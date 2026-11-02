'Hộ linh tráng sĩ' rời rạp, cách xa mốc doanh thu hòa vốn

Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh đã rời hệ thống rạp Việt sau thời gian công chiếu, khép lại hành trình phòng vé với khoảng 38,4 tỷ đồng. Trong khi đó, kinh phí sản xuất của phim được ước tính vào khoảng 100 tỷ đồng. Sự chênh lệch giữa mức đầu tư và doanh thu khiến tác phẩm trở thành trường hợp đáng chú ý khi nhìn vào bài toán thương mại của điện ảnh Việt năm 2026.

Tuy nhiên, doanh thu bán vé không đồng nghĩa với số tiền nhà sản xuất thực nhận. Khoản thu từ phòng vé còn được phân chia cho các cụm rạp và đơn vị phát hành theo thỏa thuận. Một nhà sản xuất từng chia sẻ tỷ lệ doanh thu trở lại với phía làm phim thường dao động khoảng 30-50%, tùy vị thế của ê-kíp và điều khoản hợp tác.

Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh khép lại hành trình chiếu rạp với doanh thu khoảng 38,4 tỷ đồng.

Với mức thu 38,4 tỷ đồng, phần doanh thu ước tính phía sản xuất có thể nhận về vào khoảng 11,5-19,2 tỷ đồng. Đặt cạnh kinh phí khoảng 100 tỷ đồng, khoản đầu tư chưa thể thu hồi có thể lên tới 80,8-88,5 tỷ đồng, chưa tính những chi phí phát sinh khác. Đây là phép tính tham khảo dựa trên tỷ lệ phân chia phổ biến, không phải số liệu quyết toán hay mức thua lỗ chính thức của nhà sản xuất.

Trước đó, Hộ linh tráng sĩ được nhận định cần đạt khoảng 180-200 tỷ đồng doanh thu phòng vé để có cơ hội hòa vốn. Kết quả cuối cùng chỉ tương đương khoảng 19-21% ngưỡng này. Dù vậy, doanh thu tại rạp chưa phản ánh toàn bộ khả năng khai thác thương mại của một bộ phim, bởi tác phẩm vẫn có thể tìm kiếm nguồn thu từ các nền tảng phát hành khác hoặc những hình thức khai thác bản quyền sau đó.

Không chỉ được chú ý bởi mức đầu tư, Hộ linh tráng sĩ còn gây tò mò khi lựa chọn chất liệu huyền sử gắn với thời kỳ nhà Đinh. Phim do Nguyễn Phan Quang Bình đạo diễn, lấy bối cảnh sau khi Đinh Tiên Hoàng qua đời. Trước nguy cơ triều đình rơi vào biến động và các thế lực bên ngoài nhòm ngó, nhóm tráng sĩ nhận nhiệm vụ bảo vệ linh cữu nhà vua, đưa những cỗ quan tài đến nơi an táng nhằm giữ kín bí mật về lăng mộ.

Câu chuyện được phát triển từ hành trình đầy hiểm nguy của những người nhận trọng trách bảo vệ vận mệnh quốc gia. Theo giới thiệu của đơn vị phát hành, nhiệm vụ của họ không chỉ là đối đầu với kẻ thù mà còn phải vượt qua những nghi kỵ, lựa chọn và thử thách về lòng trung thành. Đây cũng là hướng tiếp cận giúp Hộ linh tráng sĩ kết hợp yếu tố hành động với chất liệu lịch sử, truyền thuyết Việt Nam.

Trong phim, Tuấn Trần đảm nhận vai Nguyên Phong.

Trong phim, Tuấn Trần đảm nhận vai Nguyên Phong, một tráng sĩ xuất thân từ thợ săn, có võ nghệ và từng lựa chọn cuộc sống ẩn dật. Nhân vật bị cuốn vào nhiệm vụ đặc biệt, từ đó trở thành một trong những mắt xích quan trọng của hành trình. Vai diễn tiếp tục đưa Tuấn Trần đến với hình tượng nhân vật hành động trong bối cảnh cổ trang, khác với một số dạng vai hiện đại anh từng thể hiện trên màn ảnh.

Bên cạnh Tuấn Trần, phim còn quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc. Trần Thiên Tú vào vai An Nhiên, cô gái có cá tính mạnh và muốn tự quyết định con đường của mình. Johnny Trí Nguyễn đảm nhận vai Hữu tướng quân, trong khi Quách Ngọc Ngoan hóa thân thành Tả tướng quân. Đỗ Thị Hải Yến xuất hiện với vai Hoàng hậu họ Dương, NSND Tự Long đảm nhận nhân vật Thầy Mo, còn Lê Vũ Long vào vai Đinh Tiên Hoàng.

Sự góp mặt của dàn diễn viên thuộc nhiều thế hệ là một trong những điểm được chú ý khi Hộ linh tráng sĩ ra mắt. Với Tuấn Trần, dự án bổ sung một vai diễn cổ trang vào hành trình hoạt động điện ảnh. Còn với thị trường phim Việt, kết quả phòng vé của Hộ linh tráng sĩ tiếp tục cho thấy khoảng cách giữa quy mô sản xuất và khả năng thu hút khán giả vẫn là bài toán cần được tính toán kỹ lưỡng trong mỗi dự án lớn.