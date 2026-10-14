Ao Vua hoàn thiện nền tảng số, hướng tới du lịch thông minh

Từ quản lý dịch vụ đến trải nghiệm số

Đầu tháng 10/2026, trong đợt Cao điểm 100 ngày chuyển đổi số trên địa bàn xã Suối Hai, chương trình livestream "Suối Hai - Đất & Người" được thực hiện ngay tại Khu du lịch Ao Vua, với chủ đề "Khám phá Ao Vua - Một điểm đến, nhiều trải nghiệm".

Hoạt động góp phần giới thiệu cảnh quan, sản phẩm và các dịch vụ du lịch của địa phương tới công chúng trên nền tảng số, đồng thời mở ra cách tiếp cận gần gũi hơn giữa điểm đến với du khách.

Hình ảnh trong chương trình Livetream quảng bá Khu du lịch Ao Vua (Ảnh: Suối Hai News)

Trong bối cảnh việc tìm kiếm thông tin, lựa chọn điểm đến và đặt dịch vụ của du khách ngày càng gắn với môi trường trực tuyến, việc chủ động hiện diện trên các nền tảng số trở thành yêu cầu thiết thực đối với các doanh nghiệp du lịch. Với Khu du lịch Ao Vua, chuyển đổi số được triển khai từ những khâu cụ thể trong hoạt động quản lý, kinh doanh và phục vụ khách hàng.

Theo chia sẻ của đại diện Khu du lich Ao Vua, hiện khu du lịch sử dụng phần mềm quản lý buồng phòng, hỗ trợ theo dõi hoạt động lưu trú và tổ chức vận hành dịch vụ. Hệ thống vé điện tử được áp dụng đối với các dịch vụ như vui chơi, tham quan và chăm sóc sức khỏe, góp phần hiện đại hóa quy trình bán vé, kiểm soát dịch vụ và tạo thuận lợi cho du khách.

Ở lĩnh vực ẩm thực, việc ứng dụng phần mềm quản lý nhà hàng cho phép triển khai các khâu đặt bàn, lựa chọn món ăn và gọi món trên hệ thống. Khi các thao tác được hỗ trợ bằng công nghệ, quá trình tiếp nhận yêu cầu của khách hàng có điều kiện diễn ra thuận tiện hơn, đồng thời hỗ trợ cơ sở kinh doanh kiểm soát hoạt động phục vụ.

Mọi thông tin được số hóa dễ dàng tiếp cận (Ảnh: Khu du lịch Ao Vua)

Những ứng dụng này cho thấy chuyển đổi số tại Ao Vua không dừng ở việc đưa thông tin lên môi trường trực tuyến, mà đang từng bước đi vào quy trình vận hành thực tế. Công nghệ được sử dụng để hỗ trợ quản lý dịch vụ, giảm bớt những thao tác thủ công và tạo cơ sở nâng cao hiệu quả kinh doanh nhằm hưởng ứng việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia

Bên cạnh đó, giá trị của chuyển đổi số không chỉ nằm ở việc thay thế một quy trình truyền thống bằng phần mềm. Quan trọng hơn, các giải pháp cần được vận hành đồng bộ, phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp và thói quen của du khách, từ thời điểm tìm hiểu điểm đến, lựa chọn dịch vụ đến khi trực tiếp trải nghiệm.

Mở rộng khả năng tiếp cận du khách trên môi trường số

Cùng với ứng dụng công nghệ trong quản lý, Ao Vua chú trọng sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok để quảng bá điểm đến, giới thiệu sản phẩm và tiếp cận các nhóm khách hàng khác nhau. Lợi thế của những nền tảng này là khả năng truyền tải thông tin bằng hình ảnh, video và nội dung trực quan.

Với một khu du lịch sở hữu cảnh quan thiên nhiên, không gian vui chơi, nghỉ dưỡng và nhiều loại hình dịch vụ, nội dung số có thể giúp du khách hình dung rõ hơn về điểm đến trước khi quyết định lựa chọn hành trình.

Hoạt động livestream "Suối Hai - Đất & Người" với chủ đề "Khám phá Ao Vua - Một điểm đến, nhiều trải nghiệm" là một ví dụ về cách kết hợp quảng bá du lịch với truyền thông trực tiếp. Thay vì chỉ giới thiệu thông tin qua những hình ảnh tĩnh hay bài viết, hình thức phát sóng trực tiếp tạo điều kiện đưa cảnh quan và các hoạt động tại điểm đến đến gần hơn với người xem.

Ông Nguyễn Mạnh Thản - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ao Vua

Tham gia trực tiếp sự kiện, ông Nguyễn Mạnh Thản - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ao Vua chia sẻ: Với chiến lược phát triển thị trường cùng lợi thế thiên nhiên sẵn có, Ao Vua từng bước đa dạng hóa sản phẩm, kết hợp khai thác cảnh quan với phát triển các dịch vụ hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú của du khách. Doanh nghiệp duy trì đầu tư phát triển sản phẩm hằng năm, chú trọng đào tạo nhân lực và tiếp cận công nghệ mới để nâng cao chất lượng phục vụ.

Từ giai đoạn 1993-1994, Ao Vua đã định hướng phát triển thành khu du lịch tổng hợp, xây dựng các sản phẩm phù hợp với nhiều nhóm khách hàng, từ trẻ em, học sinh, sinh viên, gia đình đến người cao tuổi. Trong hai năm gần đây, doanh nghiệp tiếp tục triển khai các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, mở rộng hệ sinh thái trải nghiệm tại điểm đến, đón khoảng 400.000 lượt khách mỗi năm. Theo ông Nguyễn Mạnh Thản, đây là kết quả cho thấy hướng đầu tư của Ao Vua phù hợp với nhu cầu thị trường và điều kiện phát triển thực tế.

