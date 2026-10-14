Đại học Kiến trúc Hà Nội thúc đẩy chuyển đổi số, hướng tới mô hình đại học thông minh

Từng bước xây dựng hạ tầng phục vụ đào tạo số

Nội dung tập huấn tập trung giới thiệu nền tảng Bentley Education Hub, giải pháp Campus Digital Twin, hướng dẫn tiếp cận và khai thác các công cụ, tài nguyên phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu; đồng thời trao đổi khả năng tích hợp các giải pháp vào hoạt động của nhà trường.

Đội ngũ giảng viên tập huấn online cùng Tập đoàn Bentley.

Bentley Systems là doanh nghiệp công nghệ của Mỹ, chuyên cung cấp phần mềm phục vụ thiết kế, xây dựng, kỹ thuật và vận hành công trình hạ tầng.

Các giải pháp của hãng hỗ trợ mô hình thông tin công trình (BIM) và công nghệ bản sao kỹ thuật số (Digital Twin), được ứng dụng trong các lĩnh vực như giao thông, công trình xây dựng và hạ tầng đô thị.

Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng tác động sâu rộng đến lĩnh vực kiến trúc, xây dựng và hạ tầng đô thị, việc tiếp cận các nền tảng phần mềm chuyên ngành có bản quyền là một trong những hướng đi giúp cơ sở đào tạo nâng cao chất lượng giảng dạy, đồng thời tạo điều kiện để giảng viên, sinh viên tiếp cận các công cụ phục vụ thực hành và nghiên cứu.

Đáng chú ý, vấn đề bản quyền phần mềm đang được quan tâm tại Việt Nam, trong đó có việc sử dụng các phần mềm thiết kế, đồ họa.

Điều này đặt ra yêu cầu đối với các cơ sở đào tạo trong việc nâng cao nhận thức về quyền sở hữu trí tuệ, bảo đảm tuân thủ giấy phép sử dụng, đồng thời chuẩn bị hạ tầng và nguồn lực để người học có điều kiện tiếp cận các công cụ chuyên môn hợp pháp.

Trong bối cảnh đó, việc Đại học Kiến trúc Hà Nội chủ động tìm hiểu, khai thác các nền tảng đào tạo và phần mềm chuyên ngành có bản quyền cho thấy định hướng đầu tư công nghệ gắn với nhu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Đây cũng là bước chuẩn bị nhằm xây dựng môi trường học tập số, trong đó công nghệ không chỉ hỗ trợ giảng dạy mà còn tạo điều kiện để sinh viên phát triển kỹ năng thực hành, làm quen với các công cụ được sử dụng trong lĩnh vực nghề nghiệp.

Theo kế hoạch, nhà trường đang chuẩn bị đầu tư hệ thống máy tính phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, dự kiến khoảng 100 máy tại Khoa Công nghệ thông tin. Cùng với đó, trường dự kiến đầu tư hệ thống máy chủ xử lý trung tâm để phục vụ khai thác các phần mềm mô phỏng, thiết kế có bản quyền.

Hệ thống này dự kiến tạo điều kiện cho các nhóm nghiên cứu tiếp cận công cụ và tài nguyên chuyên môn, hỗ trợ triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học. Nhà trường dự kiến thí điểm trên một đến hai máy tính trước khi đưa hệ thống vào vận hành, với thời gian dự kiến khoảng 3 tháng tới.

Ứng dụng bản sao số trong mô hình đại học thông minh

Một nội dung đáng chú ý tại buổi tập huấn là giải pháp Campus Digital Twin, hướng tới xây dựng mô hình số của khuôn viên trường học, phản ánh các công trình và hệ thống hạ tầng trên môi trường số.

Khi được tích hợp dữ liệu phù hợp, bản sao số có thể hỗ trợ mô phỏng, theo dõi hiện trạng và nghiên cứu phương án quản lý, vận hành công trình.

Đối với Đại học Kiến trúc Hà Nội, việc tìm hiểu giải pháp này mở ra hướng tiếp cận công nghệ gắn với các lĩnh vực đào tạo thế mạnh như kiến trúc, xây dựng, quy hoạch và hạ tầng đô thị.

Công nghệ bản sao số không chỉ có tiềm năng phục vụ quản lý khuôn viên mà còn có thể trở thành nguồn dữ liệu thực tiễn cho hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và thực hành chuyên môn.

Tại buổi tập huấn, đại diện Bentley Systems cũng trình bày về mô hình Smart University Campus, hệ sinh thái công nghệ và trường hợp nghiên cứu tại Đại học Công nghệ Kaunas (KTU).

Các nội dung này được đưa ra trao đổi nhằm giúp các đơn vị chuyên môn tìm hiểu khả năng ứng dụng công nghệ số trong môi trường đại học.

Bên cạnh đó, hai bên trao đổi về kế hoạch tổ chức các đợt tập huấn tiếp theo, khả năng cấp chứng chỉ và tổ chức các cuộc thi chuyên môn. Đây là những nội dung có thể góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ, nâng cao kỹ năng sử dụng phần mềm cho giảng viên và sinh viên.

Thông qua hoạt động tập huấn và kế hoạch đầu tư hạ tầng, Đại học Kiến trúc Hà Nội hướng tới tăng cường ứng dụng công nghệ trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, từng bước hình thành môi trường học tập số gắn với yêu cầu thực tiễn của ngành kiến trúc, xây dựng.

Việc chú trọng tiếp cận phần mềm có bản quyền cũng góp phần nâng cao nhận thức về sử dụng công nghệ có trách nhiệm, phù hợp với yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường giáo dục.