Chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật điêu khắc quốc tế đặc sắc bên bờ sông Hương

Tác phẩm điêu khắc "Tình mẹ con" chất liệu đá Granite đặt bên bờ sông Hương của tác giả Ketsana Xaiyaphet (Lào).

Ngày 15/11, tại Công viên dọc bờ Bắc sông Hương (đoạn từ Nghinh Lương Đình đến chân cầu Dã Viên), Ban Tổ chức Festival Huế 2026 tổ chức Lễ bế mạc Trại sáng tác điêu khắc quốc tế Huế 2026 với chủ đề “Ấn tượng Huế, Việt Nam - 2026”.

Đây là lần thứ 6 trại sáng tác được tổ chức trong khuôn khổ Festival Huế 2026, đồng thời là hoạt động văn hóa, nghệ thuật thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc và thúc đẩy giao lưu, hội nhập nghệ thuật quốc tế.

Khởi động từ đầu năm 2025, Trại sáng tác đã trải qua quá trình tuyển chọn và thẩm định nghiêm túc từ khâu bản phác thảo đến mô hình tỷ lệ 1/10. Theo ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trại sáng tác điêu khắc Quốc tế Huế 2026, qua quá trình tuyển chọn kỹ lưỡng, Hội đồng chuyên môn đã lựa chọn 29 tác phẩm của 29 nghệ sĩ để thiết kế và trưng bày cố định.

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trại sáng tác điêu khắc Quốc tế Huế 2026 phát biểu bế mạc.

Trong số các tác giả tham gia, có 10 nghệ sĩ quốc tế đến từ Pháp, Tây Ban Nha, Ai Cập, Iran, Thái Lan, Lào cùng 19 nghệ sĩ Việt Nam. Quá trình sáng tác trực tiếp của các nghệ sĩ gặp không ít trở ngại do điều kiện thời tiết mưa và gió lạnh kéo dài. Tuy nhiên, bằng niềm đam mê và tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc, các tác giả đã nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành trọn vẹn các tác phẩm đúng tiến độ.

Tặng quà lưu niệm cho các nghệ sĩ tham gia trại sáng tác điêu khắc quốc tế Huế 2026.

Bằng tài năng, tâm huyết và ngôn ngữ tạo hình riêng thông qua hình khối, đường nét và chất liệu, mỗi tác phẩm là một cách khám phá, diễn giải và lưu giữ những góc nhìn đa chiều về con người, văn hóa cũng như vùng đất Huế.

Toàn bộ 29 tác phẩm nghệ thuật này được trao tặng cho Huế và quy hoạch trưng bày cố định dọc bờ Bắc sông Hương để phục vụ người dân và du khách tham quan.

Người dân và du khách chụp ảnh các tác phẩm điêu khắc quốc tế.

Không gian trưng bày mới này góp phần làm phong phú cảnh quan đô thị, đưa nghệ thuật điêu khắc đến gần hơn với công chúng, đồng thời phản ánh hình ảnh một thành phố Huế năng động, sáng tạo và hội nhập trên nền tảng các giá trị văn hóa truyền thống.

Bên cạnh giá trị tạo hình, sự kiện còn tạo nên cầu nối giao lưu, tăng cường sự thấu hiểu, tình hữu nghị và mở ra các cơ hội hợp tác nghệ thuật giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Xem những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc do PV ghi nhận:

Tác phẩm "Xích lô" của tác giả Nguyễn Xuân Thành.

"Nghỉ ngơi" của Ali Salem (Pháp).

"Tâm điểm" - Bùi Hải Sơn.

"Mắt Huế" - Lê Đắc Nguyên Xuân.

"Tiếng chuông thanh bình" - Phan Đình Tiến.

"Huyền thoại Huế" - Pisit Hathakornvijit (Thái Lan).

Tác phẩm "Biến thể Elip" của tác giả Mathieu Perie (Pháp).

"Sự dịch chuyển" - Trần Tuấn Nghĩa.

"Miền di sản" - Võ Ngọc Lân.

"Phương hướng" - Weaam Ali (Ai Cập).

"Nguyện cầu" - Vũ Hữu Chung.

Tác phẩm "Tọa thiền" của Phan Thanh Hùng.

Tác phẩm "Mưa Huế" của Lê Ngọc Thái.

Du khách bên tác phẩm "Tiến hóa" của Pedro Jordan Mateo (Tây Ban Nha).

Những tác phẩm điêu khắc mang tính thẩm mỹ cao và đẹp mắt bên bờ sông Hương xứ Huế.