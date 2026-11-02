Tiểu thuyết "Rễ người" (phần 6) - Đoàn Hữu Nam

Nhà sản xuất bộ phim điện ảnh "Ngày con còn mẹ" vừa tung ra tập hậu trường thứ 3 (BTS #3) với chủ đề đầy: "Mùi bệnh viện". Qua thước phim hậu trường dài gần 5 phút, khán giả lần đầu được chứng kiến những trăn trở phía sau ống kính của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cùng những tâm sự rút ruột từ chính trải nghiệm đời thực của dàn diễn viên Hồng Đào (mẹ Tím), Phương Anh Đào (Mây), Huy Anh (Pháo) và Nguyên Thảo (Ly).