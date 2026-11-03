Hiệu trưởng lên tiếng việc điều động giáo viên phát cây, dọn cỏ ngoài trường học

Ngày 3/11, trao đổi với PV VietNamNet, bà Hồ Thị Dung, Hiệu trưởng Trường THCS Châu Tiến (xã Châu Tiến, Nghệ An) cho biết, nhà trường đã dừng các hoạt động lao động tại các di tích trên địa bàn sau khi có ý kiến từ một số giáo viên.

Trước đó, UBND xã Châu Tiến có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc và trường học trên địa bàn về việc phân công nhiệm vụ phục vụ một sự kiện, dự kiến diễn ra từ ngày 6-8/11.

Theo phân công, Trường THCS Châu Tiến chịu trách nhiệm vệ sinh, chăm sóc vườn hoa trong khuôn viên đền Chiêng Ngam và khu vực di tích danh thắng Hang Bua. Hai địa điểm này cách trường khoảng 1km.

Giáo viên Trường THCS Châu Tiến phát dọn cỏ tại khuôn viên đền Chiêng Ngam vào ngày 30/10

Bà Dung cho biết, vườn hoa, cây xanh tại khu vực di tích được giáo viên nhà trường trồng từ nhiều năm trước nhằm tạo cảnh quan. Việc cắt cỏ, chăm sóc cây xanh tại đây cũng được duy trì thường xuyên, trở thành hoạt động thường niên của giáo viên.

Thực hiện kế hoạch, chiều 30/10, hơn 10 giáo viên, nhân viên nhà trường đến khu vực được phân công để phát quang cành cây, dọn cỏ. Tuy nhiên, do trời mưa nên công việc phải tạm dừng.

Đến chiều 2/11, sau tiết học thứ 3, nhà trường tiếp tục phân công toàn bộ giáo viên đến dọn dẹp, hoàn tất công việc.

Tuy nhiên, việc giáo viên được phân công lao động tại các di tích ngoài khuôn viên trường học đã nhận được ý kiến không đồng tình từ một số giáo viên.

Họ cho rằng, việc điều động như vậy không phù hợp với Quyết định 2758/QĐ-BGDĐT ngày 18/9 của Bộ GD&ĐT về ban hành chương trình hành động tăng cường kỷ cương, xây dựng văn hóa trung thực, liêm chính và thực chất trong các hoạt động giáo dục.

Trao đổi về vấn đề này, bà Dung cho biết, một số giáo viên cho rằng sau khi có quyết định trên, nhà trường không được điều động họ tham gia các hoạt động lao động ngoài khuôn viên trường học.

Theo Hiệu trưởng Trường THCS Châu Tiến, việc chăm sóc cây xanh, vệ sinh cảnh quan tại các di tích đã được giáo viên duy trì từ nhiều năm nay. Đây không chỉ là hoạt động chung của địa phương mà còn có ý nghĩa trong công tác giáo dục.

"Nhà trường giáo dục học sinh về ý thức bảo tồn các di tích lịch sử, văn hóa, nhưng giáo viên lại đứng ngoài các hoạt động này thì không phù hợp", bà Dung chia sẻ.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Tiến Hùng, Chủ tịch UBND xã Châu Tiến cho biết, địa phương có các di tích, danh thắng cần được chăm sóc, bảo vệ. Trước đây, khi còn cấp huyện, địa phương từng phát động các đơn vị đăng ký chăm sóc một công trình. Trường THCS Châu Tiến đăng ký trồng, chăm sóc vườn hoa có diện tích khoảng 50-70m² tại khu vực di tích. Từ đó đến nay, giáo viên nhà trường vẫn duy trì việc chăm sóc vườn hoa này.

Theo ông Hùng, chủ trương của địa phương là kêu gọi, vận động các đơn vị tham gia, không mang tính bắt buộc. Đây cũng là trách nhiệm chung của mỗi công dân trên địa bàn. Các hoạt động lao động ngoài giờ, nếu không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chuyên môn, vẫn có thể triển khai.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND xã Châu Tiến, cách truyền đạt, diễn giải và bố trí công việc lần này chưa phù hợp, dẫn đến những phản ánh từ giáo viên. "Tôi đã trao đổi lại với Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng phòng Văn hóa và mời lãnh đạo nhà trường làm việc. Thời gian tới, nếu nhà trường không đảm nhận công việc này nữa, địa phương sẽ giao lại cho Ban Chấp hành Đoàn xã tiếp tục thực hiện", ông Hùng cho biết.