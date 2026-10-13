Buôn hàng cấm 'lãi' án tù
Phòng Cảnh sát kinh tế- Công an tỉnh Khánh Hòa ngày 12-10 cho biết, đã khởi tố vụ án, bị can đối với Nguyễn Thanh Tuyền (1979, trú xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng) về hành vi: “Tàng trữ hàng cấm”.
Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Công an phường Bắc Cam Ranh kiểm tra căn nhà nơi Tuyền ở tại phường Bắc Cam Ranh (Khánh Hòa) phát hiện, thu giữ tổng cộng hơn 6,1 tấn pháo hoa nổ. Tại thời điểm kiểm tra, Nguyễn Thanh Tuyền đã bỏ trốn về tỉnh Lâm Đồng và bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ theo quyết định truy nã vì một tội danh khác. Hiện, Phòng Cảnh sát Kinh tế đang mở rộng điều tra làm rõ đường dây buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ nói trên.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/buon-hang-cam-lai-an-tu-post359352.html