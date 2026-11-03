Thống nhất khung chương trình thực hành cho 4 phạm vi hành nghề bác sĩ

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: Tuấn Dũng.

Theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở hướng dẫn thực hành tự xây dựng nội dung thực hành cho từng chức danh chuyên môn, căn cứ vào phạm vi hành nghề do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

CHUẨN HÓA NĂNG LỰC THỰC HÀNH

Tuy nhiên, theo Văn phòng Hội đồng Y khoa quốc gia, hiện chưa có hướng dẫn một khung chương trình chung, nên nội dung và yêu cầu thực hành giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh vẫn còn khác nhau.

Điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải thống nhất những kiến thức, kỹ năng và năng lực thực hành tối thiểu mà bác sĩ cần được rèn luyện trước khi chính thức hành nghề độc lập.

Yêu cầu này càng rõ hơn khi từ ngày 1/1/2027, việc kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề đối với bác sĩ được triển khai theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023. Đào tạo đại học, giai đoạn thực hành và công tác đánh giá năng lực vì thế cần được gắn kết đồng bộ hơn.

Xuất phát từ thực tiễn đó, Bộ Y tế xây dựng dự thảo Khung chương trình thực hành đối với chức danh bác sĩ, tạo cơ sở thống nhất để các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức hướng dẫn thực hành, đồng thời vẫn bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị.

Khung chương trình thực hành không nhằm bổ sung chương trình đào tạo mới. Mục tiêu nhằm hệ thống hóa, củng cố và giúp bác sĩ vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã được trang bị trong 6 năm đào tạo đại học vào thực tiễn khám bệnh, chữa bệnh.

Qua quá trình thực hành có hướng dẫn, bác sĩ tiếp tục hoàn thiện năng lực chuyên môn, kỹ năng xử trí tình huống và thái độ nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu hành nghề an toàn, hiệu quả.

NÂNG CAO NĂNG LỰC HÀNH NGHỀ BÁC SĨ

Dự thảo Thông tư gồm 10 Điều và 4 Phụ lục kèm theo, tập trung vào các nội dung như quy định về Khung chương trình thực hành để cấp mới, cấp lại giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho chức danh chuyên môn là bác sĩ với một trong 4 phạm vi hành nghề: Y khoa, y học dự phòng, y học cổ truyền và Răng hàm mặt. Đối tượng áp dụng đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành…

Bộ Y tế đánh giá khung chương trình thực hành thống nhất sẽ giúp bác sĩ được củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và hoàn thiện năng lực chuyên môn theo những yêu cầu tối thiểu chung, trước khi tham gia kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề.

Với Hội đồng Y khoa Quốc gia, đây là cơ sở tham chiếu quan trọng để gắn kết chặt chẽ hơn quá trình thực hành với yêu cầu kiểm tra đánh giá năng lực, qua đó bảo đảm nội dung đánh giá phù hợp với những năng lực thiết yếu của bác sĩ trong thực tiễn khám bệnh, chữa bệnh.

Thời gian tới, Hội đồng Y khoa Quốc gia tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề từ năm 2027, hướng tới một hệ thống đánh giá thống nhất, khách quan, phù hợp với thực tiễn và lấy an toàn người bệnh làm trọng tâm.

Cùng định hướng chuẩn hóa dựa trên năng lực, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 2496/QĐ-BYT phê duyệt Khung “Chuẩn năng lực nghề nghiệp bác sĩ chuyên khoa”.

Khung áp dụng cho bác sĩ chuyên khoa các ngành Y khoa, Răng Hàm Mặt và Y học cổ truyền, gồm 6 lĩnh vực: kiến thức y học; chăm sóc người bệnh; giao tiếp và cộng tác; tính chuyên nghiệp; học tập và cải thiện dựa trên thực hành; thực hành dựa trên hệ thống và lãnh đạo. Các lĩnh vực này được cụ thể hóa thành 17 tiêu chuẩn năng lực và 41 tiêu chí.

Khung chuẩn là căn cứ để các cơ sở đào tạo xây dựng, rà soát chương trình đào tạo bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa; để bệnh viện, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức, hướng dẫn, giám sát và đánh giá quá trình thực hành lâm sàng. Đồng thời, đây là cơ sở xây dựng khung đánh giá năng lực phục vụ cấp giấy phép hành nghề chuyên khoa.

Theo Bộ Y tế, chuẩn hóa khung chương trình thực hành là bước chuẩn bị quan trọng trong lộ trình nâng cao chất lượng năng lực hành nghề bác sĩ, góp phần kết nối liền mạch các khâu đào tạo, thực hành, kiểm tra đánh giá năng lực và cấp giấy phép hành nghề.