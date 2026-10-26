Bức thư gửi bố nơi đảo xa

Tạp chí Trẻ em Việt Nam trân trọng gửi tới quý độc giả tác phẩm dự thi của học sinh Đặng Minh Tuệ - Lớp 2A2 - Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều tại hạng mục "Viết về trường học hạnh phúc" trong Cuộc thi "Viết và bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026".

Tác phẩm dự thi của học sinh Đặng Minh Tuệ - Lớp 2A2 - Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều

Hà Nội ngày 22 tháng 9 năm 2026

Bố yêu của con!

Con là Đặng Minh Tuệ chàng “Lớp phó học tập” nhỏ bé của bố đây ạ!

Nơi đảo Trường Sa sóng gió, bố có khỏe không? Thời tiết ngoài đảo chắc nhiều nắng và gió lắm làn da bố có bị sạm đi nhiều không ạ?

Hôm nay sau khi làm xong bài tập, con tự nhiên nhớ bố. Con liền lấy giấy bút viết bức thư này để gửi ra đảo cho bố. Con muốn kể cho bố nghe những niềm hạnh phúc khi con được học dưới mái trường Tiểu học Xuân Thiều ở quận Long Biên nhà mình.

Bố ơi, trường của con tự hào được mang tên bác Vũ Xuân Thiều - một vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trường nằm ngay cạnh một công viên xanh mát. Mỗi sáng, hàng cây cổ thụ như những người khổng lồ dang tay đón gió, tỏa bóng rợp mát cả sân trường.

Năm học này, trường con có cô hiệu trưởng mới là cô Hiền. Mỗi lần thấy chúng con cô lại mỉm cười thật hiền hậu như mẹ ở nhà mình ấy bố ạ. Năm nay cô giáo chủ nhiệm của con là cô Thúy. Cô Thúy có dáng người nhỏ nhắn mái tóc ngắn ngang vai ôm lấy khuôn mặt hiền từ và giọng cô rất ấm áp. Cô thương chúng con lắm, nhưng những lúc có bạn chưa ngoan, ánh mắt cô lại nghiêm khắc nhắc nhớ để chúng con tốt hơn

Bố yêu ơi, lên lớp 2 con có một niềm vui muốn khoe với bố! Lần đầu tiên con được cô và các bạn tin tưởng giao cho làm Lớp phó học tập. Ngày cô gọi tên con trước cả lớp tim con

đập thình thịch thích như tiếng trống hội. Con đã thầm hứa sẽ thật cố gắng để không làm cô và các bạn thất vọng. Đầu giờ truy bài, con cẩn thận đi từng bàn để kiểm tra sách vở nhắc nhở các bạn giữ trật tự và kiên nhẫn giảng lại những bài toán khó. Khi con lật mở từng trang vở kiểm tra con cảm giác mình đã lớn khôn dần và cũng có trách nhiệm hơn.

Ở lớp, con chơi thân nhất với ban Minh Khôi và bạn Tiến Thành. Ba chúng con lúc nào cũng quấn quýt như hình với bóng. Đến giờ ăn trưa ba chúng con ngồi chung một bàn, vừa ăn vừa líu lo trò chuyện. Mỗi khi có đỗ ăn ngon chúng con cũng thường xuyên chia sẻ cho nhau.

Con cười thật là vui bố ạ. Đến giờ ngủ trưa, con Minh Khôi và Tiến Thành lại rủ nhau trải đệm, xếp gối nằm cạnh nhau. Trong không gian yên tĩnh, mát mẻ cô Thúy dịu dàng đắp chăn cho từng bạn và bật những bản nhạc du dương. Con cảm thấy thực sự rất ấm áp, chúng con như một gia đình vậy.

Bố thân yêu mỗi khi cô giáo dạy bài học về biển đảo quê hương con lại tự hào chỉ tay lên bản đồ và khoe với Minh Khôi, Tiến Thành cùng cả lớp là bố tớ đang gác biển ở đảo Trường Sa đấy! Các bạn cứ trầm trồ nhìn con làm con càng thêm tự hào và thương bố nhiều hơn.

Con hứa sẽ luôn làm tốt nhiệm vụ Lớp phó học tập, luôn chăm ngoan, học giỏi để bố yên tâm công tác nơi xa. Chờ ngày bố hoàn thành nhiệm vụ trở về, con sẽ cùng bố đi dạo dưới bóng cây trong công viên cạnh trường. Khi đó con muốn trực tiếp kể cho bố nghe thêm nhiều chuyện vui nhé. Con gửi ngàn nụ hôn và tình yêu thương từ đảo Trường Sa cho bố!

Con yêu và nhớ bố rất nhiều!

Con của bố,

Đặng Minh Tuệ

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