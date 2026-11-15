Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng của hầu hết các thương hiệu giảm so với sáng qua.

Cụ thể, vàng miếng các thương hiệu SJC, PNJ, DOJI và Phú Quý đồng loạt giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Riêng vàng miếng Bảo Tín Mạnh Hải giữ nguyên mức giá 135 - 138 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với sáng qua.

Cụ thể, theo ghi nhận vào sáng nay (15-11), giá vàng miếng trên thị trường trong nước được niêm yết như sau:

Giá vàng hôm nay (15-11): Giá vàng trong nước tiếp tục giảm. Ảnh minh họa: diendandoanhnghiep.vn

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay tiếp tục giảm ở các thương hiệu so với sáng qua. Giá bán ra vàng nhẫn cao nhất niêm yết ở mức 137,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trên thị trường trong nước được niêm yết sáng nay như sau:

Giá vàng thế giới hôm nay

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng neo ở mức 3.885,4 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 121,38 triệu đồng/lượng.

Khảo sát vàng hằng tuần của Kitco News cho thấy tâm lý bi quan gia tăng tại Phố Wall khi giá vàng giảm mạnh, trong bối cảnh đồng USD tăng giá và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất.

Theo kết quả khảo sát, 62% chuyên gia Phố Wall dự báo giá vàng tiếp tục giảm trong tuần tới, 15% kỳ vọng tăng và 23% nhận định giá đi ngang hoặc chưa xác định xu hướng.

Trong khi đó, cuộc khảo sát trực tuyến với 160 nhà đầu tư cá nhân ghi nhận 42% dự báo giá vàng tăng, 38% kỳ vọng giảm và 20% cho rằng thị trường sẽ đi ngang. Kết quả cho thấy tâm lý lạc quan không còn chiếm đa số trong nhóm nhà đầu tư cá nhân.

Ông Jesse Colombo, chuyên gia phân tích kim loại quý độc lập, nhà sáng lập BubbleBubble Report, cảnh báo giá vàng có thể giảm thêm 400 - 500 USD/ounce nếu đồng USD tiếp tục tăng mạnh.

Theo ông, đồng USD mạnh lên, lãi suất tăng và hoạt động bán vàng để thu hồi tiền mặt trong bối cảnh cổ phiếu công nghệ bị bán tháo đang gây sức ép lên thị trường kim loại quý.

Ông Colombo cho rằng vùng 3.900 USD/ounce trên thị trường vàng tương lai COMEX là ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Tuy nhiên, việc giá vàng giảm nhẹ xuống dưới mức này chưa đủ để xác nhận xu hướng giảm sâu, bởi thị trường từng nhiều lần xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ rồi nhanh chóng phục hồi.

Nếu giá vàng phá vỡ vùng hỗ trợ 3.900 USD/ounce, kim loại quý này có thể tiếp tục giảm về vùng 3.400 - 3.500 USD/ounce.

Chuyên gia này cũng nhấn mạnh, chỉ số USD đã vượt vùng 102 - 103 điểm và đang duy trì đà tăng. Do đó, khi đồng USD chưa có dấu hiệu chững lại, vẫn còn quá sớm để khẳng định giá vàng đã chạm đáy.

Tuần tới, giới đầu tư sẽ theo dõi dữ liệu bán lẻ, việc làm, hoạt động sản xuất của Mỹ và biên bản cuộc họp tháng 10 của Fed để đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ và xu hướng giá vàng.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 1,492 - 1,538 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1,484 - 1,551 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1,488 - 1,555 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 48,59 USD/ounce.