Sắc màu văn hóa Dao lan tỏa giữa không gian Di tích Nhà tù Sơn La

Chương trình góp phần giới thiệu, lan tỏa đời sống văn hóa đặc sắc của dân tộc Dao tại Sơn La

Ngày 15.11, tại khuôn viên Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La, Trung tâm Văn hóa, Thể thao tỉnh Sơn La tổ chức hoạt động giáo dục trải nghiệm với chủ đề “Sắc màu văn hóa dân tộc Dao ở Sơn La”. Chương trình thu hút đông đảo học sinh, sinh viên, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La, nghệ nhân, nhân dân các dân tộc trên địa bàn và du khách tham gia.

Hoạt động thu hút đông đảo học sinh, cán bộ, chiến sĩ và du khách tham gia trải nghiệm

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu và du khách được tham quan triển lãm ảnh giới thiệu đời sống văn hóa của hai ngành Dao Đỏ và Dao Tiền tại Sơn La.

Triển lãm được thể hiện qua 4 chủ đề về đời sống sinh hoạt, trang phục và nhạc cụ; tín ngưỡng và nghi lễ; nghề thủ công truyền thống; giao lưu, bảo tồn, trao truyền và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Dao. Qua đó, công chúng có cái nhìn khái quát về bản sắc, phong tục và những giá trị truyền thống được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Điểm nhấn của chương trình là không gian trình diễn và trải nghiệm văn hóa dân tộc Dao

Điểm nhấn của chương trình là không gian trình diễn và trải nghiệm văn hóa dân tộc Dao với sự hướng dẫn trực tiếp của các nghệ nhân. Người dân và du khách được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật dân gian như trích đoạn Lễ Lập tịnh, múa Cầu mùa, múa chuông truyền thống và hát Páo dung giao duyên. Mỗi loại hình diễn xướng mang sắc thái riêng, phản ánh đời sống tín ngưỡng và tâm hồn của cộng đồng người Dao.

Những món ăn truyền thống góp phần giới thiệu nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực của đồng bào Dao ở Sơn La

Không chỉ thưởng thức, công chúng còn được trực tiếp tìm hiểu, thực hành các nghề thủ công truyền thống như thêu hoa văn, in sáp ong trên vải và dệt thắt lưng.

Dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân, người tham dự được khám phá các công đoạn tạo hình, in hoa văn, cảm nhận sự khéo léo, tỉ mỉ trong từng sản phẩm. Những họa tiết truyền thống không chỉ thể hiện óc sáng tạo, quan niệm thẩm mỹ mà còn chứa đựng tri thức dân gian được người Dao gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Ẩm thực cũng góp phần làm phong phú không gian trải nghiệm. Du khách được tìm hiểu quy trình chế biến và thưởng thức những món ăn, thức uống đặc trưng như rượu Hoẵng (Tíu bầu), thịt lợn muối chua (Ò sui), xôi sắn và bánh giao duyên.

Qua từng hương vị, người tham dự có thêm cơ hội khám phá nét riêng trong tập quán sinh hoạt và văn hóa ẩm thực của đồng bào Dao, đặc biệt là cộng đồng người Dao ở Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Nghệ nhân Dao giới thiệu nghệ thuật tạo hoa văn bằng sáp ong trên vải truyền thống

Điểm đáng chú ý của hoạt động là các giá trị di sản được giới thiệu thông qua sự tham gia trực tiếp của cộng đồng chủ thể. Nghệ nhân vừa trình diễn, vừa hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm, giúp công chúng tiếp cận di sản bằng những trải nghiệm thực tế. Đây cũng là cách phát huy vai trò của những người nắm giữ tri thức truyền thống trong gìn giữ, trao truyền văn hóa cho thế hệ sau.

Hoạt động thu hút đông đảo học sinh, cán bộ, chiến sĩ và du khách tham gia trải nghiệm

Thông qua hoạt động triển lãm và trải nghiệm thực tế, chương trình giúp học sinh, sinh viên, cán bộ, chiến sĩ và du khách hiểu sâu hơn về đời sống, phong tục, tập quán và bản sắc văn hóa của đồng bào Dao ở Sơn La.

Qua đó, khơi dậy tình yêu, ý thức trân trọng, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống; đồng thời quảng bá nét đẹp văn hóa các dân tộc, làm phong phú sản phẩm du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa của tỉnh Sơn La.