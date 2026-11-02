Sao Mai 2026: Top 6 chính thức lộ diện

Tối 1/11, tám thí sinh bước vào liveshow 5 vòng chung kết Sao Mai 2026, được truyền hình trực tiếp trên VTV3. Với chủ đề “Giao thoa”, đêm thi đặt ra thử thách về khả năng kết nối chất liệu âm nhạc truyền thống và đương đại, đồng thời đòi hỏi mỗi thí sinh phải tìm được cách thể hiện riêng cho tác phẩm.

Một trong những tiết mục nhận được nhiều sự chú ý là phần trình diễn Tháng tư là lời nói dối của em của Đỗ Hải Đăng. Ca khúc do nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng sáng tác, từng gắn với tên tuổi ca sĩ Hà Anh Tuấn, được nam thí sinh lựa chọn và làm mới bằng bản phối có nhiều chuyển đoạn.

Thí sinh Đỗ Hải Đăng

Thay vì tập trung phô diễn kỹ thuật, Hải Đăng thể hiện ca khúc theo hướng tiết chế, chú trọng cảm xúc và cách kể chuyện. Phần đầu mang màu sắc tự sự, sau đó dần chuyển sang những đoạn cao trào, tạo sự thay đổi trong mạch cảm xúc của tiết mục.

Đây cũng được xem là màn trở lại đáng chú ý của Hải Đăng sau Liveshow 4. Ở đêm thi trước, phần thể hiện Bài ca đất phương Nam của anh chưa thuyết phục được một số giám khảo và nam thí sinh rơi vào vòng nguy hiểm. Tại Liveshow 5, sự điềm tĩnh và chắc chắn trong cách xử lý ca khúc giúp anh nhận được nhiều nhận xét tích cực.

NSND Tấn Minh đánh giá Hải Đăng hát chắc chắn, giữ nhịp phách tốt và tạo cảm giác của một nghệ sĩ biểu diễn thực thụ. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong ghi nhận sự thay đổi trong cách thể hiện, khi thí sinh giảm bớt tính trình diễn để cảm xúc và chất tự sự dẫn dắt bài hát.

PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn cho biết đây là đêm thi khiến chị hài lòng nhất với Hải Đăng kể từ đầu cuộc thi. Theo nữ giám khảo, thí sinh đã lựa chọn được tác phẩm có độ khó, có không gian để thể hiện kỹ thuật và biết cách nhập cuộc với âm nhạc.

Tuy nhiên, tiết mục vẫn có điểm cần hoàn thiện. Nhạc sĩ Giáng Son cho rằng ở đoạn cao trào cuối, Hải Đăng cần hòa vào ban nhạc mạnh mẽ hơn, cả trong giọng hát lẫn hình thể, để tạo sự cộng hưởng với phần trình diễn.

Nhiều cách tiếp cận chủ đề “Giao thoa”

Bên cạnh Đỗ Hải Đăng, các thí sinh còn lại cũng mang đến những lựa chọn đa dạng, thể hiện nỗ lực làm mới tác phẩm và tìm kiếm màu sắc riêng.

Mai Thu Hương lựa chọn Hồ trên núi của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Phần trình diễn được NSND Tấn Minh nhận xét có sự cuồng nhiệt, khác biệt so với những đêm thi trước. Nhạc sĩ Giáng Son đánh giá đây là một trong những tiết mục có tính sáng tạo nổi bật. Trong khi đó, NSƯT Tân Nhàn ghi nhận cách xử lý biết tiết chế, không đẩy cảm xúc đi quá giới hạn.

Thí sinh Khánh An

Nguyễn Đỗ Khánh An thử sức với liên khúc Phong nữ - Cô Đôi Thượng Ngàn, kết hợp ca khúc của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh với chất liệu chầu văn. Bản phối đòi hỏi khả năng xử lý cao độ, nhịp điệu và luyến láy. Các giám khảo đánh giá Khánh An giữ được sự chắc chắn, thể hiện tương đối mượt mà hai màu sắc âm nhạc.

Ở phần thi khác, Nguyễn Xuân Dũng trình bày Đàn chim Việt của nhạc sĩ Văn Cao. Giọng hát nội lực cùng quãng cao được các giám khảo ghi nhận, dù anh được góp ý cần tăng cường biểu cảm để theo kịp bản phối.

Hoàng Thu Hà thể hiện liên khúc Giận mà thương trên chất liệu dân ca Nghệ Tĩnh. Dù giữ được màu sắc ngọt ngào trong giọng hát, phần trình diễn chưa tạo được nhiều điểm mới và có đoạn chuyển còn chệch nhịp.

Nguyễn Mộc An đưa phần rap vào Lời khèn trong sương núi của nhạc sĩ Phan Bá Sang. Lựa chọn này thể hiện tinh thần thử nghiệm, song các giám khảo cho rằng thí sinh cần làm rõ hơn bản sắc riêng và kiểm soát cao độ tốt hơn.

Top 6 Sao Mai 2026 được xác định

Kết thúc Liveshow 5, Bùi Nguyễn Bảo Anh và H'Vi Ktla là hai thí sinh phải dừng bước. Bảo Anh lựa chọn Làng Quan họ quê tôi của nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo, phổ thơ Nguyễn Phan Hách, với bản phối có nhiều thay đổi. Dù được ghi nhận ở tinh thần thử nghiệm, phần thể hiện của thí sinh vẫn còn hạn chế ở những nốt cao.

Bùi Nguyễn Bảo Anh và H'Vi Ktla là hai thí sinh phải dừng bước.

H'Vi Ktla trình bày Ai cần ai của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Tiết mục được đánh giá có sự tươi mới và cách xử lý tự nhiên, nhưng chưa tạo được sự bứt phá về phong cách biểu diễn.

Sáu thí sinh giành quyền đi tiếp gồm Nguyễn Mộc An, Đỗ Hải Đăng, Mai Thu Hương, Hoàng Thu Hà, Nguyễn Xuân Dũng và Nguyễn Đỗ Khánh An.

Trong số này, Nguyễn Đỗ Khánh An là thí sinh nhỏ tuổi nhất vòng chung kết, sinh năm 2006. Cô là con gái NSND Nguyễn Mạnh Hùng, cháu nội NSND Nguyễn Thanh Tùng - nghệ sĩ cải lương gạo cội miền Bắc. Hiện Khánh An theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Trước khi tham gia Sao Mai 2026, Khánh An từng giành quán quân Thần tượng bolero nhí năm 2018, á quân Giọng hát Việt nhí năm 2019 và á quân Solo cùng bolero năm 2024. Qua các vòng thi, cô được giám khảo ghi nhận ở khả năng kiểm soát giọng hát và sự ổn định trong cách thể hiện.

Liveshow 5 khép lại, đánh dấu chặng đường còn lại của cuộc thi với sáu thí sinh. Những thử nghiệm trong cách phối khí, lựa chọn tác phẩm và xử lý âm nhạc ở đêm “Giao thoa” cũng cho thấy áp lực ngày càng lớn khi các thí sinh tiến gần hơn tới vòng tranh tài cuối cùng.