tranh với các hãng xe Trung Quốc đang mở rộng nhanh chóng, cả hai đều phải thay đổi chiến lược, từ phát triển công nghệ đến hợp tác sản xuất.

Stellantis hợp tác với Trung Quốc ngay tại châu Âu

Stellantis, tập đoàn sở hữu các thương hiệu con như Citroen, Peugeot, Opel và Fiat, đang tận dụng quan hệ hợp tác với Leapmotor và Dongfeng để tìm hiểu lợi thế cạnh tranh của ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc.

Stellantis đang tận dụng quan hệ hợp tác với Leapmotor và Dongfeng để tìm hiểu lợi thế cạnh tranh của ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc, hướng tới nội địa hóa sản xuất để đáp ứng những quy định "Made in Europe" sắp tới.

CEO Stellantis Antonio Filosa cho biết tập đoàn không hoàn toàn thiếu những năng lực công nghệ quan trọng, nhưng vẫn có những lĩnh vực mà hai bên có thể bổ trợ lẫn nhau. Thông qua việc kết hợp đội ngũ kỹ thuật, Stellantis muốn xác định nguyên nhân giúp các đối thủ Trung Quốc phát triển sản phẩm nhanh và cạnh tranh về chi phí, từ đó cải thiện năng lực của mình.

Đầu năm nay, Stellantis đã thiết lập thỏa thuận hợp tác sản xuất với Leapmotor và dự kiến triển khai thêm một chương trình hợp tác với Dongfeng. Các dự án này nằm trong chiến lược điều chỉnh hoạt động của ông Filosa, đồng thời hướng tới nội địa hóa sản xuất để đáp ứng những quy định "Made in Europe" sắp tới.

Thông qua việc kết hợp đội ngũ kỹ thuật, Stellantis muốn xác định nguyên nhân giúp các đối thủ Trung Quốc phát triển sản phẩm nhanh và cạnh tranh về chi phí, từ đó cải thiện năng lực của mình.

Một dự án đáng chú ý là SUV điện cỡ trung do Leapmotor phối hợp phát triển cùng Opel, thương hiệu Đức thuộc Stellantis. CEO Opel Florian Huettl đánh giá tốc độ triển khai dự án rất đáng chú ý. Đây là ví dụ hiếm hoi về việc một nhà sản xuất phương Tây trực tiếp dựa vào đối tác Trung Quốc để đưa mẫu xe mới ra thị trường trong khoảng 2 năm.

Volkswagen học hỏi từ kinh nghiệm tại Trung Quốc

Khác với Stellantis, Volkswagen tập trung nhiều hơn vào hợp tác tại Trung Quốc. CEO Oliver Blume từng mô tả thị trường này như một "trung tâm rèn luyện thể lực" của ngành công nghiệp ôtô, nơi các hãng xe phải liên tục cải thiện năng lực để tồn tại.

Ngược lại, Volkswagen chỉ hợp tác với các thương hiệu Trung Quốc ngay tại thị trường ôtô lớn nhất thế giới, nhưng chưa có kế hoạch mở rộng liên doanh để phát triển tại "lục địa già".

Volkswagen đã hợp tác với Xpeng chủ yếu nhằm phát triển hoạt động tại Trung Quốc, trong khi khả năng hợp tác với các hãng xe Trung Quốc ngay tại châu Âu vẫn chưa có tiến triển cụ thể.

Trước đây, ông Blume từng đề cập ý tưởng tận dụng công suất dư thừa tại các nhà máy Đức để phục vụ đối tác Trung Quốc. Tuy nhiên, cách tiếp cận này có thể giúp các đối thủ mở rộng sản xuất tại "lục địa già", đồng thời đáp ứng những quy định nội địa hóa vốn được thiết kế để bảo vệ ngành công nghiệp trong khu vực.

CEO Oliver Blume cho biết Volkswagen hiện chưa thấy cần thiết phải thành lập liên doanh khi đã có sự chuẩn bị tốt nhờ những cơ hội phát triển và kinh nghiệm tích lũy tại Trung Quốc trong những năm qua.

Phát biểu tại một hội nghị ngành công nghiệp ôtô ở Paris, CEO Oliver Blume cho biết Volkswagen hiện chưa thấy cần thiết phải thành lập liên doanh với một hãng xe Trung Quốc tại châu Âu. Ông khẳng định tập đoàn đã có sự chuẩn bị tốt nhờ những cơ hội phát triển và kinh nghiệm tích lũy tại Trung Quốc trong những năm qua.

Châu Âu học được gì từ xe điện Trung Quốc?

Volkswagen và Stellantis đang hợp tác với Trung Quốc theo những hướng khác nhau. Trong khi Volkswagen tập trung vào thị trường Trung Quốc, liên minh giữa Stellantis và Leapmotor đang dần trở thành một câu chuyện thành công tại châu Âu.

Sự khác biệt này phản ánh thách thức chung của các hãng xe truyền thống: làm thế nào để tiếp thu công nghệ và kinh nghiệm từ Trung Quốc mà không làm suy yếu năng lực cạnh tranh của chính mình.

Sự khác biệt này phản ánh thách thức chung của các hãng xe truyền thống: làm thế nào để tiếp thu công nghệ và kinh nghiệm từ Trung Quốc mà không làm suy yếu năng lực cạnh tranh của chính mình. Các hãng xe Trung Quốc từng học hỏi công nghệ và kinh nghiệm sản xuất từ Đức. Nhưng cán cân đang thay đổi khi Trung Quốc ngày càng có lợi thế về xe điện, chi phí và tốc độ phát triển sản phẩm.

Quá trình chuyển đổi điện hóa tại châu Âu đang có dấu hiệu tăng tốc nhờ giá nhiên liệu tăng và sự xuất hiện của nhiều mẫu xe có giá dễ tiếp cận hơn. Diễn biến này mở ra cơ hội tăng trưởng cho các nhà sản xuất truyền thống, nhưng đồng thời khiến áp lực cạnh tranh về giá, công nghệ và tốc độ phát triển sản phẩm gia tăng.