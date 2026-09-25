'Bông hồng thép' giữ đại ngàn

Bài 1: Gửi trọn tuổi trẻ giữ màu xanh đại ngàn

Gian nan giữ rừng xanh

Không kể ngày nắng gắt hay những cơn mưa rừng, Mì Nò cùng đồng nghiệp mỗi tuần từ hai đến ba lần đều đặn vượt núi, băng rừng, đi hàng chục cây số để tuần tra, kiểm soát từng khu vực rừng được giao quản lý. Có những chuyến đi kéo dài từ sáng đến tối, có hôm phải ngủ lại giữa rừng, lấy tiếng gió, tiếng suối làm bạn đồng hành. Đường rừng quanh co, dốc cao, nhiều đoạn trơn trượt khiến mỗi bước chân thêm nhọc nhằn, nhưng với Mì Nò đó đã trở thành công việc rất đỗi quen thuộc.

Dù dốc cao, đều đặn Pờ Mì Nò vẫn vượt núi, băng rừng, đi hàng chục cây số để tuần tra, kiểm soát từng khu vực rừng.

Cũng giống như những đồng nghiệp “cánh mày râu”, mỗi chuyến tuần tra rừng, Mì Nò gùi trên vai hàng chục ki-lô-gam đồ dùng, lương thực và vật dụng thiết yếu. Chiếc ba lô nặng trĩu đặt lên đôi vai nhỏ bé, nhưng bước chân cô vẫn kiên cường vượt qua những con dốc cao, những lối rừng trơn trượt. Có những lúc mệt nhoài, đôi chân rã rời, nhưng chỉ cần nghĩ đến những cánh rừng đang được giao giữ, Mì Nò lại vững tin bước tiếp.

Có những lúc đang trên đường tuần tra, trời bất chợt nổi giông, mây đen sà xuống, mưa rừng trút xối xả, những thân cây có thể gãy đổ bất cứ lúc nào. Nhưng ngay cả những ngày nắng gắt cũng không bớt phần khắc nghiệt. Có hôm, dưới cái nắng gần 40 độ C, càng đi sâu vào rừng, con đường càng dốc đứng. Chỉ khoảng 15 phút di chuyển, áo đã đẫm mồ hôi; có những đoạn dốc cao, đi được chừng 10 bước chân lại phải dừng lại lấy sức. Những thử thách ấy đã trở thành một phần quen thuộc trong hành trình bám rừng, giữ rừng. Dẫu mỗi chuyến đi luôn tiềm ẩn khó khăn, hiểm nguy, Mì Nò vẫn lặng lẽ bước tiếp, bởi phía trước là những cánh rừng đang cần được bảo vệ, là màu xanh mà cô đã gửi trọn tình yêu và những năm tháng tuổi trẻ của mình.

Giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, chia nhau từng chai nước lọc trên đường tuần tra, kiểm soát rừng.

Pờ Mì Nò cho hay: “Đi rừng nhiều rồi thành quen. Mưa rừng, đường dốc, những đoạn lầy trơn hay những hôm phải ngủ lại giữa rừng... vất vả là vậy nhưng tôi không thấy ngại. Chỉ cần nhìn thấy những cánh rừng vẫn xanh, vẫn sừng sững giữa đại ngàn, tôi lại thấy vui và có thêm động lực. Với tôi, đó là niềm vui lớn nhất của người làm nghề giữ rừng. Mỗi lần trở về sau một chuyến tuần tra, biết rừng vẫn bình yên, tôi thấy những nhọc nhằn của mình đều xứng đáng”.

Anh Trần Văn Hoàn, kiểm lâm viên Trạm Kiểm lâm Sín Thầu chia sẻ: “Pờ Mì Nò là người rất chịu khó và có trách nhiệm với công việc. Đi rừng cùng anh em, dù đường xa, dốc cao hay thời tiết khắc nghiệt, Mì Nò đều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, không nề hà vất vả. Là người Hà Nhì, lại sinh ra và lớn lên ở địa bàn nên Mì Nò hiểu rừng, hiểu bà con và có nhiều thuận lợi trong tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia bảo vệ rừng. Điều tôi quý nhất ở Mì Nò là sự nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm. Công việc giữ rừng có những lúc rất vất vả, nhưng cô gái trẻ đó vẫn luôn giữ được sự nhiệt huyết và gắn bó với nghề”.

Phía sau những bước chân giữ rừng

Pờ Mì Nò hiện có hai con trai, một cháu 6 tuổi và một cháu 2 tuổi. Công việc kiểm lâm thường xuyên phải đi rừng, xa nhà, có những chuyến tuần tra kéo dài nên để Mì Nò yên tâm công tác, phía sau cô luôn có một hậu phương vững vàng. Đặc biệt, chồng Mì Nò cũng là một cán bộ kiểm lâm nên càng thấu hiểu những nhọc nhằn, vất vả của nghề. Cùng với sự sẻ chia, động viên của chồng và gia đình hai bên, Mì Nò có thêm điểm tựa để vượt qua những ngày xa nhà, vững bước trên những cung đường rừng.

Pờ Mì Nò xúc động chia sẻ: “Công việc của hai vợ chồng đều gắn với rừng nên chúng tôi hiểu và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Có những hôm tôi đi tuần tra cả ngày, hai con đều còn nhỏ nên cũng thương và nhớ các con lắm. May mắn là chồng luôn động viên, chia sẻ việc gia đình để em yên tâm công tác. Bố mẹ hai bên cũng thương và hỗ trợ chăm sóc các cháu. Với tôi, đó là một điểm tựa rất lớn.

Là người luôn sát cánh, động viên và sẻ chia với vợ, anh Nguyễn Việt Thành thấu hiểu hơn ai hết những nhọc nhằn của nghề kiểm lâm. Cùng làm công việc gắn với rừng, anh hiểu những chuyến tuần tra xa nhà, những cung đường dốc núi hay những lúc phải ở lại giữa rừng không hề dễ dàng. Vì thế, phía sau mỗi lần Mì Nò khoác áo xanh lên đường luôn có sự sẻ chia lặng thầm của anh, từ việc chăm sóc các con, vun vén gia đình đến những lời động viên giản dị.

Những cánh rừng được Pờ Mì Nò, đồng nghiệp và người dân tích cực bảo vệ.

“Hai vợ chồng đều làm kiểm lâm nên tôi hiểu công việc vất vả thế nào. Vì thế tôi luôn động viên vợ cố gắng. Việc nhà, việc chăm con thì hai vợ chồng cùng chia sẻ, lúc cô ấy đi rừng thì tôi cố gắng thu xếp để các con có người chăm sóc” - anh Nguyễn Việt Thành chia sẻ.

Chiều xuống nơi cực Tây, những cánh rừng dần chìm vào màu xanh thẳm của núi non, bản làng thấp thoáng dưới những triền núi. Trên những cung đường quen thuộc, dấu chân Pờ Mì Nò vẫn lặng lẽ nối dài sau mỗi chuyến tuần tra. Không chỉ giữ rừng bằng những bước chân của mình, cô gái Hà Nhì còn âm thầm “truyền lửa” tình yêu rừng đến người dân, cộng đồng, để mỗi người cùng hiểu rằng giữ rừng cũng là giữ nguồn sống, giữ bình yên và quê hương.

Bài, ảnh: Sầm Phúc - Hải Yến