OPPO Pad 6 F Lite Edition vừa đạt chứng nhận TDRA, chuẩn bị ra mắt tại thị trường quốc tế

OPPO vừa ghi nhận bước tiến mới trong việc mở rộng danh mục máy tính bảng khi thiết bị mang tên OPPO Pad 6 F Lite Edition chính thức xuất hiện trên cơ sở dữ liệu của cơ quan quản lý viễn thông. Việc hoàn tất các chứng nhận pháp lý là tín hiệu cho thấy thời điểm trình làng thiết bị trên phạm vi quốc tế không còn xa.

Hồ sơ chứng nhận TDRA xác nhận kết nối và mã hiệu sản phẩm

Dữ liệu được cấp bởi Cơ quan Quản lý Viễn thông và Kỹ thuật số (TDRA) thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cho thấy thiết bị mới của OPPO mang mã định danh OPD2615. Theo tài liệu lưu trữ, sản phẩm đi kèm số đăng ký thiết bị ER66302/26 và đã được phê duyệt chính thức vào ngày 12 tháng 10 năm 2026.

OPPO Pad 6 F Lite Edition đạt chứng nhận TDRA

Bên cạnh tên thương mại và mã quản lý, hồ sơ TDRA xác nhận mẫu tablet này thuộc danh mục thiết bị chỉ hỗ trợ kết nối mạng Wi-Fi, không tích hợp khe cắm thẻ SIM cho mạng di động di động thông thường. Đây là đặc điểm quen thuộc trên các phân khúc máy tính bảng tiêu chuẩn hướng đến nhu cầu học tập, giải trí gia đình hoặc làm việc văn phòng cơ bản.

Chiến lược đổi tên từ phiên bản nội địa Trung Quốc

Điểm đáng lưu ý nằm ở mã hiệu thiết bị OPD2615. Số hiệu này trùng khớp hoàn toàn với biến thể nội địa tại thị trường Trung Quốc của dòng OPPO Pad Mini. Trong khi đó, phiên bản phân phối toàn cầu của dòng máy tính bảng cỡ nhỏ này trước đây từng được ghi nhận với mã hiệu OPD2516.

Sự tương đồng về mã sản phẩm gợi mở khả năng OPPO sẽ thực hiện chiến lược đổi tên quen thuộc trong ngành công nghệ. Cụ thể, phiên bản OPPO Pad Mini vốn phát hành trước đó tại Trung Quốc có thể được tái định danh thành OPPO Pad 6 F Lite Edition khi chính thức phân phối tại UAE cũng như các thị trường quốc tế khác.

Thông số kỹ thuật và kỳ vọng khi ra mắt

Hiện tại, tài liệu chứng nhận từ TDRA chỉ đóng vai trò cấp phép lưu hành kết nối và chưa công bố chi tiết về bảng cấu hình phần cứng. Những yếu tố then chốt như vi xử lý trung tâm, kích thước tấm nền hiển thị, dung lượng pin hay công nghệ sạc vẫn chưa được xác nhận chính thức.

Do dữ liệu kỹ thuật còn được bảo mật, vẫn cần chờ các thông báo tiếp theo từ nhà sản xuất để xác định liệu OPPO Pad 6 F Lite Edition có nhận được bất kỳ tinh chỉnh nào về phần cứng so với mẫu máy nội địa gốc hay giữ nguyên toàn bộ thông số khi mở bán rộng rãi.