Sắc màu văn hóa kết nối học sinh các dân tộc

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi Y Thị Bích Thọ trao quà Trường PTDTNT THPT tỉnh Quảng Ngãi nhân dịp ngày hội

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nghĩa Lộ trao quà cho Trường PTDTNT THPT tỉnh Quảng Ngãi nhân dịp ngày hội

Học sinh tự hào giới thiệu bản sắc dân tộc mình

Sáng 15.11, Trường PTDTNT THPT tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, với nhiều hoạt động giao lưu, trải nghiệm văn hóa đặc sắc, góp phần thắt chặt tình đoàn kết và nâng cao ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa trong học sinh các dân tộc.

Mỗi bộ trang phục mang những hoa văn, màu sắc và câu chuyện văn hóa riêng, được học sinh tự hào giới thiệu

Điểm nhấn của ngày hội là hoạt động trình diễn trang phục truyền thống, nơi học sinh trở thành những người trực tiếp giới thiệu, lan tỏa vẻ đẹp văn hóa của cộng đồng mình. Mỗi bộ trang phục không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn chứa đựng những câu chuyện về phong tục, đời sống và nét đẹp truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Em Đinh Hồ Linh Nga, học sinh nhà trường chia sẻ, ba em là người Ba Na, mẹ là người Co, hiện gia đình sinh sống tại xã Trà Bồng. Bộ trang phục em giới thiệu tại ngày hội do bà nội may, được em trao cho bạn cùng nhóm mặc trình diễn.

Em Nga bày tỏ: “Được học tập trong môi trường có nhiều dân tộc cùng sinh sống, giao lưu và tìm hiểu văn hóa của nhau là một trải nghiệm đáng quý. Những hoạt động như trình diễn trang phục giúp em thêm tự hào về nguồn cội, đồng thời hiểu hơn về sự phong phú trong bản sắc văn hóa của các dân tộc”.

Học sinh giới thiệu trang phục truyền thống Ba Na

Trang phục truyền thống Ba Na gây ấn tượng với nền vải màu đen, điểm những dải hoa văn đỏ, trắng cùng các họa tiết dệt thủ công tinh tế. Qua phần giới thiệu, học sinh giúp người xem cảm nhận vẻ đẹp văn hóa Ba Na, thể hiện sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên, đời sống cộng đồng và không gian văn hóa đại ngàn.

Cùng với trang phục Ba Na, học sinh còn tái hiện vẻ đẹp trang phục truyền thống của đồng bào Co trong không gian lễ hội. Em Hồ Thị Ly, học sinh quê xã Tây Trà, giới thiệu trang phục truyền thống dân tộc Co, qua đó giúp bạn bè hiểu hơn về nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng mình.

Trang phục truyền thống dân tộc Co được học sinh tái hiện sinh động trong không gian ngày hội

Trang phục nam người Co với xà pôn và đóng khố, những đường hoa văn và tua trang trí màu đỏ thể hiện vẻ mạnh mẽ. Trang phục nữ nổi bật với áo trắng, váy xanh đen cùng các chuỗi cườm nhiều màu sắc, tạo nét duyên dáng.

Thông qua hoạt động giới thiệu trang phục, học sinh không chỉ được trải nghiệm mà còn trở thành những người kể chuyện văn hóa, góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị di sản của dân tộc mình đến bạn bè.

“Việc gìn giữ văn hóa truyền thống không chỉ được thực hiện trong những dịp lễ hội mà còn bắt đầu từ chính môi trường học đường. Với em, mỗi hoạt động giao lưu, trải nghiệm là dịp để hiểu, thêm yêu và tự hào về cội nguồn, đồng thời góp phần giới thiệu bản sắc văn hóa Co đến bạn bè các dân tộc khác”, em Ly bộc bạch.

Học sinh hào hứng tham gia trò chơi kéo co, thể hiện tinh thần đồng đội và sự gắn kết

Gắn kết học sinh qua những trải nghiệm văn hóa

Không chỉ có trình diễn trang phục, ngày hội còn mang đến nhiều hoạt động vui chơi, giao lưu và trải nghiệm văn hóa dân gian. Học sinh hào hứng tham gia kéo co, nhảy bao bố và các trò chơi tập thể, tạo nên không khí sôi nổi, gần gũi, gắn kết giữa các thành viên trong trường.

Những hoạt động này góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp học sinh hiểu thêm về văn hóa dân gian, nâng cao kỹ năng sống, tinh thần hợp tác và ý thức gìn giữ những giá trị truyền thống. Qua từng hoạt động, tình đoàn kết giữa học sinh các dân tộc được vun đắp bằng những trải nghiệm thực tế, những khoảnh khắc cùng vui chơi và sẻ chia.

Ông Bùi Thế Giới, Hiệu trưởng Trường PTDTNT THPT tỉnh Quảng Ngãi phát biểu

Trường PTDTNT THPT tỉnh Quảng Ngãi hiện có 15 lớp với 485 học sinh thuộc 8 dân tộc cùng học tập, sinh hoạt. Trong môi trường nội trú, nhà trường không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục mà còn quan tâm tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao quà, động viên các em học sinh tại ngày hội

Ngày hội Đại đoàn kết gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp để học sinh giao lưu, học hỏi, hiểu thêm về văn hóa của các dân tộc cùng chung mái trường. Qua đó, các em được bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc, ý thức tôn trọng sự khác biệt và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

“Nhà trường luôn chú trọng giáo dục học sinh lòng tự hào dân tộc, ý thức gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống. Thông qua các hoạt động trải nghiệm, giao lưu văn hóa, các em có cơ hội tìm hiểu, trân trọng nét đẹp của dân tộc mình, đồng thời hiểu biết, gắn kết hơn với văn hóa của các dân tộc cùng học tập dưới mái trường”, ông Bùi Thế Giới, Hiệu trưởng Trường PTDTNT THPT tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh.