Buồn cho Cổ Thiên Lạc

Trinh Chiến do Khổng Lệnh Chính tự viết kịch bản và đạo diễn, với sự tham gia của Cổ Thiên Lạc, Thử Sa, Nhậm Đạt Hoa, Tạ Quân Hào và Trương Triệu Huy. Phim xoay quanh điều tra viên Kế Tử Mặc do Cổ Thiên Lạc thủ vai. Trong quá trình điều tra một vụ án xảy ra trong căn phòng kín, nhân vật bất ngờ trở thành nghi phạm hàng đầu khi viên đạn khiến nạn nhân thiệt mạng được xác định xuất phát từ chính khẩu súng của anh.

Với cốt truyện đặt trọng tâm vào những bí ẩn và màn truy tìm hung thủ, Trinh Chiến được kỳ vọng tạo nên cuộc đấu trí hấp dẫn. Tuy nhiên, thực tế phòng vé lại không thuận lợi. Sau 5 ngày công chiếu tại Trung Quốc đại lục, phim chỉ thu về khoảng 4,4-4,5 triệu NDT, tương đương khoảng 17,5 tỷ đồng. Doanh thu ngày đầu đạt khoảng 2,24 triệu NDT nhưng nhanh chóng sụt giảm, cho thấy tác phẩm chưa tạo được sức hút đủ lớn giữa cuộc cạnh tranh của các phim ra mắt cùng thời điểm.

Cổ Thiên Lạc gây tiếc nuối với thành tích phòng vé không như kỳ vọng của phim mới Trinh Chiến.

Đáng chú ý, phía sản xuất từng thông báo hủy lịch chiếu hiện tại và dự kiến lựa chọn thời điểm khác để phát hành trở lại. Thông báo sau đó bị xóa, khiến tình hình phát hành của bộ phim càng thu hút sự chú ý. Trong khi đó, điểm đánh giá 4,3/10 trên Douban phản ánh những phản hồi không mấy tích cực từ khán giả Trung Quốc.

Một số ý kiến cho rằng kịch bản thiếu logic, cách dựng phim rời rạc và những tình tiết trinh thám chưa đủ sức thuyết phục. Phần lồng tiếng tiếng Quảng Đông của Thử Sa cũng vấp phải tranh luận. Dù vậy, bộ phim vẫn có những điểm được ghi nhận như các tình tiết đảo chiều, cảnh hành động và diễn xuất của Cổ Thiên Lạc cùng dàn diễn viên gạo cội.

Tại Hong Kong, Trinh Chiến vẫn được phát hành theo kế hoạch. Đạo diễn Khổng Lệnh Chính khẳng định đây là một bộ phim Hong Kong dành cho khán giả Hong Kong, được thực hiện hoàn toàn bằng tiếng Quảng Đông. Thử Sa cũng chủ động học ngôn ngữ này để phục vụ vai diễn. Tuy nhiên, việc giữ nguyên lịch chiếu không đồng nghĩa tác phẩm có thể dễ dàng chinh phục khán giả, nhất là khi những phản hồi ban đầu chưa tạo được hiệu ứng tích cực.

Trinh Chiến chưa đạt thành công như mong đợi dù quy tụ dàn diễn viên thực lực.

Đáng tiếc cho Cổ Thiên Lạc, bởi nam diễn viên không chỉ là gương mặt quen thuộc của điện ảnh Hong Kong mà còn tích cực tham gia sản xuất, góp phần duy trì hoạt động của ngành công nghiệp phim ảnh địa phương. Trinh Chiến cho thấy dàn diễn viên nổi tiếng và đề tài hấp dẫn vẫn chưa đủ bảo đảm thành công nếu kịch bản, cách kể chuyện và chất lượng tổng thể chưa đáp ứng kỳ vọng. Với một tên tuổi có nhiều năm hoạt động như Cổ Thiên Lạc, kết quả của bộ phim mới là điều đáng tiếc, đồng thời cho thấy bài toán chinh phục khán giả vẫn là thách thức lớn đối với điện ảnh Hong Kong.