Ngày 15/11, tại Trung tâm Tiệc cưới Cung Lễ hội, phường Trường Vinh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Nghệ An phối hợp với Nhà Văn hóa Lao động tỉnh tổ chức chương trình lễ cưới tập thể năm 2026 với chủ đề “Công đoàn đồng hành - Hạnh phúc sánh đôi”, dành cho 12 cặp đôi công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Lễ cưới tập thể cho 12 cặp đôi công nhân, người lao động.

Trong không gian được trang hoàng trang trọng, 12 cặp đôi cùng khoác lên mình những bộ trang phục cưới, sánh bước vào lễ đường trong niềm vui và sự xúc động. Buổi lễ có sự tham dự, chứng kiến và chúc phúc của người thân, bạn bè cùng đại diện các cấp Công đoàn.

Bà Phan Thị Trang, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, mỗi cặp đôi tham gia lễ cưới đều có một hoàn cảnh và câu chuyện riêng nên chưa từng có cơ hội tổ chức một lễ cưới đúng nghĩa.

12 cặp đôi cùng khoác lên mình những bộ trang phục cưới, sánh bước vào lễ đường trong niềm vui và xúc động.

Công đoàn không chỉ là điểm tựa của người lao động trong công việc, mà còn mong muốn được đồng hành, sẻ chia trong cả cuộc sống và hạnh phúc gia đình của các bạn.

Để giúp các cặp đôi có một ngày vui trọn vẹn, Ban tổ chức đã dành nhiều sự hỗ trợ thiết thực. Theo đó, mỗi cặp đôi được trao tặng một cặp nhẫn cưới bằng vàng, hỗ trợ trang phục, chụp ảnh cưới và nhiều phần quà ý nghĩa. Đặc biệt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An trao tặng mỗi cặp đôi một phần quà trị giá 2 triệu đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, các cặp đôi cùng thực hiện những nghi thức truyền thống như trao nhẫn cưới, dâng trà tri ân cha mẹ và cắt bánh cưới. Những nghi lễ giản dị nhưng thiêng liêng đã mang đến nhiều cảm xúc, đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời của các cặp vợ chồng.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An chúc phúc 12 cặp trong lễ cưới tập thể.

Trước lễ thành hôn, 12 cặp đôi còn tham gia đoàn rước dâu, dâng hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh và di chuyển qua các tuyến đường trên địa bàn.

Lễ cưới tập thể không chỉ mang đến niềm vui, hạnh phúc cho 12 gia đình công nhân, người lao động mà còn thể hiện sự quan tâm, chăm lo thiết thực của tổ chức Công đoàn đối với đời sống tinh thần của đoàn viên. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân ái, giúp người lao động có thêm niềm tin và động lực xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc.

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