Mỹ nhân Khánh Hòa từng được gọi là 'búp bê Việt', nay tuổi 34 sống sang chảnh, nhan sắc ngày càng quyến rũ

Hot girl Khánh Hòa tuổi 34 vẫn xinh đẹp, chuộng trang phục gợi cảm khoe dáng

Lilly Luta là gương mặt từng được nhiều bạn trẻ yêu thích vào giai đoạn những năm 2010. Sở hữu đôi mắt to tròn, gương mặt nhỏ nhắn và làn da trắng sáng, cô được người hâm mộ gọi bằng biệt danh “búp bê Việt”. Vẻ ngoài ngọt ngào giúp Lilly Luta nhanh chóng thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong các bộ ảnh thời trang. Dù đã trải qua nhiều năm kể từ thời điểm nổi tiếng, người đẹp vẫn duy trì hình ảnh trẻ trung và vóc dáng thon gọn.

Ở tuổi 34, Lilly Luta có phong cách thời trang khác biệt đáng kể so với thời mới bước chân vào làng giải trí. Thay vì những bộ váy áo đáng yêu, kín đáo, cô hiện yêu thích các thiết kế ôm sát, cắt xẻ hoặc trang phục có khoảng hở tinh tế. Những chiếc váy hai dây, áo quây và trang phục tôn vòng eo thường xuất hiện trong các bộ ảnh của người đẹp. Phong cách trưởng thành giúp cô làm nổi bật đường cong cơ thể, đồng thời tạo hình ảnh tự tin và quyến rũ hơn.

Trong những chuyến nghỉ dưỡng, Lilly Luta thường lựa chọn bikini hai mảnh hoặc các thiết kế đồ bơi phù hợp với vóc dáng. Cô kết hợp trang phục với những phụ kiện như kính râm, mũ và túi xách để tạo điểm nhấn. Làn da sáng cùng thân hình cân đối là những lợi thế giúp người đẹp tự tin khi chụp ảnh. Không chỉ theo đuổi phong cách gợi cảm, cô còn biết cách thay đổi diện mạo bằng những bộ trang phục thanh lịch khi tham dự sự kiện hoặc gặp gỡ bạn bè.

Một trong những điểm khiến Lilly Luta được chú ý từ khi còn trẻ là làn da trắng mịn. Qua nhiều năm, cô vẫn giữ thói quen chăm chút ngoại hình, từ cách trang điểm đến lựa chọn trang phục. Trong những hình ảnh được chia sẻ, người đẹp thường xuất hiện với lớp nền trang điểm nhẹ, màu son tươi tắn và mái tóc dài được tạo kiểu chỉn chu. Sự kết hợp này giúp cô giữ được nét nữ tính quen thuộc dù phong cách thời trang đã trở nên táo bạo hơn.

Lilly Luta tên thật là Nguyễn Thị Lượm, sinh năm 1992 tại Khánh Hòa. Cô chuyển vào TP.HCM sinh sống, học tập từ năm 2010. Ngay từ khi còn là sinh viên, người đẹp đã tham gia chụp ảnh thời trang và các cuộc thi nhan sắc dành cho giới trẻ. Gương mặt nổi bật giúp cô có cơ hội làm việc với nhiều cửa hàng thời trang và dần được biết đến trên mạng xã hội.

Năm 2012, Lilly Luta giành giải Nữ sinh khả ái nhất tại cuộc thi Miss Ngôi sao. Thành tích này giúp tên tuổi cô được chú ý rộng rãi hơn, mở ra nhiều cơ hội trong lĩnh vực người mẫu ảnh và giải trí. Thời điểm đó, Lilly Luta thường xuất hiện với hình ảnh trong trẻo, gương mặt bầu bĩnh và phong cách ngọt ngào. Cô trở thành một trong những hot girl được nhắc đến nhiều nhờ vẻ ngoài giống búp bê.

Từng công khai phẫu thuật thẩm mỹ, nay kinh doanh và tận hưởng cuộc sống tự lập

Sau khi tạo được dấu ấn trong lĩnh vực người mẫu ảnh, Lilly Luta tiếp tục thử sức với công việc diễn xuất. Cô xuất hiện trong các MV ca nhạc, phim và một số chương trình giải trí. Dù không trở thành ngôi sao hoạt động liên tục trên màn ảnh, người đẹp vẫn duy trì sự hiện diện thông qua những bộ ảnh và hoạt động cá nhân. Quá trình chuyển hướng từ người mẫu ảnh sang diễn viên cũng đánh dấu sự thay đổi trong cách xây dựng hình ảnh của cô.

Năm 2014, Lilly Luta gây chú ý khi công khai việc phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi một số đường nét trên gương mặt. Người đẹp từng chia sẻ rằng cô muốn có diện mạo sắc sảo và trưởng thành hơn so với vẻ ngoài đáng yêu trước đây. Quyết định này nhận về những ý kiến khác nhau, song Lilly Luta khẳng định bản thân cảm thấy tự tin hơn với ngoại hình mới. Cô cũng cho rằng mỗi người có quyền lựa chọn cách làm đẹp phù hợp với mong muốn của mình.

Cùng với sự thay đổi về nhan sắc, Lilly Luta dần chuyển sang phong cách thời trang quyến rũ. Những bộ ảnh gợi cảm của cô từng thu hút sự quan tâm và tạo ra nhiều cuộc thảo luận trên mạng xã hội. Thay vì giữ nguyên hình tượng “búp bê Việt”, người đẹp lựa chọn xây dựng hình ảnh trưởng thành, cá tính và chủ động hơn trong việc thể hiện bản thân. Sự thay đổi này trở thành một trong những dấu ấn đáng chú ý trong hành trình hoạt động của cô.

Những năm gần đây, Lilly Luta không còn xuất hiện thường xuyên trong các hoạt động giải trí như trước. Bên cạnh công việc liên quan đến quảng cáo và mạng xã hội, cô chuyển hướng sang kinh doanh ở một số lĩnh vực như thời trang, làm đẹp và thực phẩm. Người đẹp cũng dành nhiều thời gian cho các chuyến du lịch, nghỉ dưỡng và gặp gỡ bạn bè. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc tận hưởng cuộc sống cùng hình ảnh được đầu tư chỉn chu.

Bên cạnh đó, cô vẫn giữ quan hệ với một số hot girl đời đầu như Huyền Baby và Kelly Nguyễn. Mỗi khi xuất hiện cùng nhau, các người đẹp thường thu hút sự quan tâm bởi nhan sắc và phong cách thời trang. Dù mỗi người có định hướng công việc và cuộc sống khác nhau, những cuộc hội ngộ vẫn gợi nhớ giai đoạn các hot girl thế hệ đầu từng nổi tiếng trên mạng xã hội.

Ở tuổi 34, Lilly Luta đã có hành trình thay đổi đáng kể từ một cô gái quê Khánh Hòa bước chân vào nghề mẫu ảnh đến gương mặt nổi tiếng với biệt danh “búp bê Việt”. Hiện tại, cô theo đuổi hình ảnh người phụ nữ trưởng thành, chú trọng chăm sóc ngoại hình và xây dựng cuộc sống riêng. Dù không còn hoạt động sôi nổi trong showbiz, người đẹp vẫn được nhiều khán giả nhớ đến nhờ nhan sắc nổi bật và phong cách thời trang ngày càng quyến rũ.

Ảnh: FBNV