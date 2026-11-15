Ấm áp lễ cưới tập thể 'Công đoàn đồng hành - Hạnh phúc sánh đôi' tại Nghệ An

Ngày 15/11, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An chỉ đạo Nhà Văn hóa Lao động tỉnh phối hợp cùng các đơn vị đồng hành tổ chức Lễ cưới tập thể năm 2026 với chủ đề “Công đoàn đồng hành - Hạnh phúc sánh đôi” dành cho 12 cặp đôi đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

12 cặp đôi tham gia lễ cưới lần này đều là đoàn viên, công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh như Công ty TNHH Công nghệ Luxshare ICT Nghệ An, Công ty TNHH HaiVina Kim Liên, Công ty An Nam Matsuoka... Để người lao động có một ngày vui trọn vẹn mà không phải lo toan về kinh phí, Ban Tổ chức và các nhà tài trợ hỗ trợ miễn phí toàn bộ chi phí tổ chức, trang phục cưới (váy cưới, áo dài, vest), chụp ảnh và khung ảnh cưới khổ lớn. Đồng thời, mỗi cặp đôi còn được trao tặng 1 cặp nhẫn cưới bằng vàng, phần quà trị giá 2 triệu đồng từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An cùng nhiều quà tặng thiết thực.

Rạng rỡ trong bộ lễ phục cưới, 12 cặp đôi công nhân, người lao động cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường trong sự chúc phúc nồng nhiệt của người thân, bạn bè và tổ chức công đoàn. Niềm vui vỡ òa hôm nay chính là cái kết đẹp cho hành trình dài vượt qua khó khăn mưu sinh, biến ước mơ tổ chức đám cưới từng nhiều lần lỡ hẹn trở thành hiện thực.

Đại diện cho 12 cặp đôi phát biểu tại buổi lễ, chú rể Ngô Xuân Hùng (công nhân Công ty TNHH Luxshare ICT II Nghệ An) không giấu nổi niềm xúc động khi ước mơ giản dị sau bao năm chung sống cuối cùng đã trở thành hiện thực. Anh chia sẻ, vợ chồng anh đến với nhau từ hai miền quê Nghệ An – Tuyên Quang, dù đã đăng ký kết hôn và có con nhỏ nhưng vì gánh nặng mưu sinh nên đành tạm gác lại chuyện cưới xin.

Được khoác lên mình bộ lễ phục cưới trang trọng dưới sự chúc phúc của mọi người là món quà vô giá, một kỷ niệm không bao giờ quên để sau này vợ chồng anh tự hào kể lại cho con nghe. Thay mặt các cặp đôi, anh Hùng gửi lời tri ân sâu sắc tới tổ chức Công đoàn, lãnh đạo doanh nghiệp cùng các đơn vị đồng hành, đồng thời bày tỏ quyết tâm sẽ nỗ lực lao động và cùng nhau vun đắp mái ấm bình yên để xứng đáng với tình cảm ấm áp này. Phát biểu tại buổi lễ, những tâm sự mộc mạc nhưng đầy xúc động của anh Hùng đã khiến nhiều đại biểu và người tham dự không kìm được nước mắt.

Trong niềm hạnh phúc vỡ òa, cô dâu và chú rể rạng rỡ trao cho nhau tín vật trăm năm, chính thức gắn kết cuộc đời sau bao ngày mong đợi.

Trong không khí ấm áp và thiêng liêng, các cặp đôi cùng nhau thực hiện nghi thức dâng chén trà tri ân đấng sinh thành. Tuy giản dị nhưng từng khoảnh khắc đều đong đầy ý nghĩa thiêng liêng đối với những người lao động đã phải chờ đợi suốt nhiều năm trời để chạm tay vào ngày hạnh phúc trọn vẹn

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An trao quà và chúc phúc các cặp đôi công nhân lao động trong lễ cưới tập thể.

Trước đó, vào năm 2025, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cũng đã tổ chức thành công lễ cưới tập thể cho 11 cặp đôi công nhân vượt khó. Với 12 cặp đôi được hỗ trợ tổ chức lễ cưới trong năm nay, hoạt động ý nghĩa này tiếp tục phát huy hiệu quả, lan tỏa sâu rộng sự đồng hành và sẻ chia thiết thực của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phan Thị Trang - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An - chia sẻ: Trong 12 cặp đôi hôm nay, mỗi cặp đôi có một hoàn cảnh, một câu chuyện riêng. Có những đôi uyên ương đã đi qua không ít thiệt thỏi, mất mát và nhọc nhằn. Có người mồ côi cha mẹ, người phải chăm sóc thân nhân mắc bệnh hiểm nghèo, cha mẹ đau yếu, bản thân và con nhỏ mang bệnh. Có hộ gia đình là hộ nghèo, cận nghèo phải chắt chiu lo cho cuộc sống, có cặp đôi đã đăng ký kết hôn, sinh con,... nhưng chưa đủ điều kiện được tổ chức lễ cưới. Chính vì thế lễ cưới hôm nay không chỉ là niềm vui riêng của 12 cặp đôi mà còn là sự sẻ chia, bù đắt ân tình và là vòng tay ấp áp của tổ chức và cộng đồng. Công đoàn không chỉ là điểm tựa của người lao động trong công việc, mà còn mong muốn được đồng hành, sẻ chia trong cả cuộc sống và hạnh phúc gia đình của các bạn.