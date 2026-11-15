Bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống với tăng cường gắn kết cộng đồng

Hoạt động góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường gắn kết cộng đồng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc từ cơ sở.

Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại phường Phú Thượng.

Phát biểu tại Ngày hội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai khẳng định, văn hóa và con người là nguồn lực quan trọng trong xây dựng, phát triển Thủ đô. Nguồn lực đó được bồi đắp từ mỗi gia đình, khu dân cư, từ nếp sống thanh lịch, văn minh, ý thức giữ gìn di sản và tinh thần tương thân, tương ái. Khi người dân cùng quan tâm, sẻ chia, chung tay giải quyết các vấn đề của cộng đồng, những giá trị văn hóa được tiếp nối, khối đại đoàn kết ngày càng bền chặt.

Đánh giá cao truyền thống lịch sử, văn hóa của phường Phú Thượng, bà Bùi Huyền Mai ghi nhận việc địa phương kết hợp các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo không gian giao lưu, giới thiệu nét đẹp văn hóa và tăng cường gắn bó giữa người dân.

Đồng thời, đề nghị địa phương tiếp tục bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống gắn với xây dựng nếp sống văn minh và phát triển sinh kế cho người dân; quan tâm bảo tồn di tích, lễ hội, nghề truyền thống, tạo điều kiện để nghệ nhân truyền dạy nghề cho thế hệ trẻ. Đặc biệt, đối với nghề xôi Phú Thượng, cần chú trọng chất lượng, an toàn thực phẩm, giữ gìn uy tín sản phẩm, kết nối với các hoạt động du lịch, trải nghiệm văn hóa; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong giới thiệu lịch sử, di sản địa phương.

Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động như biểu diễn văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian, triển lãm nghệ thuật, không gian văn hóa đọc, giới thiệu và quảng bá di sản, làng nghề truyền thống.

Cùng với đó, việc xây dựng đời sống văn hóa cần gắn với chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, quan tâm các gia đình chính sách, người có công, người cao tuổi, trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi khu dân cư cần trở thành nơi người dân được lắng nghe, sẻ chia, yên tâm gắn bó; đồng thời phát huy trách nhiệm cộng đồng trong giữ gìn an ninh, trật tự, phòng ngừa cháy, nổ.

Theo Chủ tịch UBND phường Phú Thượng Đỗ Đình Sơn, Ngày hội là dịp để cán bộ, người dân tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy niềm tự hào về quê hương, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng. Phú Thượng là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa với hệ thống di tích, lễ hội, phong tục tốt đẹp và nghề làm xôi truyền thống nổi tiếng. Địa phương xác định phát triển kinh tế phải gắn với phát triển văn hóa; xây dựng đô thị văn minh đi đôi với xây dựng con người thanh lịch, nghĩa tình.

Toàn cảnh Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại phường Phú Thượng.

Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động như: Biểu diễn văn hóa, văn nghệ, giao lưu thể dục thể thao, trò chơi dân gian, triển lãm nghệ thuật, không gian văn hóa đọc, giới thiệu và quảng bá di sản, làng nghề truyền thống. Các tổ dân phố trên địa bàn đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Bữa cơm Đại đoàn kết, tạo không khí vui tươi, đầm ấm, tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các gia đình và các thế hệ.