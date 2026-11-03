Bốn chính sách giáo dục đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 11

Các chính sách liên quan đến phổ cập giáo dục mầm non, xét học bổng, tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và các khoản hỗ trợ trong nhà trường.

Trong đó, quy định về việc tiếp nhận tiền hỗ trợ của ban đại diện cha mẹ học sinh và thu phí hoạt động giáo dục tăng cường được nhiều phụ huynh quan tâm.

Bảo đảm điều kiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5-6 tuổi

Từ tháng 11-2026, trẻ 5-6 tuổi được hưởng chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí và chi phí học tập. Ảnh: Thống Nhất

Có hiệu lực từ ngày 1-11, Nghị định số 353/2026/NĐ-CP quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5-6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ. Một trong những nội dung đáng chú ý là các chính sách hỗ trợ dành cho trẻ trong độ tuổi phổ cập. Theo đó, trẻ 5-6 tuổi thuộc diện phổ cập được hưởng chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí và chi phí học tập theo quy định.

Nghị định cũng đặt ra các yêu cầu cụ thể về tỷ lệ huy động trẻ đến lớp và tỷ lệ hoàn thành chương trình giáo dục mầm non. Ở cấp xã, tỷ lệ huy động trẻ 5-6 tuổi đến lớp phải đạt ít nhất 95%; đối với xã đặc biệt khó khăn, mức yêu cầu là 90%. Tỷ lệ trẻ hoàn thành chương trình giáo dục mầm non hằng năm tương ứng phải đạt ít nhất 85% và 80%.

Ở cấp tỉnh, ít nhất 90% số xã phải được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục. Bên cạnh các tiêu chuẩn đối với giáo dục mầm non, nghị định còn quy định về phổ cập giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở bắt buộc và yêu cầu số hóa hồ sơ, dữ liệu phổ cập. Các quy định này là căn cứ để địa phương triển khai, theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện công tác phổ cập giáo dục.

Xét học bổng ngành khoa học cơ bản, công nghệ chiến lược bằng dữ liệu tuyển sinh

Từ ngày 10-11, Thông tư số 80/2026/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về xét, cấp học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược chính thức có hiệu lực.

Việc xét học bổng được thực hiện trên cơ sở thành tích học tập và kết quả tuyển sinh. Các căn cứ gồm thành tích học sinh giỏi quốc gia, Olympic quốc tế hoặc điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đối với kết quả thi, điểm xét học bổng không bao gồm điểm ưu tiên, điểm cộng và điểm quy đổi từ chứng chỉ.

Trong từng nhóm ngành, thí sinh được xếp hạng theo điểm từ cao xuống thấp. Số người được lựa chọn cấp học bổng tối đa bằng 30% số người có dữ liệu hợp lệ của nhóm ngành đó; mức điểm xét học bổng không thấp hơn 22,5 điểm.

Điểm đáng chú ý là người học không phải trực tiếp nộp hồ sơ đề nghị xét học bổng. Dữ liệu phục vụ việc xét chọn được khai thác từ các hệ thống tuyển sinh và đào tạo hiện có. Cách thức này giúp giảm thủ tục cho người học, đồng thời việc xét cấp học bổng được thực hiện trên cơ sở thông tin đã có trong hệ thống.

Không thu tiền học sinh khi tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường

Cũng từ ngày 15-11, quy định về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và giáo dục theo nhu cầu người học ở trường phổ thông có hiệu lực. Hoạt động tăng cường được tổ chức ngoài thời lượng chính khóa; nhà trường không được thu tiền học sinh.

Với hoạt động theo nhu cầu, việc đăng ký phải hoàn toàn tự nguyện, không ép buộc, bố trí xen kẽ để gây sức ép hoặc chuyển nội dung tăng cường sang hoạt động có thu tiền.

Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu, giữ tiền hỗ trợ

Từ ngày 15-11, ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu, tiếp nhận, quản lý tiền hỗ trợ hoặc ấn định mức đóng góp. Phụ huynh tự nguyện hỗ trợ bằng hàng hóa, dịch vụ hoặc thanh toán trực tiếp cho nhà cung cấp.

Nếu nguồn hỗ trợ chưa đáp ứng nhu cầu, ban đại diện phải điều chỉnh hoạt động, không yêu cầu đóng thêm. Các khoản hỗ trợ cũng không được dùng để sửa chữa trường lớp, mua thiết bị, trả công giáo viên hoặc chi cho những công việc thuộc trách nhiệm của nhà trường.