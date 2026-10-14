Các nhà khoa học Đại học Quốc gia TPHCM góp sức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu tham quan triển lãm về "Chiến dịch 500 ngày đêm" trong khuôn khổ lễ khai khóa Đại học Quốc gia TPHCM năm 2026.

Ngày 14/10, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 long trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TPHCM.

Trước đó, chiều 13/10, trong khuôn khổ lễ khai khóa Đại học Quốc gia TPHCM năm 2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã trao phần thưởng cho các giảng viên, cán bộ chuyên môn, học viên và cựu người học của Đại học Quốc gia TPHCM tham gia “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Nhóm chuyên gia thuộc Trường Đại học Bách khoa phối hợp cùng Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp kết nối cáp tín hiệu, điện cực với máy đo ảnh điện. Ảnh: HCMUT.

Tham gia chiến dịch, 15 cá nhân là giảng viên, cán bộ chuyên môn, học viên và cựu người học của Trường Đại học Bách khoa và Trường Đại học Khoa học tự nhiên đã ứng dụng công nghệ địa vật lý để khảo sát, khoanh vùng các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ.

Kết quả khảo sát góp phần cung cấp cơ sở khoa học, hỗ trợ lực lượng chức năng triển khai công tác tìm kiếm và khai quật.

Trong quá trình tham gia chiến dịch, nhóm chuyên gia Trường Đại học Bách khoa sử dụng thiết bị đo ảnh điện Syscal Pro để khảo sát tại Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM) và khu vực Bệnh viện K76A, xã Hòa Hiệp.

Phương pháp đo điện trở suất cho phép nhận diện những vùng dị thường dưới lòng đất mà không cần đào hoặc khoan, qua đó hỗ trợ xác định khu vực cần tập trung tìm kiếm.

Đáng chú ý, kết quả khảo sát tại Công viên Lê Thị Riêng ghi nhận các vùng dị thường ở độ sâu 3-8 m, góp phần xác định phạm vi tìm kiếm. Tại khu vực Bệnh viện K76A, nhóm tiếp tục khảo sát trên diện tích hơn 10 ha, trong điều kiện địa hình và cấu trúc đất phức tạp.

Nhóm chuyên gia Trường Đại học Khoa học tự nhiên ứng dụng công nghệ radar xuyên đất tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: NTCC.

Cùng với đó, nhóm chuyên gia Bộ môn Vật lý Địa cầu, Trường Đại học Khoa học tự nhiên ứng dụng công nghệ radar xuyên đất (GPR) và các phương pháp thăm dò địa vật lý để khảo sát tại nhiều địa bàn ở TPHCM và tỉnh Quảng Ngãi, hỗ trợ khoanh vùng những vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ.

Bên cạnh khảo sát thực địa, các chuyên gia còn tham gia tư vấn lựa chọn thiết bị và tập huấn kỹ thuật cho lực lượng chức năng.

Tiêu biểu, PGS.TS Lê Văn Anh Cường, Trưởng Bộ môn Vật lý Địa cầu, tham gia tư vấn kỹ thuật trong chương trình hỗ trợ trang thiết bị của Quỹ Thiện Tâm, góp phần nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Thủ tướng Chính phủ trao quà khen thưởng các cá nhân tham gia "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Ảnh: NTCC.

Những đóng góp này thể hiện tinh thần trách nhiệm của đội ngũ giảng viên, nhà khoa học và người học trong việc đưa tri thức khoa học vào giải quyết các nhiệm vụ thực tiễn có ý nghĩa đối với cộng đồng và đất nước. Thông qua việc đồng hành cùng các lực lượng chức năng, các nhà khoa học thuộc Đại học Quốc gia TPHCM tiếp tục phát huy vai trò của khoa học và công nghệ trong hoạt động phục vụ xã hội, góp phần thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.