Đây cũng là hướng tiếp cận phù hợp với xu thế truyền thông du lịch hiện nay, khi quyết định lựa chọn một chuyến đi ngày càng chịu ảnh hưởng từ nội dung trực tuyến, trải nghiệm thực tế được chia sẻ và khả năng tương tác giữa đơn vị cung cấp dịch vụ với khách hàng.

Hoạt động quảng bá online được thực hiện trong đợt "Cao điểm 100 ngày chuyển đổi số trên địa bàn xã Suối Hai" tại Khu du lịch Ao Vua

Dù vậy, để hoạt động quảng bá trên mạng xã hội phát huy hiệu quả lâu dài, nội dung truyền thông cần được xây dựng có định hướng, làm rõ những giá trị riêng của điểm đến, thông tin dịch vụ và các trải nghiệm dành cho từng nhóm khách. Việc kết nối hoạt động quảng bá với hệ thống thông tin, đặt dịch vụ và chăm sóc khách hàng cũng là yếu tố cần được quan tâm, giúp chuyển sự chú ý của người xem thành nhu cầu trải nghiệm thực tế.

Với Ao Vua, câu chuyện chuyển đổi số vì thế gắn với hai yêu cầu song hành: tăng khả năng tiếp cận du khách và nâng cao chất lượng dịch vụ khi khách đến trải nghiệm. Truyền thông số có thể đưa hình ảnh điểm đến đi xa hơn, nhưng chính chất lượng sản phẩm, dịch vụ và khả năng đáp ứng nhu cầu mới quyết định sức hấp dẫn lâu dài.

Hoàn thiện nền tảng cho du lịch thông minh

Nằm dưới chân núi Tản Viên, cách trung tâm Hà Nội khoảng 60 - 70 km về phía Tây, Khu du lịch Ao Vua thuộc xã Suối Hai có lợi thế về cảnh quan thiên nhiên cùng các hoạt động tham quan, vui chơi và nghỉ dưỡng. Đây là một trong những điểm đến phục vụ nhu cầu dã ngoại, giải trí của người dân Thủ đô và các địa phương lân cận.

Ao Vua là điểm đến thân thiện gần trung tâm Hà Nội (Ảnh: Lê Thư)

Trong bối cảnh du lịch Hà Nội hướng tới xây dựng điểm đến thông minh, việc các doanh nghiệp chủ động ứng dụng công nghệ có ý nghĩa thiết thực đối với quá trình nâng cao năng lực cạnh tranh. Những giải pháp như vé điện tử, phần mềm quản lý lưu trú, quản lý nhà hàng và quảng bá trên nền tảng số tạo nên những bước đi ban đầu để chuẩn hóa hoạt động dịch vụ, cải thiện khả năng tiếp cận khách hàng và hỗ trợ công tác điều hành.

Ông Nguyễn Mạnh Thản, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ao Vua, là người đứng đầu doanh nghiệp gắn với quá trình phát triển khu du lịch. Trong định hướng phát triển hiện nay, việc tiếp tục hoàn thiện các ứng dụng công nghệ đặt ra yêu cầu kết hợp giữa năng lực quản trị doanh nghiệp, chất lượng nguồn nhân lực và sự đổi mới trong cách tổ chức sản phẩm du lịch.

Từ những ứng dụng đang được triển khai, bước tiếp theo là tăng tính liên kết giữa các hệ thống, hướng tới hình thành quy trình phục vụ xuyên suốt. Dữ liệu từ hoạt động bán vé, lưu trú, nhà hàng và phản hồi của khách hàng, nếu được quản lý và khai thác phù hợp, có thể hỗ trợ doanh nghiệp nhận diện nhu cầu, điều chỉnh dịch vụ và sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, việc phát triển nội dung số cần gắn với xây dựng hình ảnh điểm đến nhất quán, cập nhật thông tin thường xuyên và tăng khả năng tương tác với du khách. Các giải pháp như mã QR cung cấp thông tin, kênh tiếp nhận phản hồi trực tuyến hay hệ thống hỗ trợ đặt dịch vụ có thể được nghiên cứu triển khai theo nhu cầu thực tế và điều kiện của doanh nghiệp.

Điều quan trọng là chuyển đổi số cần được nhìn nhận như một quá trình liên tục, thay vì chỉ là việc đầu tư một số phần mềm riêng lẻ. Hiệu quả phải được đánh giá từ khả năng cải thiện công tác quản lý, tiết kiệm thời gian, nâng cao chất lượng phục vụ và tạo ra giá trị cụ thể cho du khách.

Công nghệ góp phần mang đến nguồn cảm hứng mới cho điểm đến (Ảnh: Lê Thư)

Từ hoạt động livestream quảng bá đến ứng dụng công nghệ trong quản lý và kinh doanh dịch vụ, Ao Vua đang từng bước mở rộng sự hiện diện trên môi trường số, đồng thời đưa công nghệ vào những khâu thiết yếu của hoạt động du lịch. Đây là nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục đổi mới phương thức vận hành, phát triển sản phẩm và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Thiên nhiên trong lành, cùng nhiều trò chơi cảm giác mạnh thu hút tại Ao Vua (Video: Lê Thư)

Trong hành trình hướng tới du lịch thông minh, công nghệ không thay thế giá trị của cảnh quan, văn hóa và con người tại điểm đến. Công nghệ phát huy ý nghĩa khi giúp những giá trị ấy được giới thiệu rộng rãi hơn, được quản lý hiệu quả hơn và chuyển hóa thành trải nghiệm thuận tiện, chất lượng cho du khách. Với Ao Vua, hoàn thiện nền tảng số chính là một trong những hướng đi để tăng sức hấp dẫn của điểm đến phía Tây Hà Nội trong giai đoạn phát triển mới./.