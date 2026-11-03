Trường THCS Tây Nha Trang tuyển chọn “Đại sứ An toàn số học đường”

Trường THCS Tây Nha Trang vừa tổ chức chương trình tuyển chọn “Đại sứ An toàn số học đường” năm 2026 cho học sinh của trường.

Học sinh thuyết trình về video với nội dung an toàn.

Trong chương trình, học sinh được tìm hiểu về các nội dung: Deepfake; lộ, lọt thông tin cá nhân; lừa đảo trực tuyến, tài khoản giả mạo, nguy cơ mất an toàn số… Học sinh còn tham gia trò chơi ghép tranh để tìm từ khóa “fake news” (tin giả), từ đó rút ra những kinh nghiệm cho bản thân và bạn bè về việc tự bảo vệ an toàn trên không gian số. Bên cạnh đó, các em được xem clip mẫu và phân tích ưu điểm, khuyết điểm để có những sản phẩm tuyên truyền phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Học sinh trao đổi tại chương trình.

Lãnh đạo trường khen thưởng cho học sinh tích cực tham gia chương trình.

Được biết, cuộc thi tuyển chọn “Đại sứ An toàn số học đường” năm 2026 được nhà trường tổ chức từ nay đến ngày 16-11 để chọn 3 clip xuất sắc tham gia tuyển chọn đại sứ do Sở Giáo và Đào tạo tổ chức, trong khuôn khổ Chiến dịch “Không một mình” với thông điệp “Kết nối không tổn thương”. Hoạt động nhằm giúp học sinh chủ động học tập, truyền thông và ứng xử có trách nhiệm trên môi trường mạng; đồng thời phát hiện, lựa chọn học sinh có khả năng truyền đạt, sáng tạo và mong muốn đồng hành lan tỏa kiến thức, kỹ năng an toàn số trong học sinh.