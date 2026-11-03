Tăng cường tiếng nói và vị thế cho trẻ em ngay từ trên ghế nhà trường

Liên hoan CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2026 tạo sân chơi bổ ích để thế hệ trẻ giao lưu và lan tỏa thông điệp bình đẳng giới.

Thời gian qua, những định kiến giới và rào cản tiềm ẩn trong đời sống xã hội vẫn là thách thức ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội phát triển toàn diện của trẻ em, nhất là trẻ em gái tại các vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Do đó, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh xác định thúc đẩy bình đẳng giới không dừng lại ở việc nâng cao nhận thức hay xóa bỏ định kiến, mà cốt lõi là tạo cơ hội để mọi trẻ em được học tập, lắng nghe, tôn trọng và phát huy tối đa năng lực bản thân.

Từ yêu cầu thực tiễn đó, mô hình CLB "Thủ lĩnh của sự thay đổi" được triển khai trong khuôn khổ Dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” đã trở thành điểm sáng trong đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục.

Thông qua hoạt động của CLB, học sinh có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng, trở nên mạnh dạn, tự tin hơn, từng bước trở thành những người dẫn đầu, tiên phong trong các hoạt động. CLB là nơi học sinh dân tộc thiểu số và miền núi được chia sẻ thông tin, trang bị kiến thức về tâm lý lứa tuổi, giới tính, kỹ năng giao tiếp trong gia đình và nhà trường. Không bó hẹp trong khuôn khổ trường học, CLB "Thủ lĩnh của sự thay đổi" còn là lực lượng nòng cốt trong các chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, phòng chống tảo hôn phòng chống bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em.

Nội dung sinh hoạt trọng tâm của các CLB "Thủ lĩnh của sự thay đổi" tại tỉnh Phú Thọ

Nhằm tạo sân chơi bổ ích để thế hệ trẻ giao lưu, học hỏi, khẳng định bản lĩnh và lan tỏa thông điệp bình đẳng giới, Hội LHPN tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức Liên hoan các CLB "Thủ lĩnh của sự thay đổi" tiêu biểu, với sự tham gia của 200 học sinh thuộc 10 đội thi.

Các đội thi đến từ các trường THCS trên địa bàn các xã Thu Cúc, Văn Miếu, Nhân Nghĩa, Yên Lập, Pà Cò, Tân Sơn, Tân Lạc, Lạc Lương, Mường Động, An Bình, tranh tài qua 2 phần thi "Thủ lĩnh tài năng" và "Thủ lĩnh tiên phong".

Qua sản phẩm truyền thông số hóa, tiểu phẩm và phần xử lý tình huống, học sinh thể hiện cách nhìn về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và ngăn ngừa tảo hôn. Những kiến thức được tiếp cận trong sinh hoạt CLB được các em vận dụng để xây dựng thông điệp, trình bày quan điểm và đề xuất cách giải quyết vấn đề.

Các đội thi mang đến thông điệp sâu sắc trong phần thi “Thủ lĩnh tài năng”.

Tại chương trình, bà Nguyễn Hồng Nhung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban tổ chức liên hoan, nhấn mạnh ý nghĩa lâu dài của việc chăm lo giáo dục, bảo vệ trẻ em đối với gia đình và xã hội. Đồng thời đề nghị các cấp Hội chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể, địa phương và nhà trường để củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động CLB; đổi mới cách sinh hoạt, tạo môi trường để trẻ em được tham gia, được lắng nghe. Đồng thời, cần phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những nhân tố tiêu biểu, cách làm sáng tạo.

Với tổ chức Hội phụ nữ, sân chơi này cũng là cách đưa hoạt động giáo dục bình đẳng giới đến gần học sinh. Các em được khuyến khích tự xây dựng thông điệp, trình bày quan điểm và thể hiện năng lực trước tập thể. Đặc biệt với trẻ em gái, việc tự tin cầm micro, cùng đồng đội giải quyết một tình huống hay nói lên mong muốn được học tập là những bước cụ thể để khẳng định tiếng nói của mình.