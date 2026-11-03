Ngăn chặn bạo lực học đường từ sớm, từ xa

Bạo lực học đường có nhiều biểu hiện đa dạng, từ đánh nhau, xúc phạm, cô lập bạn bè đến bắt nạt, cổ vũ, quay clip hoặc chia sẻ hình ảnh lên mạng khiến sự việc lan rộng và gây tổn thương kéo dài cho người bị hại.

Trường THPT Lê Trung Kiên phối hợp với công an tổ chức tuyên truyền và cho học sinh ký cam kết chấp hành tốt văn hóa ứng xử học đường.

Đáng lo ngại, một số vụ việc bắt nguồn từ những mâu thuẫn nhỏ trong giao tiếp nhưng không được giải quyết kịp thời, dẫn đến hành vi thiếu kiểm soát. Đơn cử như vụ việc xảy ra tại xã Ea Tul mới đây. Từ mâu thuẫn trước đó, em N.T.T.V. (học sinh lớp 11A7, Trường THPT Trần Quang Khải) và em N.T.D.L. (học sinh lớp 9A2, Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Đức Cảnh) nhắn tin, gọi điện cãi vã rồi hẹn gặp. Khoảng 15 giờ ngày 7-10, hai nữ sinh đã gặp nhau và xảy ra xô xát tại khu vực nghĩa địa Ea Tar thuộc thôn Thái Bình (xã Ea Tul) khiến N.T.D.L. bị thương ở nhiều vị trí trên cơ thể và phải nhập viện cấp cứu.

Cùng thời điểm, Sở GD-ĐT tiếp nhận thông tin về vụ học sinh xô xát tại Trường THPT Cư Mgar với clip lan truyền trên mạng xã hội.

Ở lứa tuổi học sinh, khả năng kiểm soát cảm xúc và giải quyết mâu thuẫn còn hạn chế. Những tác động từ mạng xã hội, áp lực học tập và các mối quan hệ bạn bè có thể khiến bất đồng nhỏ trở nên nghiêm trọng nếu thiếu sự định hướng của gia đình, nhà trường.

Trước yêu cầu bảo đảm an toàn trường học, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đang phối hợp với lực lượng công an tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng phòng tránh bạo lực. Nội dung tập trung vào nhận diện hành vi vi phạm, kiểm soát cảm xúc, giải quyết mâu thuẫn và trách nhiệm của học sinh khi chứng kiến các vụ việc.

Thầy Lê Duy Nhất, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trung Kiên (phường Đông Hòa) cho biết, nhà trường phối hợp với Công an phường, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tổ chức các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, ngoại khóa và chuyên đề giáo dục pháp luật. Qua việc phân tích, xử lý những tình huống gần gũi giúp các em học sinh hiểu rõ hậu quả của hành vi xúc phạm, đe dọa, cố ý gây thương tích, từ đó biết lựa chọn cách ứng xử phù hợp, không dùng bạo lực để giải quyết bất đồng.

Trường THPT Chu Văn An (phường Buôn Ma Thuột) cũng thường xuyên phối hợp với lực lượng công an phường, Công an tỉnh tuyên truyền pháp luật, giáo dục kỹ năng ứng xử, kiểm soát cảm xúc và sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm. Đồng thời, nhà trường kịp thời phát hiện, nhắc nhở, xử lý phù hợp các trường hợp vi phạm và phối hợp với gia đình để giáo dục học sinh nhận thức, sửa chữa sai phạm.

Cùng với tuyên truyền trực tiếp, các trường lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực vào môn học, hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống; phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm, tổ tư vấn tâm lý học đường và tổ chức Đoàn, Đội. Học sinh được hướng dẫn tôn trọng sự khác biệt, không xúc phạm bạn bè, không cổ vũ đánh nhau và không phát tán clip bạo lực. Em Huỳnh Duy Khang, học sinh lớp 12A2, Trường THPT Nguyễn Huệ (phường Tuy Hòa) chia sẻ, qua các buổi tuyên truyền pháp luật, em và các bạn đã nhận thức rõ hơn về tác hại của bạo lực học đường và ý thức không để mâu thuẫn trong học tập, cuộc sống dẫn đến xô xát.

Theo Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Lắk Lưu Tiến Quang, từ những vụ việc xảy ra vừa qua, Sở đã yêu cầu các trường rà soát công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý bạo lực học đường; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình, chính quyền địa phương, lực lượng công an. Phòng, chống bạo lực học đường không thể chỉ dừng ở việc xử lý sau khi sự việc xảy ra. Điều quan trọng hơn là các trường xây dựng được cơ chế để phát hiện sớm những mâu thuẫn, can thiệp kịp thời và giúp học sinh tôn trọng, bảo vệ lẫn nhau.