Lan tỏa bản sắc văn hóa, gắn kết cộng đồng các dân tộc Sơn La

Ngày hội văn hóa xã Gia Phù với chủ đề “Đậm đà hương vị Gia Phù” khai mạc vào tối 14/11. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Đây là dịp xã Gia Phù tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường đoàn kết cộng đồng và quảng bá tiềm năng, sản phẩm đặc trưng của địa phương đến du khách.

Xã Gia Phù được thành lập trên cơ sở sáp nhập bốn xã Gia Phù, Tường Phù, Suối Bau và Sập Xa thuộc huyện Phù Yên trước đây. Hiện xã có 28 bản, với 21.929 người thuộc các dân tộc Mông, Thái, Kinh, Dao, Mường cùng sinh sống.

Các đại biểu cùng khối diễu hành biểu dương bản sắc, văn hóa đồng bào các dân tộc xã Gia Phù, tỉnh Sơn La. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sự đa dạng về thành phần dân tộc của xã Gia Phù đã tạo nên bản sắc văn hóa phong phú, thể hiện qua phong tục, tập quán, trang phục, lễ hội, ẩm thực và các loại hình văn nghệ dân gian.

Đồng chí Ninh Thị Tâm Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Gia Phù cho biết: Bảo tồn bản sắc văn hóa không chỉ là gìn giữ những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ mà còn góp phần củng cố nền tảng tinh thần, tăng cường sự gắn bó trong cộng đồng. Thông qua ngày hội, xã mong muốn tạo không gian để nhân dân các bản gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu nét đẹp văn hóa dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống.

Các đại biểu, nhân dân và du khách trong đêm khai mạc Ngày hội văn hóa xã Gia Phù. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Điểm nhấn của ngày hội là Chương trình nghệ thuật “Gia Phù - Bản hòa ca khát vọng”, với sự tham gia của hơn 200 diễn viên quần chúng đến từ các bản và trường học trên địa bàn.

Học sinh trên địa bàn xã Gia Phù tham gia biểu diễn văn nghệ trong Ngày hội văn hóa xã Gia Phù. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Các tiết mục ca, múa, nhạc được dàn dựng công phu, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước; tôn vinh vẻ đẹp văn hóa, con người và truyền thống đoàn kết của các dân tộc.

Du khách và người dân trải nghiệm các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Bên cạnh hoạt động văn nghệ, ngày hội còn tổ chức trưng bày sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, giới thiệu nghề truyền thống và trải nghiệm văn hóa các dân tộc. Những sản vật địa phương, món ăn truyền thống cùng các hoạt động thực hành văn hóa đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

Du khách được khoác lên mình trang phục dân tộc và trải nghiệm nghề dệt của đồng bào dân tộc Mường xã Gia Phù. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Ông Nguyễn Văn Vinh, du khách đến từ Nghệ An chia sẻ: "Chúng tôi ấn tượng với không gian ngày hội, đặc biệt là các hoạt động trưng bày sản phẩm, giới thiệu nghề truyền thống và trải nghiệm văn hóa. Du khách có cơ hội trực tiếp thưởng thức sản vật địa phương, tìm hiểu cách chế biến những món ăn đặc trưng của đồng bào vùng cao".

Đến với Ngày hội văn hóa﻿ xã Gia Phù, du khách còn lưu lại cho mình những bức ảnh cùng những trang phục dân tộc bên không gian văn hóa các dân tộc. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Các trò chơi dân gian như đánh tu lu, nhảy sạp, ném còn, kéo co, bắt cá và giã bánh dày của đồng bào H'Mông cũng tạo không khí giao lưu sôi nổi. Đây không chỉ là hoạt động vui chơi mà còn giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về phong tục, tập quán, từ đó nâng cao ý thức gìn giữ và tiếp nối những giá trị văn hóa của dân tộc mình.

Trong Ngày hội văn hóa xã Gia Phù, du khách và người dân còn được tham gia trải nghiệm múa sạp. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Đáng chú ý, ngày hội còn giới thiệu tour du lịch về nguồn “Tâm linh - Bản sắc - Tinh hoa”, gắn với Khu di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp-Khu rừng bản Nhọt.

Ủy ban nhân dân xã Gia Phù biểu dương 19 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư năm 2026. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Việc kết nối di tích lịch sử với trải nghiệm văn hóa cộng đồng góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch, giúp du khách tìm hiểu truyền thống cách mạng, đời sống và bản sắc các dân tộc trên địa bàn.

Trong Ngày hội văn hóa xã Gia Phù còn diễn ra nhiều hoạt động thể thao và các trò chơi dân gian. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Với các hoạt động thiết thực, Ngày hội văn hóa xã Gia Phù, tỉnh Sơn La góp phần thúc đẩy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc. Qua đó, địa phương từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng văn hóa, lịch sử, gắn bảo tồn các giá trị truyền thống với phát triển du lịch và kinh tế-xã hội bền vững.