Á hậu Ngô Bảo Ngọc bất ngờ rút khỏi MGI All Stars mùa 2

Chiều 2/11, tại buổi công bố các đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi quốc tế do công ty Sen Vàng tổ chức, Á hậu Ngô Bảo Ngọc xác nhận sẽ không góp mặt tại Miss Grand International All Stars (MGI All Stars) mùa 2.

Đây là thông tin khiến người hâm mộ tiếc nuối, bởi trước đó cô được lựa chọn là gương mặt kế nhiệm Hoa hậu Hương Giang, người giành danh hiệu Á hậu 2 tại mùa đầu tiên của cuộc thi.

Ngô Bảo Ngọc (bên trái) được xướng tên ở vị trí Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2026. Ảnh: BTC

Chia sẻ tại sự kiện, Ngô Bảo Ngọc cho biết suốt 3 tháng qua, cô đã tích cực trau dồi kỹ năng, chuẩn bị hành trang để đại diện Việt Nam tranh tài tại sân chơi quốc tế. Ê-kíp cũng đã đầu tư thực hiện video giới thiệu và hoàn tất nhiều công đoạn chuẩn bị cho chuyến đi. Thậm chí, người đẹp cho biết bản thân đã sẵn sàng ra sân bay trước khi kế hoạch bất ngờ thay đổi.

Theo Ngô Bảo Ngọc, nguyên nhân xuất phát từ việc ban tổ chức quốc tế điều chỉnh định hướng, cho phép nhiều hơn một đại diện đến từ mỗi quốc gia tham dự mùa giải năm nay. Sự thay đổi này khiến kế hoạch và chiến lược đầu tư mà đơn vị nắm bản quyền tại Việt Nam xây dựng từ đầu không còn phù hợp. Sau nhiều lần trao đổi, các bên thống nhất dừng việc tham dự của cô.

Trước đó, khi Ngô Bảo Ngọc được công bố là đại diện Việt Nam, ban tổ chức MGI All Stars từng đề cập khả năng có thêm một thí sinh Việt Nam do Miss Universe Vietnam đề cử.

Ngô Bảo Ngọc sinh năm 1995 tại TP HCM, tốt nghiệp cử nhân ngành Quản trị kinh doanh, khoa Vận tải Hàng không thuộc Học viện Hàng không Việt Nam. Người đẹp cao 1m75, sở hữu số đo ba vòng 82-60-91 cm.

Việc Ngô Bảo Ngọc dừng tham dự khi cuộc thi chỉ còn chưa đầy một tháng khởi tranh khép lại một quá trình chuẩn bị nhiều kỳ vọng. Dù không thể tiếp tục hành trình như dự kiến, những kinh nghiệm và kỹ năng tích lũy trong thời gian qua sẽ là hành trang để người đẹp tiếp tục theo đuổi các cơ hội mới trong hoạt động nghệ thuật và lĩnh vực sắc đẹp.

MGI All Stars là phiên bản đặc biệt của Miss Grand International, quy tụ những người đẹp từng tham gia các cuộc thi nhan sắc quốc tế, với tiêu chí mở rộng hơn về đối tượng dự thi, bao gồm cả người chuyển giới, người đã kết hôn hoặc có con.

Mùa giải đầu tiên diễn ra tại Thái Lan vào tháng 5/2026, quy tụ 56 người đẹp đến từ 38 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đại diện Việt Nam Hương Giang giành danh hiệu Á hậu 2. MGI All Stars mùa 2 dự kiến tổ chức tại Thái Lan từ ngày 26/11 đến 12/12.