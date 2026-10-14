Hải Phòng triển khai nhiều nhiệm vụ về khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Tổ chức Techfest quy mô quốc tế, triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển dữ liệu dùng chung và hoàn thiện các nền tảng số là những nội dung được thành phố Hải Phòng tập trung thực hiện trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của UBND thành phố Hải Phòng, trong 9 tháng năm 2026, thành phố đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực này.

Các đại biểu tham quan trưng bày, trải nghiệm "Công nghệ số - Cuộc sống số" giới thiệu sản phẩm, giải pháp công nghệ tiêu biểu của Hải Phòng. Ảnh: BNEWS/TTXVN

Tổ chức Techfest quốc tế, triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học

Điểm nhấn trong hoạt động đổi mới sáng tạo là Techfest Hải Phòng 2026 được tổ chức với quy mô quốc tế. Sự kiện có 150 gian hàng triển lãm tại không gian “Hải trình 5 cảng công nghệ”, trình diễn hơn 1.000 công nghệ và giải pháp đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), cảng biển thông minh, tự động hóa, logistics, công nghệ sinh học và kinh tế xanh.

Đáng chú ý, lần đầu tiên công nghệ robot thế hệ mới và thiết bị bay không người lái (UAV) hiện đại được trình diễn tại sự kiện. Techfest Hải Phòng 2026 thu hút hơn 3.000 lượt người tham dự trực tiếp cùng hàng chục nghìn lượt theo dõi trên nền tảng số.

Sự kiện quy tụ đại biểu, doanh nghiệp đến từ hơn 20 tỉnh, thành phố và đối tác quốc tế thuộc 8 quốc gia, gồm Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Italia, Nhật Bản và Tây Ban Nha. Trong khuôn khổ sự kiện, 2 diễn đàn, 2 phiên kết nối cung cầu công nghệ với 4 bản ghi nhớ (MOU) được ký kết và 1 hội thảo đã diễn ra, với sự tham gia của khoảng 700 đại biểu.

Cùng với việc tổ chức sự kiện, thành phố ban hành quyết định công nhận Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Ứng dụng khoa học công nghệ Hải Phòng là Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh; ban hành kế hoạch thúc đẩy Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026. Thành phố cũng xúc tiến cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo với khoảng 40 hồ sơ đăng ký.

Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ, Hải Phòng triển khai mới 7 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố, bắt đầu thực hiện từ tháng 8/2026; đồng thời tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện 3 nhiệm vụ.

Thành phố cũng tổ chức lễ bàn giao hệ thống Phòng thí nghiệm lượng tử ảo (VQLab) cho 4 trường đại học, gồm Trường Đại học Hải Phòng, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Trường Đại học Thành Đông và Trường Đại học Hải Dương.

Bên cạnh đó, Hải Phòng phối hợp triển khai nội dung chi tiết dự thảo Đề án xây dựng thành phố trở thành Trung tâm quốc tế về đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ biển.

Hoàn thiện hạ tầng số, phát triển dữ liệu và các nền tảng phục vụ người dân

Trong công tác chuyển đổi số, thành phố đã hoàn thành khung dữ liệu cho 18 chỉ tiêu và tiếp tục xây dựng khung dữ liệu cho 4 chỉ tiêu mới.

Theo báo cáo, tính đến ngày 13/8/2026, Sở Khoa học và Công nghệ đã nhận được văn bản trả lời của 12/12 sở, ngành và 102/114 xã, phường, đặc khu; đồng thời cấp mới 1.700 tài khoản sử dụng Hệ thống Giám sát điều hành thông minh (IOC).

Đại diện Công ty cổ phần Công nghệ Viindoo giới thiệu phần mềm quản trị doanh nghiệp với khách hàng. Ảnh: Minh Thu/TTXVN

Kho dữ liệu dùng chung đã tích hợp 1.460 bộ dữ liệu với 6.399.819 bản ghi từ các sở, ban, ngành. Thành phố đã tạo 718 tài khoản cho các đơn vị nhập dữ liệu. Trung tâm dữ liệu (DC) đã cài đặt và cấp tài nguyên ổn định cho 72 hệ thống.

Về định hướng phát triển, thành phố đã tham mưu ban hành Đề án đô thị thông minh thành phố Hải Phòng; trình Từ điển dữ liệu dùng chung phiên bản 1.0 và Mô hình Chuyển đổi số cấp xã.

Ứng dụng Smart Hải Phòng được thiết kế lại giao diện theo hướng trực quan, thân thiện; các chức năng phản ánh, kiến nghị, hiến kế được hoàn thiện. Ứng dụng cũng hiển thị camera giao thông tại 10 điểm, cung cấp thông tin thời tiết và cảnh báo thiên tai hằng ngày.

Dữ liệu trên ứng dụng bao gồm 134 món ngon, 394 cơ sở lưu trú, 70 điểm du lịch, 45 sản vật địa phương, 17 cơ quan chuyên môn, 116 đơn vị công an, 114 UBND cấp xã, 2.075 cơ sở giáo dục, 796 cơ sở y tế và 1.070 nhà thuốc.

Ngoài ra, thành phố đã hoàn thành tích hợp Bản đồ ẩm thực số (FoodMap), phối hợp với ShopeeFood, trên ứng dụng Smart Hải Phòng.

Trong lĩnh vực tiêu chuẩn và đo lường, thành phố tổ chức 2 lớp đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 cho 156 học viên; kiểm tra việc áp dụng ISO tại 7 đơn vị.

Hải Phòng cũng triển khai kế hoạch áp dụng TCVN ISO 18091:2020 tại chính quyền cấp xã giai đoạn 2026–2028 và triển khai hệ thống TCVN ISO 15189:2025 tại 7 cơ sở y tế.

Về quản lý chất lượng hàng hóa, thành phố trình UBND thành phố phê duyệt kế hoạch triển khai Nghị định số 127/2026/NĐ-CP về quản lý chất lượng và chính sách phát triển sản phẩm, dịch vụ Halal. Đồng thời, thành phố lấy 13 mẫu xăng dầu để thử nghiệm chất lượng, gồm 6 mẫu xăng và 7 mẫu dầu.

Đối với hàng hóa nhập khẩu, thành phố đã cấp 36 thông báo kiểm tra nhà nước về chất lượng, trong đó có 33 thông báo đáp ứng yêu cầu chất lượng.