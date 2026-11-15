Tọa đàm về cuộc đời, sự nghiệp nhà giáo cách mạng Dương Lung
Sáng 15/11, tại Hội trường Đảng ủy xã Thạch Khê, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với UBND xã Thạch Khê tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Nhà giáo cách mạng Dương Lung và những đóng góp cho quê hương, đất nước”.
Đây là hoạt động ý nghĩa trong chuỗi chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) năm 2026 trên địa bàn xã Thạch Khê.
Đồng chí Dương Lung, tên chữ là Song Linh, hiệu Quỳnh Nam, sinh ngày 19/11/1900, quê tại xã Phong Phú, huyện Thạch Hà (cũ), nay là xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Ông là người cộng sản kiên trung, tấm gương tiêu biểu về tinh thần yêu nước, lòng tận tụy cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, vì Nhân dân và đất nước. Với những đóng góp của mình, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.
Tọa đàm được tổ chức nhằm nghiên cứu, trao đổi và làm sáng tỏ hơn về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng cũng như những đóng góp của nhà giáo Dương Lung đối với quê hương, đất nước. Qua đó, góp phần tôn vinh những giá trị lịch sử, truyền thống yêu nước, cách mạng và tinh thần hiếu học của quê hương Hà Tĩnh.
Tại chương trình, các đại biểu, nhà nghiên cứu đã tập trung trao đổi, thảo luận, chia sẻ những tư liệu và góc nhìn về cuộc đời, quá trình hoạt động, những dấu ấn và đóng góp của đồng chí Dương Lung. Các ý kiến góp phần bổ sung, làm phong phú thêm nguồn tư liệu lịch sử, đồng thời khẳng định giá trị và ý nghĩa của việc nghiên cứu, gìn giữ những di sản tinh thần mà các thế hệ đi trước để lại.
Tọa đàm không chỉ là dịp tri ân những đóng góp của các thế hệ tiền bối mà còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần cách mạng và niềm tự hào quê hương cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.
Thông qua hoạt động này, xã Thạch Khê tiếp tục khẳng định sự quan tâm đối với công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống; qua đó lan tỏa tinh thần đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi người dân trong xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Một số hình ảnh tại chương trình:
Nguồn Bảo Vệ Công Lý: https://baove.congly.vn/toa-dam-ve-cuoc-doi-su-nghiep-nha-giao-cach-mang-duong-lung-547749.html