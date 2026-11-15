Rộn ràng Lễ hội Ok-Om-Bok lan tỏa bản sắc văn hóa Khmer

Chương trình khai mạc các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Lễ hội Ok-Om-Bok

Xã Vĩnh Điều, tỉnh An Giang vừa tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Lễ hội Ok-Om-Bok của đồng bào dân tộc Khmer năm 2026. Chương trình thu hút đông đảo cán bộ và nhân dân địa phương tham gia.

Tại ngày hội, các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa Khmer. Sau phần khai mạc, Ban Tổ chức phổ biến nội dung, thể lệ các môn thi đấu, tạo không khí hào hứng trước khi bước vào các hoạt động giao lưu, tranh tài.

Thi bắt vịt, khán giả hào hứng cùng tiếng cổ vũ nhiệt tình

Không khí lễ hội nhanh chóng trở nên sôi động với các môn thể thao và trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy nam, bịt mắt bắt vịt. Những màn tranh tài hào hứng cùng sự cổ vũ nhiệt tình của người dân không chỉ mang lại tiếng cười, niềm vui mà còn tạo cơ hội giao lưu, tăng cường tình đoàn kết giữa các thành viên trong cộng đồng.

Điểm nhấn của chương trình là hội thi nấu ăn và trình diễn trang phục truyền thống Khmer.

Phần thi đẩy gậy nam, tạo nên không khí vui tươi, gắn kết

Tại hội thi nấu ăn, các đội khéo léo chuẩn bị những mâm cơm gia đình bảo đảm dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời giới thiệu những món ăn đặc trưng trong văn hóa ẩm thực Khmer.

Các phần thi được Ban Giám khảo đánh giá dựa trên chất lượng món ăn, cách trình bày, hương vị và ý nghĩa văn hóa của mâm cơm.

Điểm nhấn là phần trình diễn trang phục truyền thống Khmer. Các cặp thí sinh tự tin giới thiệu những bộ trang phục rực rỡ sắc màu, với kiểu dáng và hoa văn tinh tế, thể hiện nét đẹp văn hóa đặc trưng của cộng đồng. Qua đó, người xem có dịp tìm hiểu thêm về giá trị, ý nghĩa của trang phục trong đời sống sinh hoạt và các nghi lễ truyền thống của đồng bào Khmer.

Thi nấu ăn trang trí mâm cơm gia đình bảo đảm dinh dưỡng

Tại chương trình, ông Hà Quang Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Điều biểu dương tinh thần đoàn kết, ý thức gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của đồng bào Khmer. Đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trình diễn trang phục truyền thống Khmer

Cùng với các hoạt động giao lưu, thi đấu, Ban Tổ chức còn trao tặng nhiều phần quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của địa phương và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Kết thúc, Ban Tổ chức công bố kết quả, trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc ở các môn thể thao, trò chơi dân gian và hội thi.

Ban tổ chức trao giải cho các đội tham gia các phần thi

Lễ hội Ok-Om-Bok năm 2026 tại xã Vĩnh Điều không chỉ tạo không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, giúp đồng bào Khmer vui đón lễ hội truyền thống mà còn góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Qua đó, tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các cộng đồng dân cư, xây dựng đời sống văn hóa phong phú tại địa bàn biên giới.