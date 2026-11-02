Nhan sắc thời đỉnh cao của 'nữ hoàng ảnh lịch' Diễm Hương

Những bức ảnh ghi lại nhan sắc Diễm Hương thời trẻ vừa được chia sẻ khiến khán giả trầm trồ. Trong loạt hình được lưu giữ từ nhiều thập niên trước, nữ diễn viên gây ấn tượng với gương mặt thanh tú, đôi mắt to và thần thái nhẹ nhàng.

Bộ ảnh được nhà báo Lê Quang Thanh Tâm giới thiệu từ kho tư liệu của báo Màn ảnh Sân khấu. Các bức chân dung do hai nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn và Hữu Tuấn thực hiện bằng máy ảnh phim.

Theo nhà báo Lê Quang Thanh Tâm, khác với những bức ảnh được xử lý bằng công nghệ hiện đại, ảnh phim nguyên bản lưu giữ kết cấu da, độ sâu của ánh sáng tự nhiên và biểu cảm chân thực của nhân vật.

Mỗi bức ảnh ghi lại một sắc thái khác nhau của nữ diễn viên, khi e ấp bên cành hoa xuân, lúc dịu dàng với bông hồng đỏ, khi lại mang nét thanh lịch cổ điển trong chiếc mũ beret.

Nhà báo Lê Quang Thanh Tâm cho biết quá trình phục chế được thực hiện theo nguyên tắc tôn trọng tối đa hình ảnh gốc. Việc phục chế giúp những bức ảnh tư liệu có diện mạo rõ nét hơn, đồng thời đưa hình ảnh một mỹ nhân màn ảnh thập niên 1990 đến gần với công chúng hôm nay. Nhìn lại loạt chân dung, người xem có thể cảm nhận vẻ đẹp mộc mạc, tự nhiên nhưng vẫn có sức hút riêng của Diễm Hương.

Diễm Hương sinh năm 1970, theo học khóa đầu tiên của Đại học Điện ảnh TP.HCM (nay là Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM). Chị từng là bạn học của nhiều diễn viên như Thanh Huyền, Vân Anh, Ngọc Hiệp.

Bước chân vào nghệ thuật từ khi còn rất trẻ, Diễm Hương sớm được chú ý qua các vai diễn trong “Con gái ông thứ trưởng”, “Tình xa”. Tuy nhiên, dấu mốc đưa tên tuổi chị đến gần hơn với đông đảo khán giả là bộ phim “Phạm Công - Cúc Hoa” (1989), đóng cùng Lý Hùng.

Trong tác phẩm do đạo diễn Lưu Bạch Đàn thực hiện, Diễm Hương vào vai Cúc Hoa, người phụ nữ có chuyện tình nhiều trắc trở với Phạm Công. Sự kết hợp ăn ý giữa hai diễn viên tạo nên một trong những cặp đôi màn ảnh được yêu thích nhất của điện ảnh Việt thời bấy giờ.

Sau thành công của bộ phim, Diễm Hương tiếp tục đảm nhận nhiều vai chính trong các tác phẩm như “Kiều Nguyệt Nga”, “Tấm Cám”. Năm 1993, chị tái hợp Lý Hùng trong “Nước mắt học trò” của đạo diễn Lý Sơn, bộ phim khai thác những câu chuyện tình cảm, tình bạn và những ngã rẽ của tuổi học trò.

Không chỉ được nhớ đến qua các vai diễn, Diễm Hương còn là gương mặt quen thuộc trong những bộ ảnh lịch thịnh hành những năm 1990. Hình ảnh của chị xuất hiện bên cạnh nhiều mỹ nhân cùng thời như Việt Trinh, Y Phụng. Khi đó, vẻ đẹp tự nhiên, nữ tính của Diễm Hương được đông đảo khán giả yêu mến.

Đang ở giai đoạn được chú ý của sự nghiệp, nữ diễn viên dần rút khỏi hoạt động nghệ thuật để tập trung cho cuộc sống riêng. Sau khi lập gia đình, sinh con, chị ra nước ngoài định cư và gần như không xuất hiện trước truyền thông.

Hiện chị sống cùng gia đình tại Mỹ, các con đều đã trưởng thành. Sau nhiều năm xa quê, Diễm Hương thỉnh thoảng trở về Việt Nam thăm người thân, bạn bè và gặp lại những đồng nghiệp cũ.