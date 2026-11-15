Quảng Ngãi đưa sản vật địa phương đến gần du khách qua Ngày Văn hóa Việt Nam

Nhiều sản phẩm nông sản chế biến, đặc sản vùng miền tham gia trưng bày, giới thiệu

Từ ngày 20.11 đến hết ngày 24.11.2026, tại Phố đêm Đăk Bla, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi sẽ diễn ra hoạt động giới thiệu không gian văn hóa, ẩm thực, sản phẩm đặc trưng và các hoạt động thể thao. Đây là một trong những nội dung thuộc chuỗi hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Không gian trưng bày, giới thiệu sẽ tập trung vào ẩm thực, nhạc cụ, trang phục dân tộc, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP, sản phẩm du lịch, quà tặng và các mặt hàng đặc trưng của địa phương. Qua đó, người dân và du khách có dịp khám phá sự phong phú trong đời sống văn hóa, ẩm thực cũng như hoạt động sản xuất, sáng tạo của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn.

Gỏi lá Kon Tum, món ăn mang đậm nét văn hóa ẩm thực của vùng đất Tây Nguyên

Tính đến 15.11, có 32 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và cơ sở sản xuất đăng ký tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm quà tặng, sản phẩm OCOP.

Các sản phẩm tham gia khá phong phú, từ nông sản, thực phẩm chế biến, dược liệu, sản phẩm chăm sóc sức khỏe đến hàng thủ công mỹ nghệ, quà tặng du lịch và dịch vụ trải nghiệm. Nhiều sản phẩm OCOP từ 3-5 sao còn thời hạn công nhận cùng các mặt hàng đặc trưng của địa phương được lựa chọn giới thiệu tại sự kiện.

Nổi bật trong nhóm sản phẩm dược liệu là các dòng sản phẩm từ sâm Ngọc Linh, sâm dây, đẳng sâm như trà sâm, rượu sâm, sâm ngâm mật ong, cao sâm và các sản phẩm thảo dược. Bên cạnh đó, các đơn vị còn mang đến nhiều sản phẩm từ nguyên liệu bản địa như trà búp ổi, trà mâm xôi, trà hoa hồng, trà hoa cúc, tinh dầu quế, tinh dầu sả chanh và các sản phẩm từ thảo mộc.

Các đơn vị, hợp tác xã giới thiệu sản phẩm OCOP, kết nối quảng bá và mở rộng thị trường tiêu thụ

Ở nhóm nông sản, thực phẩm đặc trưng có cà phê, chanh dây, hạt mắc ca, gạo đỏ, bún gạo đỏ, bánh gạo đỏ, chuối sấy, bánh mầm gạo mắc ca, tinh bột nghệ, dầu phụng, dầu mè... Đây là những sản phẩm gắn với hoạt động sản xuất, chế biến của các hợp tác xã, cơ sở kinh doanh tại nhiều địa phương trong tỉnh.

Không gian trưng bày còn giới thiệu những món ăn mang đậm bản sắc vùng miền như gỏi lá Kon Tum, gà nướng, cơm lam, rượu cần, nem thính Ninh Tô, cá bống sông Trà, chả mực, chả cá đỏ và các loại đặc sản chế biến từ thủy sản.

Không chỉ có sản phẩm ẩm thực, nông nghiệp, một số đơn vị còn giới thiệu hàng thủ công và sản phẩm phục vụ du lịch. Trong đó có thổ cẩm dệt tay Xơ Đăng, tượng và vòng tay trầm hương, nhang trầm, các sản phẩm tinh dầu cùng những tour trải nghiệm văn hóa, nông nghiệp và du lịch cộng đồng tại Măng Đen.

Hương vị núi rừng hội tụ qua những món ăn đặc trưng của vùng đất Quảng Ngãi

Việc kết hợp giới thiệu sản phẩm với không gian văn hóa, ẩm thực và hoạt động thể thao tạo nên điểm gặp gỡ giữa các giá trị văn hóa truyền thống với hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển du lịch.

Qua đó, các chủ thể OCOP, doanh nghiệp, hợp tác xã có thêm cơ hội quảng bá thương hiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm; đồng thời góp phần đưa bản sắc văn hóa và sản vật địa phương đến gần hơn với người dân, du khách.

Thông qua chuỗi hoạt động, Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ tạo không gian giao lưu, trải nghiệm mà còn góp phần lan tỏa giá trị văn hóa bản địa, khơi dậy niềm tự hào về sản vật quê hương và thúc đẩy quảng bá hình ảnh du lịch Quảng Ngãi.