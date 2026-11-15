Mùa lạnh đi chợ, đừng bỏ qua 3 loại rau củ vừa ngon vừa giàu dinh dưỡng

Khi thời tiết chuyển lạnh, nhiều loại rau củ vào mùa thu hoạch, có hương vị thơm ngon và dễ chế biến thành các món ăn ấm nóng. Trong đó, củ cải trắng, bông cải xanh và củ sen là những lựa chọn đáng cân nhắc để bổ sung vào thực đơn gia đình.

Tuy nhiên, rau củ đúng mùa không đồng nghĩa với không có thuốc bảo vệ thực vật. Người tiêu dùng vẫn nên ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chọn rau củ tươi và sơ chế kỹ trước khi sử dụng.

Củ cải trắng

Củ cải trắng là loại rau củ quen thuộc trong những tháng trời lạnh. Củ có vị ngọt nhẹ, dễ kết hợp với nhiều nguyên liệu như thịt, cá, xương và có thể chế biến thành món luộc, kho, hầm hoặc muối chua.

Về dinh dưỡng, củ cải trắng cung cấp vitamin C, kali và chất xơ. Vitamin C góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do, đồng thời hỗ trợ hoạt động bình thường của hệ miễn dịch. Chất xơ giúp duy trì hoạt động tiêu hóa và hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu.

Củ cải còn chứa các hợp chất thực vật thuộc nhóm glucosinolate. Khi được chế biến và tiêu hóa, một số hợp chất này có thể chuyển hóa thành isothiocyanate, được quan tâm nhờ đặc tính sinh học có lợi.

Khi đi chợ, nên chọn củ cải chắc tay, vỏ tương đối nhẵn, không bị dập nát hoặc có dấu hiệu thối mềm. Trước khi chế biến, cần rửa sạch dưới vòi nước và gọt bỏ phần vỏ nếu cần.

Bông cải xanh

Bông cải xanh (súp lơ xanh) phát triển thuận lợi trong điều kiện thời tiết mát. Khi vào mùa, loại rau này thường có phần bông chắc, màu xanh tự nhiên và vị ngọt nhẹ.

Đây là thực phẩm giàu vitamin C, vitamin K, beta-carotene và chất xơ. Bông cải xanh còn chứa sulforaphane – hợp chất thực vật được nghiên cứu về khả năng chống oxy hóa và hỗ trợ cơ chế bảo vệ tế bào.

Vitamin C góp phần duy trì hoạt động của hệ miễn dịch và tham gia quá trình hình thành collagen. Trong khi đó, vitamin K có vai trò quan trọng đối với quá trình đông máu và sức khỏe xương.

Khi chọn mua, nên ưu tiên bông cải có phần bông chắc, các nụ nhỏ khít, màu sắc đồng đều, không bị úa vàng hoặc dập nhũn. Trước khi nấu, tách thành từng nhánh nhỏ, rửa kỹ để loại bỏ đất cát và côn trùng có thể ẩn trong các kẽ bông.

Bông cải xanh có thể hấp, luộc hoặc xào nhanh. Không nên nấu quá lâu vì rau dễ mềm nhũn và một số vitamin nhạy cảm với nhiệt có thể bị hao hụt.

Củ sen

Củ sen là phần thân rễ của cây sen, thường được thu hoạch vào mùa thu đông. Củ có vị bùi, ngọt nhẹ, độ giòn đặc trưng và phù hợp với nhiều món ăn như canh sườn, hầm cùng lạc hoặc xào.

Về thành phần dinh dưỡng, củ sen cung cấp chất xơ, vitamin C, vitamin B6 và một số khoáng chất như đồng, mangan, sắt. Chất xơ hỗ trợ hoạt động tiêu hóa; vitamin B6 tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng và hoạt động của hệ thần kinh.

Ngoài ra, củ sen còn chứa polyphenol và tannin – những hợp chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa. Việc bổ sung củ sen vào thực đơn giúp đa dạng nguồn rau củ và cung cấp thêm chất xơ cho cơ thể.

Khi mua, nên chọn củ sen chắc, không bị mềm nhũn, dập nát hoặc có mùi lạ. Củ sen cần được rửa sạch đất bám bên ngoài, gọt vỏ và làm sạch các lỗ bên trong trước khi chế biến.

Củ cải trắng, bông cải xanh và củ sen đều là những thực phẩm có thể bổ sung vào thực đơn mùa lạnh. Dù vậy, không nên mặc định rau củ đúng mùa hoặc phát triển dưới đất là không có tồn dư thuốc bảo vệ thực vật. Người tiêu dùng cần chọn sản phẩm từ nguồn cung đáng tin cậy, rửa sạch dưới vòi nước và chế biến phù hợp trước khi ăn.