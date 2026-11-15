Chở con đi học, người mẹ phóng xe như bay, tạt đầu ô tô khiến người chứng kiến thót tim

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại tình huống giao thông khiến nhiều người chú ý. Đoạn clip được camera hành trình của một ô tô lưu thông phía sau ghi lại.

(Video ghi lại sự việc. Nguồn: Beat Now)

Theo đó, một người phụ nữ điều khiển xe máy, phía sau chở theo một em nhỏ được cho là đang trên đường đến trường. Tuy nhiên, thay vì di chuyển cẩn thận, người mẹ lại liên tục có những hành động khiến người đi đường phải thót tim.

Cụ thể, người phụ nữ chạy xe với tốc độ khá nhanh, liên tục đánh võng, lấn làn và thậm chí tạt đầu ô tô đang lưu thông trên đường. Những pha chuyển hướng bất ngờ khiến các phương tiện phía sau có thể gặp nguy hiểm nếu không kịp xử lý tình huống.

Chứng kiến cảnh tượng này, một người phụ nữ ngồi trên ô tô đã không giấu được sự lo lắng, liên tục thốt lên: "Ôi trời ơi, chở con đi học mà đi như thế đấy".

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự bất bình trước cách tham gia giao thông của người mẹ, đặc biệt khi phía sau còn có một em nhỏ.

Không ít ý kiến cho rằng việc vội vàng đưa con đến trường không thể là lý do để người lớn bất chấp an toàn, đánh đổi sự an nguy của chính con mình và những người tham gia giao thông khác.

Trẻ nhỏ khi ngồi trên xe máy vốn đã dễ bị ảnh hưởng bởi những tình huống phanh gấp, chuyển hướng đột ngột. Vì vậy, người điều khiển phương tiện cần chú ý tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và tuyệt đối không đánh võng, lấn làn khi chở trẻ em.