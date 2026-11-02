Son Suk Ku và Park Bo Young cùng nhau tạo nên 'câu chuyện tình lãng mạn kỳ ảo'

Vào ngày 2/11, đơn vị đầu tư của bộ phim xác nhận rằng, Son Suk Ku và Park Bo Young đã được chọn vào các vai chính. Phim đã chính thức khởi quay từ ngày 31/10.

Kiss For Tomorrow là một bộ phim hài lãng mạn pha lẫn yếu tố kỳ ảo, xoay quanh một cặp đôi bí ẩn, những người không thể bước sang ngày mới nếu thiếu một nụ hôn mỗi ngày. Khi bất ngờ bị chia cắt trong một chuyến du ngoạn bằng du thuyền, họ bắt đầu hành trình tìm kiếm nụ hôn mà cả hai khao khát hơn bất cứ điều gì trong đời. Phim do Kang Hyung Chul, đạo diễn từng ghi dấu ấn qua các tác phẩm như Scandal Makers, Sunny, Tazza: The Hidden Card, Swing Kids và Hi-5 cầm trịch.

Son Suk Ku vào vai Ji Kyung, một người chồng tận tụy, hết mực yêu thương vợ mình là Oh Sung (Park Bo Young), người mà anh đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau khi vô tình lạc mất vợ trên du thuyền, anh rơi vào tình cảnh đơn độc tại một nơi xa lạ và phải chật vật tìm đường trở về bên cô. Qua đó, nhân vật này bộc lộ khía cạnh vừa đáng thương, vừa đáng yêu của mình.

Park Bo Young vào vai Oh Sung, một người vợ năng động, đáng mến. Khi thấy mình chỉ còn lại một mình trên du thuyền, cô đã nỗ lực hết sức để có thể đoàn tụ với chồng.

Quá trình quay phim sẽ diễn ra tại nhiều địa điểm ở Hàn Quốc cũng như nước ngoài, bao gồm Singapore và Thái Lan. Với bối cảnh là một du thuyền khổng lồ cùng những khung cảnh ngoại quốc đầy mới lạ, bộ phim hứa hẹn mang đến phần hình ảnh rực rỡ và nhịp phim sôi động, tạo nên một trải nghiệm điện ảnh đánh thức cả năm giác quan của khán giả.

Đạo diễn Kang Hyung Chul chia sẻ suy nghĩ của mình khi bắt đầu quá trình quay phim: “Càng về sau, mỗi bộ phim tôi thực hiện lại càng trở nên đáng quý hơn. Tôi sẽ trân trọng trải nghiệm bắt đầu quá trình sản xuất ngày hôm nay và nỗ lực hết mình để mang đến cho khán giả một trải nghiệm thú vị và đầy niềm vui”.