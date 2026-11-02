Hội tụ thể thao điện tử kết hợp âm nhạc tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình

Sự kiện kết hợp giải đấu vòng chung kết thể thao điện tử "Đấu trường danh vọng mùa Đông 2026" và các hoạt động trải nghiệm, giải trí dự kiến thu hút 40.000 người tham dự

Với chủ đề “Thập niên gắn kết”, sự kiện diễn ra trong hai ngày 7 và 8-11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội; dự kiến thu hút khoảng 40.000 người tham dự trong hai ngày. Đây được coi là hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp văn hoá và được kỳ vọng thúc đẩy phát triển kinh tế số.

Đây là sự kiện tri ân cộng đồng người chơi sau một thập kỷ phát triển, không chỉ nhằm nhìn lại những dấu ấn đáng nhớ mà còn mở rộng trải nghiệm từ một giải đấu thể thao điện tử thành chuỗi hoạt động kết hợp eSports, âm nhạc, cosplay và giao lưu cộng đồng.

Đại nhạc hội Liên quân 10 Festival quy tụ nhiều ngôi sao giải trí

Tâm điểm mở màn cho chuỗi sự kiện vào ngày 7-11 là trận chung kết quốc gia Đấu trường danh vọng mùa Đông 2026 với 3 đội tuyển gồm Saigon Phantom, FPT Polytechnic và Boom Esports sẽ bước vào những trận đấu cuối cùng. Song song với các diễn biến kịch tính trên sàn đấu,sức nóng sự kiện sẽ được tiếp lửa bởi những màn trình diễn bùng nổ từ dàn sao Rap/Hip-hop tên tuổi, tạo nên sự giao thoa hoàn hảo giữa tinh thần thể thao điện tử và nghệ thuật giải trí.

Ngày 8-11, tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình là sự kiệnđại nhạc hội Liên Quân 10 Fest. Chương trình quy tụ hơn 30 nghệ sĩ đình đám, dẫn dắt bởi đại sứ thương hiệu Bích Phương cùng những ngôi sao tên tuổi như SOOBIN, Quang Hùng MasterD, Phùng Khánh Linh, Da LAB… Đại nhạc hội hứa hẹn mang đến bữa tiệc nghệ thuật mãn nhãn phục vụ người xem.

Bên lề hai hoạt động chính kể trên, sự kiện còn có các hoạt động trải nghiệm đa dạng. Trong đó phải kể đến các điểm bên trong sân vận động với các hoạt động, như góc check-in "triệu view" với mô hình Caesar và Rồng Ánh Sáng khổng lồ cao tới 7,6m ngay; trạm "Thập kỷ vinh quang" không gian triển lãm đưa người xem nhìn lại chặng đường phát triển đầy tự hào của tựa game quốc dân. Các hoạt động vui chơi & kết nối; đoàn diễu hành cosplay…