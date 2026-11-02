Diễn viên Quỳnh Nga gợi cảm bên bạn trai Việt Anh, MC Lê Anh hẹn hò vợ kém 10 tuổi

Quỳnh Nga gợi cảm bên Việt Anh tại sự kiện

Diễn viên Quỳnh Nga và Việt Anh cùng góp mặt tại một sự kiện. Quỳnh Nga chọn đầm cúp ngực ánh vàng phủ tua đính kết, phần thân xuyên thấu tôn đường cong, phối vòng cổ cùng tông. Việt Anh đứng cạnh bạn gái với sơ mi satin đen đính hạt, quần âu đen. Hai người tươi cười tạo dáng trước phông hoa cẩm tú cầu và lan tím.

Việt Anh và Quỳnh Nga

Việt Anh xác nhận hẹn hò Quỳnh Nga vào tháng 7/2026, cho biết 2 người đã yêu khoảng 1 năm trước khi công khai. Từ đó, cặp đôi thường xuyên sánh đôi tại sự kiện và đi du lịch cùng nhau. Mới đây, nam diễn viên cho biết anh và bạn gái đã thống nhất thiết kế nội thất cho căn biệt thự 5 tầng ở ngoại thành Hà Nội mà hai người góp tiền mua chung, kỳ vọng về nhà mới trước Tết Nguyên đán.

MC Lê Anh và vợ tham gia concert quốc gia

Chị Thu Hảo, vợ MC Lê Anh, đăng trên trang cá nhân hình ảnh hai vợ chồng tại SVĐ Thái Nguyên. Chị hài hước cho biết vợ chồng “mang nhau” lên tận đây để hẹn hò, nhân dịp ông xã làm MC cho một sự kiện lớn tại SVĐ này.

Chị Thu Hảo từng là học trò của Lê Anh trước khi 2 người nên duyên vợ chồng.

Sự kiện Lê Anh đảm nhận là concert quốc gia Tự hào là người Việt Nam 2026 với chủ đề Nối vòng tay lớn, diễn ra tối 1/11 và truyền hình trực tiếp trên VTV1. Nam MC dẫn chương trình cùng Mỹ Lan. Concert do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, với sự góp mặt của Tùng Dương, Hòa Minzy, Noo Phước Thịnh cùng nhiều nghệ sĩ, thu hút hơn 30.000 khán giả.

Khánh Vy dẫn chung kết Olympia rồi chạy show gala Không một mình

MC Khánh Vy kể trên trang cá nhân, buổi sáng chiến dịch Không một mình vừa xuất hiện trong một câu hỏi của Đường lên đỉnh Olympia thì tối cùng ngày, cô đã có mặt tại Gala âm nhạc Ngày hội an toàn trực tuyến Không một mình. Tại gala, nữ MC dẫn cùng MC Vĩnh Phú.

MC Khánh Vy

Sáng 1/11 diễn ra trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 26, Khánh Vy cùng BTV Ngọc Huy dẫn chương trình tại trường quay, kết nối 4 điểm cầu Khánh Hòa, Phú Thọ, Hưng Yên và Hà Nội. Gala buổi tối nằm trong ngày hội an toàn trực tuyến diễn ra từ 30/10 đến 1/11 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội với sự tham gia của Đen, MONO, Quang Hùng MasterD. Chiến dịch Không một mình năm nay tập trung phòng, chống xâm hại trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng.

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Minh Phi

Ảnh, clip: FBNV