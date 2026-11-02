Mông Gia Tuệ trở lại màn ảnh sau 6 năm, cuộc sống hiện tại khác xa thời đỉnh cao TVB

Sau nhiều năm vắng bóng, nữ diễn viên Mông Gia Tuệ bất ngờ trở lại màn ảnh với bộ phim điện ảnh Good Trip, đóng cùng Trương Gia Huy. Tuy nhiên, điều khiến công chúng chú ý không chỉ là sự tái xuất, mà còn là cuộc sống bình dị và quan điểm về công việc của cô sau thời gian rời xa showbiz.

Mông Gia Tuệ từng là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu phim truyền hình Hong Kong. Nữ diễn viên ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm của TVB, trong đó có Bằng chứng thép và Bằng chứng thép 2. Hình ảnh nữ cảnh sát, điều tra viên với cá tính độc lập, quyết đoán từng giúp cô tạo được chỗ đứng trên màn ảnh.

Sau khi rời TVB vào năm 2013, Mông Gia Tuệ dần hạn chế hoạt động nghệ thuật. Cô kết hôn với tài tử Trịnh Y Kiện cùng năm và có cuộc sống kín tiếng hơn trước. Lần xuất hiện đáng chú ý gần nhất của nữ diễn viên trên màn ảnh là trong bộ phim truyền hình Flying Tiger 2 năm 2019.

Phải đến năm 2026, Mông Gia Tuệ mới trở lại với dự án điện ảnh Good Trip. Bộ phim do Hoàng Kỳ Lâm và Hoàng Khải đồng đạo diễn, có sự tham gia của Trương Gia Huy, Chung Tuyết Oánh, Khương Hạo Văn và Mông Gia Tuệ. Tác phẩm được phát hành tại Hong Kong từ ngày 15/10/2026.

Rời xa phim trường, Mông Gia Tuệ không còn đặt nặng chuyện phải làm việc liên tục

Sự trở lại của Mông Gia Tuệ thu hút sự chú ý bởi trong nhiều năm, cô gần như không xuất hiện thường xuyên trước công chúng. Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình YouTube Kam Shing Mode, nữ diễn viên chia sẻ rằng việc tạm rời xa diễn xuất đã giúp bản thân giảm bớt áp lực đáng kể.

Theo những chia sẻ được AsiaOne đăng tải ngày 5/10/2026, Mông Gia Tuệ cho biết cô không còn cảm thấy cần phải ép bản thân làm việc quá sức. Những biến cố gia đình, trong đó có sự ra đi của cha vào năm 2022 và chị/em gái vào năm 2025, cũng khiến cô có cách nhìn khác về cuộc sống.

Thay vì liên tục theo đuổi công việc hay duy trì hình ảnh của một nghệ sĩ nổi tiếng, Mông Gia Tuệ hiện hướng đến nhịp sống đơn giản, tiết kiệm. Cô cho biết bản thân không có nhu cầu mua sắm quá nhiều, chủ yếu lựa chọn những món đồ thiết yếu như áo phông và trang phục thể thao. Thậm chí, Trịnh Y Kiện còn từng trêu chọc phong cách ăn mặc giản dị của vợ giống một người phụ nữ ở vùng quê.

Một chi tiết khác đáng chú ý là Mông Gia Tuệ cũng trực tiếp đính chính thông tin cho rằng cô đã chuyển hẳn đến Nhật Bản sinh sống. Trong cuộc trò chuyện được TVB đăng tải ngày 5/10, nữ diễn viên khẳng định mình vẫn sống tại Hồng Kông. Điều này cho thấy không ít thông tin về cuộc sống kín tiếng của cô trước đây đã bị suy diễn theo những lời đồn bên ngoài.

Những chia sẻ trên phần nào cho thấy cuộc sống hiện tại của Mông Gia Tuệ không còn xoay quanh lịch trình hoạt động nghệ thuật dày đặc. Cô dường như tìm thấy sự thoải mái trong việc tự quyết định thời gian, công việc và những điều mình muốn ưu tiên.

Trở lại màn ảnh nhưng không nhất thiết phải tìm lại hào quang cũ

Trong Good Trip, Mông Gia Tuệ tham gia cùng Trương Gia Huy và Chung Tuyết Oánh. Phim kể về Shan, một trợ lý mỹ thuật điện ảnh phải xoay xở giữa công việc tại phim trường và việc chăm sóc người cha mắc bệnh ung thư. Từ một nhiệm vụ bất ngờ, hai cha con bắt đầu chuyến hành trình qua Macau và Okinawa, thực hiện những mong muốn còn đang dở.

Tác phẩm được giới thiệu là phim hài – chính kịch có thời lượng 108 phút. Đây cũng là dự án đưa Mông Gia Tuệ trở lại điện ảnh sau khoảng thời gian dài không có tác phẩm mới được phát hành. Theo thông tin giới thiệu phim, cô góp mặt bên cạnh dàn diễn viên gồm nhiều gương mặt nổi tiếng của Hong Kong.

Đáng chú ý, lần tái xuất này chưa đồng nghĩa Mông Gia Tuệ sẽ trở lại hoạt động nghệ thuật thường xuyên. Nữ diễn viên chưa đưa ra tuyên bố về kế hoạch nhận thêm nhiều dự án sau Good Trip. Vì vậy, sẽ còn quá sớm nếu xem đây là dấu hiệu cô muốn quay lại guồng quay showbiz như thời còn gắn bó với TVB.

Nhìn lại hành trình của Mông Gia Tuệ, điều đáng chú ý không chỉ là một gương mặt quen thuộc bất ngờ xuất hiện trở lại sau nhiều năm. Cô từng có thời điểm hoạt động sôi nổi trên màn ảnh, nhưng hiện tại lại lựa chọn nhịp sống ít áp lực và không đặt nặng việc phải duy trì sự nổi tiếng.

Với Good Trip, khán giả có cơ hội gặp lại Mông Gia Tuệ sau thời gian dài. Còn việc nữ diễn viên có tiếp tục theo đuổi diễn xuất hay không vẫn là câu chuyện để ngỏ. Có lẽ, khác với thời kỳ đỉnh cao TVB, lần trở lại này không nhất thiết phải là một cuộc chạy đua tìm lại hào quang, mà đơn giản là cơ hội để cô tiếp tục làm công việc mình từng yêu thích.