Năm học 2026-2027, tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng 519 giáo viên mầm non và phổ thông công lập. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Cụ thể, đối với các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, tổng chỉ tiêu tuyển dụng 96 giáo viên trung học phổ thông hạng III gồm các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Giáo dục thể chất, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục Quốc phòng-An ninh, Công nghệ (nông nghiệp).

Đối với các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, tổng chỉ tiêu tuyển dụng 423 giáo viên. Trong đó, bậc mầm non 52 chỉ tiêu với 1 vị trí; bậc tiểu học 174 chỉ tiêu với 7 vị trí và bậc trung học cơ sở 197 chỉ tiêu với 18 vị trí.

Đối tượng tuyển dụng là sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc tuyển dụng theo Nghị định số 179/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 và sinh viên có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên phù hợp với môn học giảng dạy hoặc có bằng cử nhân trở lên chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên theo cấp học tương ứng; sinh viên có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên mầm non.

Tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu việc tuyển dụng giáo viên phải bảo đảm công khai, khách quan, dân chủ, công bằng và đúng quy định của pháp luật. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Thời gian tổ chức kỳ tuyển dụng giáo viên được chia thành 2 đợt. Cụ thể, đợt 1, tổ chức tuyển dụng đối với các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/11/2026. Đợt 2, tổ chức tuyển dụng giáo viên đối với các cơ sở giáo dục cấp xã, dự kiến hoàn thành trước ngày 15/1/2027.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Thái, việc tổ chức tuyển dụng nhằm bổ sung giáo viên giảng dạy, làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập tỉnh Quảng Ngãi năm học 2026-2027 theo đúng vị trí việc làm đã được phê duyệt, bảo đảm chất lượng, đủ về số lượng, đúng cơ cấu vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp viên chức, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

“Việc tuyển dụng giáo viên phải bảo đảm công khai, khách quan, dân chủ, công bằng và đúng quy định của pháp luật. Người được tuyển dụng phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của chức danh nghề nghiệp, chức danh nhà giáo và phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển; có trình độ chuyên môn, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; việc tuyển dụng thực hiện trong phạm vi số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao cho từng cơ quan, đơn vị”, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Thái yêu cầu.