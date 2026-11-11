Bước chân huyền giác

Từ lòng thương tưởng chúng sanh còn miệt mài trong cõi mê, ngài cất lời chỉ bày con đường trở về với tánh giác vốn sáng. Tác phẩm không được viết với mục đích luận giải giáo lý, mà như một khúc ca tâm linh, qua đó thiền sư chia sẻ con đường trở về với bản tâm thanh tịnh, vốn sẵn nơi mỗi người.

Ngay phần mở đầu, thiền sư đã xác định rõ lập trường tu chứng của mình: “Theo duyên ngộ nhập gọi là chứng, ngàn Thánh giẫm bước gọi là đạo; ngâm vịnh đạo này gọi là ca”. Đó không chỉ là mở đầu một bài ca, mà là tuyên ngôn của một hành giả đã thấu suốt Pháp thân vô sanh. “Chứng” ở đây không phải là thành tựu có được từ bên ngoài, mà là nhận ra tánh giác vốn sẵn, “đạo” không phải con đường mới tạo lập, mà là lối đi mà chư Thánh đã từng bước qua, còn “ca” chỉ là phương tiện để diễn đạt điều khó nói bằng ngôn ngữ thông thường.

Ngay những câu đầu, thiền sư đã gợi mở cái nhìn vượt thoát:

“Ngũ ấm phù vân không khứ lai

Tam độc thủy bào hư xuất một”.

Thiền sư Huyền Giác chỉ thẳng vào bản chất hư vọng của thân tâm. Năm ấm: sắc, thọ, tưởng, hành, thức vốn là những lớp che phủ khiến con người nhận lầm thân tâm hư vọng làm thật ngã. Ngài chỉ rõ rằng tự thể của năm ấm như mây nổi, có rồi tan, không có thật đến đi, không có thực tánh. Ba độc tham, sân, si cũng vậy, chỉ như bọt nước, vừa sinh liền diệt, không thể nắm bắt. Người chưa giác thì thấy năm ấm là thật, thấy ba độc là thật, rồi bị chúng trói buộc mà tạo tác không dứt. Nhưng người đã sáng tâm thì nhìn tất cả như mây bay, nước loang, không còn có gì để lầm chấp.

Từ nguồn Tào Khê, Lục tổ Huệ Năng khai mở tông phong đốn ngộ, đưa Thiền tông đến chỗ giản dị mà sâu sắc. Khi gặp Lục Tổ, Thiền sư Huyền Giác liền hiểu thấu và thốt lên:

“Tự tùng nhận đắc Tào Khê lộ

Liễu tri sanh tử bất tương can”.

Chỉ một đêm vấn đạo, tâm trí ngài rỗng rang, vượt khỏi mọi đối đãi, nên được tôn xưng là “nhất túc giác”. Từ đó, từng bước chân, từng hơi thở, từng lời nói của ngài đều mang khí vị thanh lương, tự tại và thâm diệu của người đã thấu tận gốc rễ vô sanh.

Người chưa giác thì thấy năm ấm là thật, thấy ba độc là thật, rồi bị chúng trói buộc mà tạo tác không dứt. Nhưng người đã sáng tâm thì nhìn tất cả như mây bay, nước loang, không còn có gì để lầm chấp.

Đọc kỹ “Chứng đạo ca”, ta thấy trong đó không phải là sự diễn đạt triết lý mà là hơi thở sống động của một nội tâm đã giải thoát. Thiền sư không luận biện, không khái quát, mà chỉ nói bằng kinh nghiệm của một người đã tận mắt thấy suối nguồn của tự tánh. Ngài khiến người học đạo dừng lại, soi vào chính mình để thấy rằng vọng tưởng và chân thật vốn không hai, vô minh và Phật tánh vốn không hai, thân huyễn và Pháp thân cũng không hai. Chỉ vì một niệm lăng xăng mà chúng ta tự che khuất tánh giác, chỉ cần buông xuống, tánh giác liền hiện.

Bản ca vì vậy trở thành tiếng chuông cảnh tỉnh cho bao thế hệ. Mỗi câu, mỗi chữ như mũi tên bắn thẳng vào gốc rễ của mê lầm, khiến người đọc không thể không quay lại nhìn chính mình. Nơi ấy, tất cả khổ đau và phiền não đều chỉ là những bóng ảnh mong manh; còn tánh giác thì luôn sáng hiện, chưa từng thiếu vắng. Chính sức mạnh đó đã làm nên vẻ đẹp đặc thù của “Chứng đạo ca”, một vẻ đẹp không nhuốm màu văn chương mà sáng lên bằng tuệ giác.

Thiền sư Huyền Giác là hiện thân của sự tỉnh thức ấy. Ngài sống nhẹ nhàng như mây lặng, nhưng lại chiếu sáng như vầng trăng. Từng câu trong bản ca là từng nhịp trái tim của người đã vượt đến bờ kia. Bởi vậy, đọc “Chứng đạo ca” không phải để suy luận, mà để lắng nghe tiếng vọng từ tự tánh mình, để nhận ra rằng con đường giải thoát chưa bao giờ ở ngoài.

Thiền sư Huyền Giác, qua “Chứng đạo ca”, hiện lên như một hành giả sống trọn vẹn với sự tỉnh thức. Cuộc đời và lời dạy của ngài cho thấy rằng sự giác ngộ không tách rời đời sống, cũng không cần tìm kiếm ở đâu xa. Khi tâm buông bỏ chấp trước, khi trí tuệ chiếu soi, thì từng bước đi, từng hơi thở đều có thể trở thành biểu hiện của Pháp thân vô sanh.

Thiền sư Huyền Giác là hiện thân của sự tỉnh thức ấy. Ngài sống nhẹ nhàng như mây lặng, nhưng lại chiếu sáng như vầng trăng. Từng câu trong bản ca là từng nhịp trái tim của người đã vượt đến bờ kia.

Trong bối cảnh tu học hôm nay, “Chứng đạo ca” vẫn giữ nguyên giá trị gợi mở. Giữa đời sống nhiều biến động, tác phẩm nhắc người học Phật quay về với điều cốt lõi: nhận diện bản chất vô thường của thân tâm, buông nhẹ sự chấp thủ và nuôi dưỡng tuệ giác. Con đường mà Thiền sư Huyền Giác chỉ bày không phải là con đường tìm cầu bên ngoài, mà là sự trở về với tự tánh sáng ngời, vốn chưa từng thiếu vắng.

Có thể nói, “Chứng đạo ca” là một bản đồ tâm linh mang tính chỉ dẫn hơn là giải thích. Qua đó, Thiền sư Huyền Giác không đưa ra một khuôn mẫu tu tập cố định, mà mở ra một hướng nhìn, để mỗi hành giả tự soi chiếu và bước đi bằng chính kinh nghiệm của mình. Khi năm uẩn được thấy đúng là mây nổi, khi ba độc được thấy đúng là bọt nước, thì con đường giác ngộ không còn là điều xa vời.

Mỗi bước chân của người tu Phật, nếu được đặt trên nền tảng chánh niệm và trí tuệ, đều có thể trở thành “bước chân Huyền Giác”. Và chính trong sự tỉnh thức ấy, tinh thần “Chứng đạo ca” tiếp tục được nối dài, không chỉ như một tác phẩm Thiền học, mà như một lời nhắc nhở sống động cho người học Phật trên con đường quay về với bản tâm thanh tịnh.