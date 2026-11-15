Đánh thức sắc màu lễ hội bên sông Sài Gòn trong ngày khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 tại Tp.HCM là sự kiện thể thao quy mô lớn của cả nước, không chỉ tôn vinh tinh thần thi đấu, ý chí chinh phục và khát vọng vươn lên mà còn là dịp lan tỏa tình yêu thể dục thể thao, khuyến khích người dân rèn luyện sức khỏe, xây dựng lối sống tích cực, năng động.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc diễn ra lúc 19h ngày 21/11 tại Công viên bờ sông Sài Gòn. Trước đó, từ 18h, chương trình thảm xanh với chủ đề "Đại lộ vinh quang" sẽ được tổ chức tại khu vực sự kiện.

Điểm nhấn của chương trình là màn diễu hành của 37 đoàn thể thao, nghi thức rước và châm đuốc Đại hội, cùng các tiết mục nghệ thuật kết hợp biểu diễn trên bờ và dưới nước, tạo nên không gian lễ hội sôi động bên sông Sài Gòn.

Trung tâm Nghệ thuật Tp.HCM mở đăng ký cho gần 2.000 khán giả tham dự Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Ảnh: Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch.

Nhằm tạo điều kiện cho người dân hòa mình vào không khí ngày hội thể thao lớn nhất cả nước, Trung tâm Nghệ thuật Tp.HCM dự kiến mở đăng ký cho gần 2.000 khán giả tham dự Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026.

Để tham dự, người dân có thể đăng ký qua đường link được công bố trên Fanpage chính thức của Trung tâm Nghệ thuật Tp.HCM từ 10h ngày 15/11. Thông tin cần cung cấp gồm họ tên, số điện thoại và email. Mã QR xác nhận dự kiến được gửi qua email trong khoảng thời gian từ ngày 16 đến 19/11.

Trong ngày diễn ra sự kiện, khán giả check-in từ 15h đến 17h30 bằng mã QR để nhận vòng tay và được hướng dẫn vào khán đài. Mỗi mã QR chỉ có giá trị sử dụng một lần.