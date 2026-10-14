Lạng Sơn đạt giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam 2026

Tiết mục văn nghệ tại chương trình

Giải thưởng năm nay mang thông điệp “Tôn vinh giá trị thực - Lan tỏa tương lai số”. Tiêu chí đánh giá được chuyển từ việc ghi nhận mức độ đầu tư công nghệ sang đo lường hiệu quả thực tế, thông qua các chỉ số về năng suất lao động, tối ưu chi phí vận hành và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn (ngoài cùng bên phải) và các đại biểu dự chương trình

Sau quá trình thẩm định 467 hồ sơ tham dự trên toàn quốc, Ban tổ chức đã lựa chọn và vinh danh 56 tổ chức, giải pháp cùng 3 cá nhân tiêu biểu.

Các giải thưởng được trao thuộc 5 hạng mục bao gồm: Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc; doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc; sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc; sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng và hạng mục tôn vinh cá nhân.

Đại diện tỉnh Lạng Sơn nhận giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2026

Tại buổi lễ, tỉnh Lạng Sơn đã vinh dự nhận giải thưởng tại hạng mục Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc với giải pháp "Trợ lý ảo công chức số xứ Lạng".

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, điểm nổi bật của giải pháp là việc Lạng Sơn đã tiên phong đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào hỗ trợ quy trình công vụ trên quy mô toàn tỉnh, thông qua việc xây dựng lớp khai thác tri thức từ kho dữ liệu hành chính dùng chung.

Trợ lý ảo là công cụ đắc lực, hỗ trợ cán bộ, công chức thực hiện các nghiệp vụ như: tra cứu chính sách, hỏi đáp chuyên môn, soạn thảo và rà soát văn bản, cũng như tóm tắt, tổng hợp dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Thực tế triển khai bước đầu cho thấy, ứng dụng đã giúp tiết kiệm đến 50% thời gian xử lý ban đầu đối với các tác vụ thường xuyên. Đặc biệt, mô hình được vận hành theo nguyên tắc "AI hỗ trợ, cán bộ kiểm chứng và quyết định", vừa bảo đảm tính chặt chẽ, chính xác trong công việc, vừa hướng tới mục tiêu nâng cao toàn diện hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ.

Các cơ quan, đơn vị tiêu biểu nhận giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2026

Kết quả này ghi nhận nỗ lực của cấp ủy, chính quyền tỉnh Lạng Sơn trong công tác hiện đại hóa nền hành chính. Việc đưa trợ lý ảo vào hỗ trợ công vụ đã giúp chuẩn hóa và nâng cao hiệu suất làm việc của cán bộ, công chức, tạo cơ sở thực tiễn quan trọng để tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và hoàn thiện mô hình chính quyền số trong thời gian tới.