Tọa đàm về cuộc đời, sự nghiệp nhà giáo cách mạng Dương Lung

Đây là hoạt động ý nghĩa trong chuỗi chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) năm 2026 trên địa bàn xã Thạch Khê.

Tư liệu về quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Dương Lung được giới thiệu tại tọa đàm

Đồng chí Dương Lung, tên chữ là Song Linh, hiệu Quỳnh Nam, sinh ngày 19/11/1900, quê tại xã Phong Phú, huyện Thạch Hà (cũ), nay là xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Ông là người cộng sản kiên trung, tấm gương tiêu biểu về tinh thần yêu nước, lòng tận tụy cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, vì Nhân dân và đất nước. Với những đóng góp của mình, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Đại biểu tìm hiểu các tư liệu lịch sử về nhà giáo cách mạng Dương Lung

Tọa đàm được tổ chức nhằm nghiên cứu, trao đổi và làm sáng tỏ hơn về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng cũng như những đóng góp của nhà giáo Dương Lung đối với quê hương, đất nước. Qua đó, góp phần tôn vinh những giá trị lịch sử, truyền thống yêu nước, cách mạng và tinh thần hiếu học của quê hương Hà Tĩnh.

Tọa đàm thu hút sự tham gia của các nhà nghiên cứu, đại biểu và đại diện địa phương

Tại chương trình, các đại biểu, nhà nghiên cứu đã tập trung trao đổi, thảo luận, chia sẻ những tư liệu và góc nhìn về cuộc đời, quá trình hoạt động, những dấu ấn và đóng góp của đồng chí Dương Lung. Các ý kiến góp phần bổ sung, làm phong phú thêm nguồn tư liệu lịch sử, đồng thời khẳng định giá trị và ý nghĩa của việc nghiên cứu, gìn giữ những di sản tinh thần mà các thế hệ đi trước để lại.

Hội thảo góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng của quê hương Hà Tĩnh

Tọa đàm không chỉ là dịp tri ân những đóng góp của các thế hệ tiền bối mà còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần cách mạng và niềm tự hào quê hương cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Thông qua hoạt động này, xã Thạch Khê tiếp tục khẳng định sự quan tâm đối với công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống; qua đó lan tỏa tinh thần đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi người dân trong xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận tại tọa đàm

Đại tá - Nhà báo Trần Đình Đích, Nguyên TBT Tạp chí Da cam Việt Nam phát biểu tại hội thảo

Các nhà nghiên cứu trao đổi, làm rõ những đóng góp của đồng chí Dương Lung

Các đại biểu tham dự tọa đàm

Đại biểu chia sẻ những tư liệu, nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp nhà giáo cách mạng Dương Lung

Nhiều ý kiến tâm huyết được đưa ra tại tọa đàm