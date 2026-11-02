Bom tấn tốn tiền nhất Ấn Độ đối đầu loạt phim Việt

Mở màn rạp Việt tháng 11 là phim nội địa Bò sữa baycủa đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt. Lấy bối cảnh những năm 1990, phim kể về một trang trại bò sữa đang nghiên cứu công thức sữa độc quyền có thể chữa lành vết thương, trẻ hóa và nhiều công dụng đặc biệt khác. Để thoát nghèo, một nhóm công nhân quyết định đánh cắp công thức sữa ấy, cho đến khi Trâu - tên đầu sỏ có cảm tình đặc biệt với người tạo nên công thức sữa. Phim có sự tham gia của nhiều gương mặt trẻ như Nguyễn Hùng, Võ Điền Gia Huy, Ngọc Xuân và Tiểu Vy.

Cùng ngày, bom tấn Godzilla Trừ Không do Takashi Yamazaki đạo diễn cũng ra mắt. Tác phẩm lấy bối cảnh Nhật Bản gần như trở về con số 0 sau chiến tranh. 2 năm kể từ cuộc chiến ấy, đất nước mặt trời mọc đang đấu tranh để phục hồi và dần lấy lại được cuộc sống thường nhật. Nhưng ngay khi người dân cố bám giữ sự yên bình mong manh vừa giành lại được, một mối đe dọa mới xuất hiện, nghiền nát tất cả hy vọng.

Dựa trên sử thi cổ đại lừng danh của Ấn Độ, Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại của đạo diễn Namit Malhotra kể về câu chuyện của Rama, một vị hoàng tử gắn liền với sự hy sinh. Một lời tiên tri gắn kết số phận của anh với Ravana - vị vua bất tử bị thôi thúc bởi lòng báo thù. Tác phẩm có kinh phí khoảng 500 triệu USD, đắt đỏ nhất lịch sử phim điện ảnh Ấn Độ.

Ngày con còn mẹ xoay quanh Mây và mẹ là bà Tím. Từ nhỏ, Mây luôn có cảm giác mẹ thiên vị anh trai. Cảm giác bị bỏ quên kéo dài khiến Mây ngày càng có khoảng cách với mẹ. Những hiểu lầm, bất đồng giữa họ dần trở thành tổn thương tích tụ qua nhiều năm, trước khi biến cố buộc họ phải nhìn nhận lại. Phim quy tụ dàn diễn viên thực lực mà nổi bật là Hồng Đào, Phương Anh Đào.

Ebenezer chuyển thể từ tác phẩm văn học kinh điển A Christmas Carol của Charles Dickens. Phim chứng kiến màn tái xuất của tài tử Johnny Depp sau 8 năm vắng bóng. Trong phim, Depp vào vai Ebenezer Scrooge, người đàn ông keo kiệt, cáu kỉnh phải đối diện với quá khứ, hiện tại và tương lai để tìm kiếm cơ hội làm lại cuộc đời.

Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên, Đấu trường sinh tử: Bình minh ngày chiêu quân đưa khán giả trở lại Panem 24 năm trước những sự kiện trong phần phim đầu tiên. Câu chuyện bắt đầu vào buổi sáng diễn ra Lễ Chiêu Quân lần thứ 50, hay còn được biết đến với tên gọi Huyết trường Tứ phân lần thứ hai.

Trại giam hạnh phúc của đạo diễn Trung Lùn theo chân Phúc (Tuấn Trần), từ một giáo viên hiền lành, tốt bụng vì muốn cứu em gái mà phạm tội, phải vào tù. Cuộc sống sau song sắt vô cùng khắc nghiệt nhưng Phúc cố gắng nhẫn nhịn, mong sớm được trở về với tự do. Nhờ bản tính lương thiện, anh khiến người cán bộ quản giáo vô cùng nguyên tắc tên Tú (Ma Ran Đô) và các phạm nhân khác dần thay đổi theo hướng tích cực, hòa hợp và đồng cảm với nhau hơn.

Khép lại bữa tiệc điện ảnh tháng 11 là Mẹ Mìn. Tác phẩm do Jack Carry On đạo diễn, thuộc thể loại tâm lý, giật gân pha trộn yếu tố kỳ bí, khai thác hình tượng nhân vật bước ra từ câu chuyện truyền miệng dân gian vốn là nỗi khiếp sợ của nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam. Phim kể về Mẹ Mìn có khả năng ban phát điều ước cho mọi người. Tuy nhiên, những người tham gia đều phải thực hiện một bản giao kèo với những điều kiện khắt khe và cái giá phải trả đắt đỏ.

Tống Khang