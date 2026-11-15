Hành trình đạp xe quảng bá di sản Hà Nội

Hành trình Roadshow quảng bá Phở Hà Nội đi qua nhiều cung đường đặc trưng tại Thủ đô.

Hành trình được tổ chức thành hai đợt sáng và chiều với lịch trình khác nhau. Buổi sáng bắt đầu từ Cung Thiếu nhi qua Phố đi bộ hồ Gươm và check-in tại gian hàng Acecook rồi tiếp tục đến Lý Thái Tổ - Ngô Quyền - Hàm Long - Lò Đúc - Phở Thìn - Trần Xuân Soạn - Mai Hắc Đế.

Đoàn tiếp tục di chuyển và check-in tại Phở Sướng cô Mười (36B phố Mai Hắc Đế).

Tiếp đến, hành trình Roadshow quảng bá Phở Hà Nội tiếp tục di chuyển theo cung đường Nguyễn Du - Quang Trung - Nhà Chung - Nhà Thờ Lớn - Lý Quốc Sư - Phở Lý Quốc Sư…

Cung đường tiếp theo Hàng Nón - Hàng Bồ - Hàng Ngang - chợ Đồng Xuân - Nguyễn Hữu Huân - Cung Thiếu nhi.

Trong đó, hành trình Roadshow check-in tại chợ Đồng Xuân trước khi trở về Cung Thiếu nhi kết thúc buổi sáng.

Đến buổi chiều, hành trình Roadshow bắt đầu di chuyển từ Cung Thiếu Nhi - Lý Thái Tổ - Tràng Tiền - Nhà hát Lớn - Phan Chu Trinh - Hai Bà Trưng - Nhà Chung - Nhà thờ Lớn.

Hành trình roadshow quảng bá Phở Hà Nội check-in tại Phở Khôi Hói (50 Hàng Vải).

Hành trình roadshow quảng bá Phở Hà Nội đi qua cầu Long Biên.

Hành trình Roadshow quảng bá Phở Hà Nội kết thúc tại vườn hoa Bồ Đề.

Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 diễn ra đến ngày 29-11-2026 với gần 100 hoạt động. Lễ hội có chủ đề “Thăng Long Kẻ Nghệ” tôn vinh tài hoa, kỹ năng và năng lực sáng tạo được tích lũy, trao truyền qua nhiều thế hệ.