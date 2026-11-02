Á hậu Ngô Bảo Ngọc chính thức từ bỏ tham gia thi MGI All Stars 2026 mùa 2

Chiều 2/11, thông tin Á hậu Ngô Bảo Ngọc chính thức rút khỏi MGI All Stars mùa 2 được công bố tại buổi họp báo khiến cộng đồng yêu sắc đẹp không khỏi bất ngờ. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh người đẹp đã có khoảng ba tháng chuẩn bị cho hành trình chinh chiến quốc tế và trước đó không lâu vẫn xuất hiện trong những hình ảnh quảng bá với dải sash đại diện Việt Nam.

Theo thông tin từ ban tổ chức Miss Grand Vietnam, nguyên nhân dẫn đến quyết định rút lui là việc ban tổ chức MGI thay đổi định hướng, cho phép Việt Nam có nhiều hơn một đại diện tham dự mùa giải năm nay. Điều này không phù hợp với định hướng ban đầu của phía tổ chức Việt Nam, vì vậy công ty đại diện và Á hậu Ngô Bảo Ngọc thống nhất không tiếp tục tham gia cuộc thi.

Trước đó, Ngô Bảo Ngọc được công bố là đại diện Việt Nam tại MGI All Stars mùa 2, tiếp nối hành trình của Hương Giang - người từng giành danh hiệu Á hậu 2 tại mùa giải đầu tiên. Sau khi đăng quang Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2026, Bảo Ngọc đã tập trung rèn luyện hình thể, kỹ năng trình diễn, ứng xử và ngoại ngữ để chuẩn bị cho đấu trường quốc tế.

Bảo Ngọc nghẹn ngào thông báo chính thức không tham gia cuộc thi, trong khi vẫn đeo sash đại diện Việt Nam tại MGI All Stars mùa 2.

Đáng chú ý, ngay trong ngày 2/11, trước khi thông tin rút lui được công bố, Bảo Ngọc vẫn xuất hiện với bộ ảnh mới cùng dải sash 2nd Edition MGI All Stars Vietnam. Theo kế hoạch ban đầu, cô sẽ lên đường đến Thái Lan từ ngày 26/11, trong khi đêm Chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 12/12/2026.

Việc thay đổi quyết định ở thời điểm chỉ còn chưa đến một tháng là tới ngày khởi hành khiến nhiều khán giả tiếc nuối, đặc biệt khi người đẹp đã dành nhiều tâm huyết cho quá trình chuẩn bị. Bên cạnh đó, câu chuyện cũng mở ra những băn khoăn về định hướng lựa chọn đại diện quốc gia và cách thức phối hợp giữa đơn vị nắm bản quyền trong nước với ban tổ chức quốc tế.

Dù không tiếp tục hành trình tại MGI All Stars mùa 2, sự chú ý của công chúng hiện vẫn hướng về Á hậu Ngô Bảo Ngọc và những kế hoạch tiếp theo của cô sau quyết định này.