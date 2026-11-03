Giáo viên Hà Nội lồng ghép giáo dục cảm xúc vào các môn học

Chuyên gia tâm lý chia sẻ về ý nghĩa, phương pháp phát triển trí tuệ cảm xúc. Ảnh: BTC

Gần 1.300 giáo viên các trường tư thục ở cả ba cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn thành phố vừa tham gia chuyên đề “Giáo dục trí tuệ cảm xúc cho học sinh trong trường học và tiết học lồng ghép trải nghiệm sáng tạo, ứng dụng công nghệ số” do Trường Liên cấp Trung học cơ sở, Tiểu học Ngôi Sao Hà Nội (phường Yên Hòa) tổ chức.

Chuyên đề được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự tham dự của đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, UBND phường Yên Hòa cùng ban giám hiệu các trường.

Tại chuyên đề, các giáo viên được nghe chuyên gia tâm lý chia sẻ về cơ sở lý luận, ý nghĩa và phương pháp phát triển trí tuệ cảm xúc (EQ) trong môi trường giáo dục. Theo đó, EQ không chỉ thể hiện ở khả năng nhận biết cảm xúc mà còn ở việc hiểu, điều chỉnh cảm xúc, kiểm soát hành vi, biết thấu cảm và giao tiếp tích cực. Đây là những năng lực cần thiết, giúp học sinh hợp tác tốt hơn, giải quyết mâu thuẫn, đưa ra quyết định có trách nhiệm và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp khó khăn.

Cũng tại chuyên đề, giáo viên được hướng dẫn cách lồng ghép nội dung giáo dục EQ vào các môn học, hoạt động trải nghiệm và những tình huống giao tiếp thường ngày. Qua đó, mỗi giờ học không chỉ giúp học sinh tiếp nhận kiến thức mà còn tạo cơ hội để các em thực hành nhận biết, điều tiết cảm xúc, chia sẻ suy nghĩ và tôn trọng sự khác biệt.

Hoạt động sân khấu hóa mang lại nhiều cảm xúc với giáo viên và học sinh. Ảnh: BTC

Điểm nhấn của chương trình là tiết học sân khấu hóa tác phẩm “Chị Sáu ra pháp trường”. Thông qua việc nhập vai, thể hiện nhân vật và xử lý tình huống, học sinh có cơ hội tìm hiểu tâm trạng, suy nghĩ của người khác, từ đó liên hệ với trải nghiệm của bản thân. Những nội dung về cảm xúc, thái độ và cách ứng xử được kết nối tự nhiên với mục tiêu bài học, giúp kiến thức không chỉ dừng lại ở việc ghi nhớ mà còn gắn với thực tiễn cuộc sống.

Sau tiết học, giáo viên các trường cùng trao đổi về phương pháp tổ chức, cách tương tác và tạo không khí tích cực trong lớp học. Nhiều ý kiến đánh giá chuyên đề có tính thiết thực, giúp giáo viên hình dung rõ hơn cách đưa nội dung giáo dục cảm xúc vào bài giảng mà không làm gián đoạn mạch kiến thức. Học sinh cũng được khuyến khích chủ động tham gia, trải nghiệm và bày tỏ cảm xúc của mình.

Giáo dục trí tuệ cảm xúc đang được Hà Nội xác định là một trong những nội dung cần chú trọng trong định hướng phát triển toàn diện học sinh năm học 2026-2027.

Cùng với giáo dục thể chất, thể thao học đường, phát triển tiếng Anh theo định hướng tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai và giáo dục nghệ thuật, giáo dục EQ được khuyến khích tích hợp vào các hoạt động tại nhà trường.

Học sinh chia sẻ cảm nhận của bản thân. Ảnh: BTC

Theo định hướng của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, nội dung này được triển khai phù hợp với từng cấp học và điều kiện thực tế của mỗi cơ sở giáo dục, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, không tạo thêm áp lực cho giáo viên và học sinh.

Các trường có thể lựa chọn nội dung, thời lượng và cách tổ chức phù hợp, lồng ghép trong môn học, hoạt động trải nghiệm và sinh hoạt tập thể, không làm thay đổi mục tiêu, nội dung chương trình hiện hành, không phát sinh môn học hay chương trình giáo dục mới.