Bạn gái Robert Pattinson tiết lộ kế hoạch tổ chức đám cưới sau khi sinh con

Theo MyDaily, ngày 1/11 (giờ địa phương), Suki Waterhouse có những chia sẻ đáng chú ý về chuyện tình cảm với tài tử Robert Pattinson trong cuộc phỏng vấn cùng The Sunday Times. Nữ diễn viên 36 tuổi xác nhận cô và ngôi sao phim The Batman vẫn chưa tổ chức đám cưới, bất chấp những tin đồn xuất hiện sau khi cả hai chào đón con gái đầu lòng vào tháng 3/2024.

Suki Waterhouse có những chia sẻ đáng chú ý về chuyện tình cảm với tài tử Robert Pattinson.

Nói về kế hoạch kết hôn, Suki Waterhouse cho biết: "Hoặc chúng tôi sẽ tổ chức một đám cưới thật hoành tráng, hoặc sẽ không tổ chức gì cả".

Theo nữ diễn viên, kế hoạch hôn lễ hiện được tạm hoãn ít nhất đến hết năm 2026. Nếu quyết định kết hôn, cô mong muốn tổ chức một bữa tiệc lớn và đáng nhớ.

Bên cạnh đó, Suki Waterhouse cũng dành những lời ngọt ngào cho Robert Pattinson khi nhìn lại hành trình gần một thập kỷ bên nhau. "Chúng tôi đã ở bên nhau gần 10 năm. Đó thực sự là khoảng thời gian rất đẹp", cô chia sẻ.

Nữ diễn viên thừa nhận đôi khi bản thân vẫn cảm thấy bất ngờ trước hạnh phúc đang có.

"Thỉnh thoảng tôi nghĩ rằng: 'Thật khó tin khi mình có được một mối quan hệ như thế này trong đời. Tôi không ngờ bản thân có thể hạnh phúc đến vậy'", Suki Waterhouse tâm sự.

Suki Waterhouse cũng dành những lời ngọt ngào cho Robert Pattinson khi nhìn lại hành trình gần một thập kỷ bên nhau.

Không chỉ hài lòng với chuyện tình cảm, cô còn tự tin khi nhắc đến vai trò làm cha mẹ của cả hai. Theo Suki Waterhouse, dù công việc trong ngành giải trí khiến cuộc sống của cô và Robert Pattinson có nhiều khác biệt so với những gia đình bình thường, cả hai vẫn luôn cố gắng dành sự quan tâm và chăm sóc tốt nhất cho con gái.

"Tôi hài lòng với cách chúng tôi đang nuôi dạy con. Cả hai đều có sự gắn kết sâu sắc với con gái. Con bé thực sự rất đáng yêu và hạnh phúc", nữ diễn viên bày tỏ.

Suki Waterhouse và Robert Pattinson vốn là một trong những cặp đôi kín tiếng của Hollywood. Cả hai hiếm khi chia sẻ chi tiết về đời sống riêng tư dù thường xuyên nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Suki Waterhouse và Robert Pattinson vốn là một trong những cặp đôi kín tiếng của Hollywood.

Những tiết lộ mới nhất cho thấy nữ diễn viên đang tận hưởng cuộc sống gia đình bên Robert Pattinson và con gái. Trong khi đó, kế hoạch tổ chức đám cưới vẫn được cặp đôi để ngỏ, chưa có thời điểm cụ thể.