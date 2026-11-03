Hành trình tìm đến con chữ của phụ nữ xã biên giới Sam Mứn

Thông qua chủ trương của cấp ủy, chính quyền, nhà trường và các đoàn thể xa Sam Mứn phấn đấu nâng tỷ lệ người biết chữ mức độ 2 trong độ tuổi từ 15 đến 60 đạt từ 96% trở lên, góp phần duy trì vững chắc kết quả xóa mù chữ, nâng cao dân trí và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Cô giáo Nông Thị Mậu tận tình hướng dẫn từng học viên đọc bài, luyện viết trong lớp xóa mù chữ tại xã Sam Mứn. Với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, cô luôn kiên nhẫn đồng hành, giúp phụ nữ dân tộc Mông từng bước làm quen và tự tin hơn với con chữ.

Học viên Vừ Thị Đớ chăm chú đọc bài dưới sự hướng dẫn của cô giáo Nông Thị Mậu. Là một trong những học viên có thành tích học tập tốt, chị luôn thể hiện tinh thần ham học hỏi và ý thức vươn lên trong quá trình tiếp thu kiến thức.

Học viên Vàng Thị Dung, 50 tuổi, chăm chú theo dõi từng dòng chữ trong tài liệu học tập. Ở độ tuổi không còn trẻ, chị vẫn quyết tâm đến lớp, vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu để thực hiện mong muốn biết đọc, biết viết.

Những phụ nữ dân tộc Mông ở nhiều độ tuổi khác nhau cùng miệt mài bên trang sách, nỗ lực rèn luyện kỹ năng đọc, viết để có thêm kiến thức phục vụ cuộc sống và công việc hằng ngày.

Dưới ánh đèn lớp học, những đôi tay cần mẫn nắn nót từng nét chữ trên trang vở; với nhiều học viên, đây là hành trình vượt qua mặc cảm, khó khăn để tiếp cận tri thức và mở ra những cơ hội mới trong cuộc sống.

Không chỉ truyền đạt kiến thức chung trên lớp, các học viên còn chủ động hỗ trợ, hướng dẫn nhau đọc bài, nhận biết mặt chữ, tạo nên không khí học tập gần gũi, đoàn kết và cùng tiến bộ.

Ứng dụng thiết bị dạy học hiện đại kết hợp hình ảnh trực quan, cô giáo Nông Thị Mậu giúp học viên dễ dàng tiếp cận nội dung bài giảng, từng bước nâng cao hiệu quả học tập.

Từng nét chữ được các học viên cẩn thận viết trên trang vở, thể hiện sự kiên trì và quyết tâm chinh phục con chữ của những phụ nữ dân tộc Mông ở xã vùng cao biên giới Sam Mứn.

Học viên Và Thị Pa, ở bản Hua Thanh, xã Sam Mứn, chăm chú theo dõi bài học dưới sự hướng dẫn của giáo viên; việc được tham gia lớp xóa mù chữ giúp chị có thêm cơ hội học tập, nâng cao kiến thức và tự tin hơn trong sinh hoạt hằng ngày.

Những gương mặt chăm chú, ánh mắt hướng về trang sách thể hiện niềm say mê và quyết tâm học tập của phụ nữ dân tộc Mông